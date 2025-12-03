La temporada 3 de Euphoria ya tiene fecha de estreno: ¿qué pasará con Cassie, Nate y Rue?

Zendaya retoma su papel como Rue en la primera imagen oficial de la tercera temporada de Euphoria (HBO Max)

HBO por fin terminó con la incertidumbre. Tras años de rumores, demoras y cambios internos en la producción, la cadena confirmó que la tercera temporada de Euphoria debutará en abril de 2026, una fecha que llega más de cuatro años después del explosivo final de la segunda entrega.

El anuncio vino acompañado del primer afiche oficial, protagonizado por Zendaya, en el que Rue aparece sentada en un vehículo en medio del árido paisaje de la frontera.

Qué contará la temporada 3

El creador Sam Levinson estuvo presente en la conferencia que brindó HBO Max en Londres esta semana. Fue ahí donde el creador habló sobre el salto temporal de la narrativa para los próximos episodios.

Los personajes ya no estarán en high-school. Habrán transcurrido cinco años desde el punto en que los dejó la segunda temporada.

El rodaje de la tercera temporada concluyó en noviembre de 2025, según reportó ScreenRant. (HBO)

Levinson consideró natural ese movimiento, ya que la mayoría de los personajes “habrían terminado la universidad en ese tiempo”. El relato se encuentra con los chicos convertidos en adultos y enfrentando las consecuencias de todo lo ocurrido en su juventud.

Para Zendaya, el salto temporal no solo era esperado, sino necesario: en 2024, la actriz explicó a Entertainment Weekly que “solo se puede estirar hasta cierto punto el drama de secundaria” y que era esencial mostrar cómo esas experiencias adolescentes moldean a los personajes “en un mundo más grande”.

Levinson aprovechó esta distancia temporal para reubicar a cada protagonista. En el evento en Londres, el showrunner adelantó que Rue aparecerá “al sur de la frontera, en México”, endeudada con Laurie y buscando “formas muy innovadoras de pagarle”.

Por otro lado, Cassie y Nate continúan juntos a pesar de haber sido calificados como una “de las parejas más tóxicas de la serie”. Según Levinson, Cassie vive adicta las redes sociales atrapada en una dinámica de comparación permanente con sus excompañeros de escuela, cuyas vidas observa desde la distancia.

El showrunner también habló sobre el destino que les espera a Cassie y Nate en la temporada 3 (HBO Max)

“Cassie y Nate de hecho se casan en esta temporada. Lo estoy confirmando. Prometo que será una noche inolvidable”, expresó Levinson.

En paralelo, Euphoria continuará desarrollando las vidas y dilemas del resto del elenco principal. Levinson adelantó que Jules (Hunter Schafer) estudia en una escuela de arte y se siente “nerviosa” sobre su futuro como pintora. Maddy (Alexa Demie), por su parte, se mudó a Hollywood, donde trabaja en una agencia de talentos mientras desarrolla otros trabajos eventuales.

Lexi (Maude Apatow), por su parte, tendrá un inesperado nuevo rol: será asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, actriz invitada en la temporada. También regresan Colman Domingo, Dominic Fike, Martha Kelly, Nika King, Chloe Cherry y otros habituales de la serie.

Hunter Schafer vuelve como Jules, ahora enfocada en su carrera artística tras el salto temporal de cinco años. (Captura de video)

Entre las ausencias destacan Barbie Ferreira, quien dejó la producción en 2022, y Storm Reid, quien confirmó que Gia, la hermana menor de Rue, no aparecerá en esta nueva temporada. Tampoco estará Angus Cloud, fallecido en 2023 tras interpretar al querido Fezco.

Asmismo, Eric Dane volverá como Cal Jacobs (el padre de Rue) pese a haber revelado a People que fue diagnosticado con ELA (ALS). El actor aseguró que se siente “afortunado” de poder seguir trabajando y que esperaba con entusiasmo volver al set.