Entretenimiento

La carta de Taylor Swift a Liam Payne: un recuerdo de amistad valorado en miles de euros

La nota personal enviada en 2017 se convirtió en uno de los objetos más buscados tras la muerte del ex integrante de One Direction

Guardar
La carta manuscrita de Taylor
La carta manuscrita de Taylor Swift a Liam Payne fue enviada antes de un evento en Londres y subastada por 7.500 euros (REUTERS)

Una nota escrita a mano por Taylor Swift dirigida a Liam Payne, exintegrante de One Direction fallecido en 2024, fue adquirida esta semana en una subasta por 7.500 libras.

La carta, fechada en diciembre de 2017 y revelada públicamente por Omega Auctions el mes pasado, fue enviada poco antes de que ambos artistas participaran en el evento Capital FM Jingle Bell Ball en el O2 Arena de Londres.

Según consignó el Daily Mail, la misiva refleja el apoyo de Swift al inicio de la carrera solista de Payne tras la pausa indefinida de One Direction en 2016.

El mensaje, escrito en una tarjeta personalizada y sellada con el sello de lacre de la cantante, dice: “Liam, ¡Cuánto tiempo sin verte! Estoy muy emocionada por ti, lo estás haciendo muy bien. Estoy obsesionada con ‘Bedroom Floor’. Es genial verte desde lejos, siempre te estoy apoyando. ¡Buena suerte esta noche!”.

La carta incluye la firma de Taylor, así como el nombre de Liam en el sobre decorado con estrellas y la indicación de Nashville, Tennessee, la ciudad de origen artístico de la cantante estadounidense.

Taylor Swift selló su mensaje
Taylor Swift selló su mensaje para Liam Payne con su distintivo de lacre TS y un breve texto de apoyo antes de un festival en Londres (Omega Auctions)

De acuerdo a la descripción difundida por People, el cantante británico obsequió la nota a un “asociado cercano” poco después de recibirla.

La venta de la nota se concretó en un contexto emocional, dado que se cumplió recientemente el primer aniversario de la muerte de Liam Payne.

Liam Payne murió en octubre de 2024 tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires. El tabloide británico detalló que la autopsia determinó que murió por politraumatismos, con presencia en su organismo de alcohol, cocaína y antidepresivos recetados.

El contenido de la carta de Taylor Swift circuló ampliamente en redes sociales tras ser pública su existencia, generando múltiples reacciones entre seguidores de ambas celebridades.

Liam Payne había lanzado recientemente
Liam Payne había lanzado recientemente “Bedroom Floor”, tema que Taylor Swift elogió en su carta, conservada en perfecto estado (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Entre los comentarios destacados en línea, recogidos por el Daily Mail, una persona expresó: “Y ahora voy a llorar hasta dormirme, gracias”.

“No tenía idea de que alguna vez hubieran interactuado. Eso demuestra que nunca sabemos lo que ocurre detrás de escena”, escribió otro usuario. Un comentario adicional señaló: “Esto acaba de romper mi corazón en mil pedazos”.

La misiva ofreció un inusual vistazo al vínculo personal entre Swift y Payne, que en público nunca hicieron declaraciones sobre su amistad.

La subasta de Omega Auctions partió de un rango estimado de entre 4.900 y 11.000 libras, de acuerdo con lo publicado en la web del rematador y replicado por People y otros medios británicos.

La subasta de la carta
La subasta de la carta de Taylor Swift a Liam Payne coincidió con el primer aniversario del fallecimiento del exintegrante de One Direction (Charles Platiau/REUTERS)

En su carrera en solitario, el ex One Direction había lanzado en 2017 los sencillos “Strip That Down” (mayo), “Get Low” (julio) y “Bedroom Floor” (octubre), elogiado de manera expresa en la carta por la artista estadounidense.

La banda One Direction inició su receso en enero de 2016, después de la salida de Zayn Malik en 2015, situación que derivó en el proyecto solista de Liam Payne. La última actuación conjunta de ambos tuvo lugar en diciembre de 2017, en el Capital FM Jingle Bell Ball.

En el ámbito público, Taylor Swift mantuvo cercanía con varios integrantes de la agrupación británica. La estrella pop sostuvo una relación sentimental con Harry Styles desde marzo de 2012 hasta enero de 2013.

Fue vista en otras ocasiones acompañada de Niall Horan y Louis Tomlinson en eventos como la fiesta posterior a los Billboard Music Awards de 2015.

Liam Payne inició su carrera
Liam Payne inició su carrera solista tras la pausa de One Direction, lanzando sencillos como “Strip That Down”, “Get Low” y “Bedroom Floor” en 2017 (Yui Mok/PA vía AP)

Además, en 2016, Swift colaboró con Malik en el tema “I Don’t Wanna Live Forever” para la banda sonora de la película Cincuenta sombras más oscuras.

Liam Payne estrenó “Bedroom Floor” en octubre de 2017, poco después del lanzamiento de “Strip That Down” y “Get Low” ese mismo año.

Temas Relacionados

Liam PayneTaylor SwiftOne Directionentretenimiento

Últimas Noticias

Las diez mejores películas del siglo XXI, según Quentin Tarantino

El director sorprendió con su selección personal de largometrajes contemporáneos que más valora

Las diez mejores películas del

El médico que vendió ketamina a Matthew Perry enfrenta sentencia en Los Ángeles

La audiencia definirá la responsabilidad del especialista que entregó sustancias al actor mientras sus familiares preparan mensajes sobre el impacto emocional tras su pérdida

El médico que vendió ketamina

‘Emily en París’: Netflix reveló el tráiler de la quinta temporada

Lily Collins regresa como Emily Cooper junto a nuevos escenarios y conflictos en Roma y París

‘Emily en París’: Netflix reveló

La conmovedora carta de los padres de Matthew Perry en la que piden justicia a la corte

La misiva fue enviada al tribunal justo antes de que se emita sentencia al Dr. Plasencia, médico de Perry que le había facilitado ketamina

La conmovedora carta de los

El primer tráiler de “Mother Mary” revela un thriller pop con Anne Hathaway y Michaela Coel

Rituales, secretos del pasado y una actuación de regreso: así se presenta la nueva apuesta de David Lowery en el universo del pop

El primer tráiler de “Mother
DEPORTES
Peleas y denuncia de infidelidades:

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

TELESHOW
Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

“Testigos de la historia”: la

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre los clásicos con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”