"Euphoria" tiene fecha de estreno tentativa: esto es lo que se sabe

La serie de HBO traerá de regreso a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi en sus roles protagónicos.

"Euphoria" ya tiene una fecha
"Euphoria" ya tiene una fecha aproximada de estreno.

Han pasado más de dos años desde que Euphoria estrenó su segunda temporada y los fanáticos han esperado con ansias noticias sobre el regreso de estos personajes a la pantalla.

Ahora, tras meses de rumores y especulaciones, HBO ha confirmado que la tercera entrega del drama adolescente creado por Sam Levinson está en marcha, aunque habrá que esperar un poco más para su estreno oficial.

De acuerdo con Casey Bloys, presidente y CEO de HBO & Max, Euphoria inició su rodaje a principios de 2025, luego de una presentación en noviembre de 2024 donde se aseguró que el proyecto seguía adelante pese a los rumores de cancelación.

El propio Bloys reveló durante la ceremonia de los Emmy 2025 que la tercera temporada de Euphoria está programada para estrenarse en la primavera de 2026. Con ello, la serie entrará en la ventana de elegibilidad para la próxima edición de los premios televisivos.

La tercera temporada de Euphoria
La tercera temporada de Euphoria se estrenará en la primavera de 2026

Aunque la espera será larga, la producción ha señalado que el tiempo adicional permitirá ofrecer un relato más sólido y justificar el inevitable salto temporal que vivirán los personajes.

¿Será el final de la serie?

El futuro de Euphoria más allá de la tercera temporada es incierto. En entrevistas pasadas, Bloys reconoció que la popularidad de su elenco —con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi convertidos en estrellas internacionales— hace más complejo continuar con el ritmo de grabación.

Sin embargo, dejó claro que la decisión dependerá principalmente de Sam Levinson, quien escribe, dirige y produce la ficción. “Está en pleno proceso de escritura y lo dejaremos en sus manos”, afirmó, evitando confirmar si la tercera entrega será la última.

La tercera temporada contará con el regreso de varias figuras originales: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow.

También estarán de vuelta Dominic Fike y Colman Domingo, este último en calidad de estrella invitada.

Zendaya regresará a Euphoria como
Zendaya regresará a Euphoria como Rue

Entre las novedades destacan Martha Kelly y Chloe Cherry, quienes pasarán de ser recurrentes a parte del elenco principal. Además, se suman Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace, junto con un grupo de invitados especiales que incluye a Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado y James Landry Hébert.

Sin embargo, no todos los rostros familiares estarán de regreso. Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat, anunció en 2022 que no continuaría en el proyecto.

La ausencia más dolorosa será la de Angus Cloud, intérprete de Fezco, quien falleció en 2023. Su salida obligará a la serie a reconfigurar la historia, ya que en el último episodio su personaje fue detenido tras la trágica muerte de Ashtray.

También se confirmó que Storm Reid, quien interpretaba a Gia, hermana menor de Rue, no volverá en esta nueva etapa.

Barbie Ferreira no regresará
Barbie Ferreira no regresará para la tercera temporada de "Euphoria".

¿De qué tratará la temporada 3?

La trama aún se mantiene en secreto, pero todo apunta a un salto temporal que permita justificar la edad de los actores y explorar un nuevo capítulo en la vida de los protagonistas.

Además, la serie tendrá que abordar narrativamente la ausencia de Fezco y la situación posterior a la redada policial que marcó el final de la segunda temporada.

