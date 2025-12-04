Daniel Craig y el desafío de una nueva Knives Out: “La resolución tiene que incluir siempre un giro inesperado”

Daniel Craig y Rian Johnson apuestan por la reinvención en Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, alejándose de los esquemas clásicos del género (YouTube: Netflix Latinoamérica)

Daniel Craig mantiene clara su intención de diferenciar cada entrega de la saga Knives Out. En diálogo exclusivo con Radio Times, el intérprete de Benoit Blanc precisó que Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out no repite modelos clásicos del misterio, sino que se reinventa en cada filme con el objetivo de sorprender a la audiencia.

Tras su estreno en salas del Reino Unido y antes de llegar a Netflix el 12 de noviembre, la nueva entrega ya genera grandes expectativas entre los seguidores del género.

Un reparto renovado y un caso singular

La tercera película de la franquicia, bajo la dirección de Rian Johnson, plantea un nuevo reto para el inconfundible detective: resolver el asesinato de un sacerdote carismático.

La tercera entrega de Knives Out presenta un elenco renovado con Glenn Close, Josh O’Connor, Mila Kunis y Jeremy Renner, ampliando la diversidad de la saga (John Wilson/Netflix)

Glenn Close, Josh O’Connor, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church acompañan a Craig en el reparto, conformando un elenco diverso y atractivo para el público.

En la misma entrevista, Craig fue tajante al rechazar la etiqueta de “novela de detectives” para definir la serie: “Estas películas no son historias de enigmas. Esas son el peor tipo de películas”, aseguró. El actor considera esencial que la resolución de cada caso incluya un giro inesperado, elemento que distingue y fortalece la franquicia.

Glenn Close también aportó su punto de vista sobre el tono de Wake Up Dead Man, calificando la película como shakesperiana. La actriz explicó: “Hay un cierto tipo de orden, luego llega el desorden, y después se restablece, ya sea de forma cómica o dramática”. Close se mostró convencida de que el desenlace logrará sorprender incluso al público más experimentado.

Futuro e innovación en la franquicia

"Wake Up Dead Man" se estrena en Netflix el 12 de noviembre, generando gran expectación entre los seguidores del cine de misterio y suspenso (Courtesy of Netflix)

Por su parte, Rian Johnson reafirma su compromiso con la innovación. El director expuso que seguirá trabajando en la saga mientras se mantenga viva la creatividad y el reto personal: “Mientras Daniel y yo nos divirtamos haciéndolo, y él quiera seguir, mientras al público le gusten, y también mientras podamos desafiarnos y crear algo genuinamente nuevo”. El propio equipo insiste en que ninguna de las entregas seguirá un esquema predecible.

El estreno próximo en Netflix, el 12 de noviembre, marca más que una simple continuación: representa una apuesta renovada por la evolución del género de misterio, tal como subraya Radio Times.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out se erige, así, como un eslabón crucial en la trayectoria de la franquicia, que demuestra su decisión de romper con las reglas tradicionales y consolidarse como un referente de originalidad.

Una saga en constante transformación

La saga Knives Out se consolida como referente de originalidad al evitar las fórmulas rígidas de las historias de enigmas tradicionales (Netflix)

Uno de los aspectos más valorados de Knives Out es su capacidad para captar diferentes generaciones de espectadores. Cada entrega introduce nuevos personajes y contextos, permitiendo que el público descubra matices inéditos, tanto en la narrativa como en la puesta en escena.

La decisión de evitar los recursos propios de las “historias de enigmas” impulsó una renovación en la percepción del género de misterio, atrayendo tanto a amantes del suspenso tradicional como a quienes buscan propuestas frescas y desafiantes.

La tercera parte mantiene el enfoque en la diversidad del reparto y en historias que reflejan la complejidad de las relaciones humanas, utilizando el crimen como un motor narrativo pero sin encasillarse en fórmulas rígidas.

La combinación de humor, ironía y reflexión sobre la naturaleza humana distingue a "Wake Up Dead Man" como un hito en el cine contemporáneo de misterio (Courtesy of Netflix)

El proceso de escritura de Rian Johnson busca, en palabras del propio director, sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo en el género.

La combinación de humor, ironía y reflexión sobre la naturaleza humana constituye una de las señas de identidad más apreciadas, situando a la franquicia en un lugar destacado dentro del cine contemporáneo.

La expectación internacional por la llegada de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out refleja el éxito de esta estrategia innovadora y anticipa que la saga seguirá evolucionando, siempre con el propósito de dejar huella y desafiar las convenciones del misterio.