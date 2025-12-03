La carta de Taylor Swift a Liam Payne: un recuerdo de amistad valorado en miles de euros

La carta manuscrita de Taylor Swift a Liam Payne fue enviada antes de un evento en Londres y subastada por 7.500 euros (REUTERS)

Una nota escrita a mano por Taylor Swift dirigida a Liam Payne, exintegrante de One Direction fallecido en 2024, fue adquirida esta semana en una subasta por 7.500 libras.

La carta, fechada en diciembre de 2017 y revelada públicamente por Omega Auctions el mes pasado, fue enviada poco antes de que ambos artistas participaran en el evento Capital FM Jingle Bell Ball en el O2 Arena de Londres.

Según consignó el Daily Mail, la misiva refleja el apoyo de Swift al inicio de la carrera solista de Payne tras la pausa indefinida de One Direction en 2016.

El mensaje, escrito en una tarjeta personalizada y sellada con el sello de lacre de la cantante, dice: “Liam, ¡Cuánto tiempo sin verte! Estoy muy emocionada por ti, lo estás haciendo muy bien. Estoy obsesionada con ‘Bedroom Floor’. Es genial verte desde lejos, siempre te estoy apoyando. ¡Buena suerte esta noche!”.

La carta incluye la firma de Taylor, así como el nombre de Liam en el sobre decorado con estrellas y la indicación de Nashville, Tennessee, la ciudad de origen artístico de la cantante estadounidense.

Taylor Swift selló su mensaje para Liam Payne con su distintivo de lacre TS y un breve texto de apoyo antes de un festival en Londres (Omega Auctions)

De acuerdo a la descripción difundida por People, el cantante británico obsequió la nota a un “asociado cercano” poco después de recibirla.

La venta de la nota se concretó en un contexto emocional, dado que se cumplió recientemente el primer aniversario de la muerte de Liam Payne.

Liam Payne murió en octubre de 2024 tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires. El tabloide británico detalló que la autopsia determinó que murió por politraumatismos, con presencia en su organismo de alcohol, cocaína y antidepresivos recetados.

El contenido de la carta de Taylor Swift circuló ampliamente en redes sociales tras ser pública su existencia, generando múltiples reacciones entre seguidores de ambas celebridades.

Liam Payne había lanzado recientemente “Bedroom Floor”, tema que Taylor Swift elogió en su carta, conservada en perfecto estado (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Entre los comentarios destacados en línea, recogidos por el Daily Mail, una persona expresó: “Y ahora voy a llorar hasta dormirme, gracias”.

“No tenía idea de que alguna vez hubieran interactuado. Eso demuestra que nunca sabemos lo que ocurre detrás de escena”, escribió otro usuario. Un comentario adicional señaló: “Esto acaba de romper mi corazón en mil pedazos”.

La misiva ofreció un inusual vistazo al vínculo personal entre Swift y Payne, que en público nunca hicieron declaraciones sobre su amistad.

La subasta de Omega Auctions partió de un rango estimado de entre 4.900 y 11.000 libras, de acuerdo con lo publicado en la web del rematador y replicado por People y otros medios británicos.

La subasta de la carta de Taylor Swift a Liam Payne coincidió con el primer aniversario del fallecimiento del exintegrante de One Direction (Charles Platiau/REUTERS)

En su carrera en solitario, el ex One Direction había lanzado en 2017 los sencillos “Strip That Down” (mayo), “Get Low” (julio) y “Bedroom Floor” (octubre), elogiado de manera expresa en la carta por la artista estadounidense.

La banda One Direction inició su receso en enero de 2016, después de la salida de Zayn Malik en 2015, situación que derivó en el proyecto solista de Liam Payne. La última actuación conjunta de ambos tuvo lugar en diciembre de 2017, en el Capital FM Jingle Bell Ball.

En el ámbito público, Taylor Swift mantuvo cercanía con varios integrantes de la agrupación británica. La estrella pop sostuvo una relación sentimental con Harry Styles desde marzo de 2012 hasta enero de 2013.

Fue vista en otras ocasiones acompañada de Niall Horan y Louis Tomlinson en eventos como la fiesta posterior a los Billboard Music Awards de 2015.

Liam Payne inició su carrera solista tras la pausa de One Direction, lanzando sencillos como “Strip That Down”, “Get Low” y “Bedroom Floor” en 2017 (Yui Mok/PA vía AP)

Además, en 2016, Swift colaboró con Malik en el tema “I Don’t Wanna Live Forever” para la banda sonora de la película Cincuenta sombras más oscuras.

Liam Payne estrenó “Bedroom Floor” en octubre de 2017, poco después del lanzamiento de “Strip That Down” y “Get Low” ese mismo año.