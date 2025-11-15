Entretenimiento

A un año de la muerte de Liam Payne, se subastará en Londres una carta escrita por Taylor Swift al cantante en 2017

Los organizadores estiman que su precio podría oscilar entre 6.570 y 13.140 dólares

Omega Auctions anunció que la
Omega Auctions anunció que la nota manuscrita escrita por Taylor Swift a Liam Payne será subastada el 2 de diciembre

Una emotiva nota manuscrita que Taylor Swift le dejó a Liam Payne está generando revuelo al salir a subasta, meses después de la trágica muerte del cantante. Según la casa de remates británica Omega Auctions, la carta fue escrita por Swift el 1 de diciembre de 2017, antes de su presentación en el “Jingle Bell Ball” de Londres.

En el texto, Taylor le dice a Liam: “¡Liam, cuánto tiempo sin verte! Me alegro mucho por ti, lo estás haciendo genial. Estoy obsesionada con ‘Bedroom Floor’. Es genial verte desde lejos, siempre te estoy animando. ¡Mucha suerte esta noche!”. La carta, que llegó en un sobre marcado con “Liam” y adornado con pequeñas estrellas, está firmada por Taylor y sellada con cera con la letra “T”. En el reverso del sobre, además, aparece impreso “Nashville, Tennessee”.

La subasta por este objeto sentimental está programada para el 2 de diciembre, y los organizadores estiman que su precio podría oscilar entre 6.570 y 13.140 dólares, cifra que refleja tanto el valor emocional como la rareza del manuscrito.

Contexto de la nota y su significado

La carta fue redactada antes
La carta fue redactada antes del evento Jingle Bell Ball de Londres cuando Liam Payne impulsaba su carrera solista tras One Direction

La misiva de Swift tuvo lugar en un momento clave de la carrera de Payne. Para entonces, Liam se estaba abriendo paso como solista tras su etapa con One Direction, poco después del lanzamiento en octubre de 2017 de su single “Bedroom Floor”. La carta revela no solo un gesto de camaradería, sino admiración sincera por parte de Taylor hacia su trayectoria en solitario.

De acuerdo con Omega Auctions, Liam entregó la carta poco después de recibirla a un socio cercano, lo que sugiere que el mensaje tenía un valor personal para él. Ahora, ese mismo objeto busca encontrar un nuevo propietario en la subasta, transformando un recuerdo íntimo en una pieza de memorabilia pública.

La muerte de Liam Payne y su impacto

La subasta tiene lugar en un momento especialmente sensible: el recuerdo de Liam Payne se ha intensificado tras su trágica muerte el 16 de octubre de 2024, cuando cayó desde el balcón de su habitación en el Casa Sur Hotel, ubicado en el barrio Palermo de Buenos Aires, Argentina.

Las circunstancias alrededor de su fallecimiento han sido objeto de investigación. Según informes oficiales, la autopsia reveló que Payne murió por “múltiples traumatismos”, con sangrado interno y externo, tras la caída desde un tercer piso.

La subasta ocurre poco después
La subasta ocurre poco después del primer aniversario de la muerte del cantante tras una caída desde un hotel en Argentina

Además, exámenes toxicológicos determinaron que en su organismo había rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en las 72 horas previas al incidente.

Proceso legal y cargos

Tras la muerte de Payne, las autoridades argentinas imputaron a cinco personas en total por su presunta implicación: tres acusados de homicidio negligente y dos por suministro de drogas. Entre los señalados está un amigo de Payne, identificado como Rogelio Nores, así como empleados del hotel Casa Sur, incluyendo la gerente Gilda Martín y el recepcionista Esteban Grassi.

Según un juez, las personas imputadas cometieron imprudencias: permitieron que Liam estuviera solo en un lugar peligroso estando en un estado de vulnerabilidad, pese a que presentaba signos de intoxicación.

Sin embargo, en febrero de 2025, un tribunal argentino desestimó los cargos contra tres de los acusados por falta de pruebas suficientes, mientras otros dos, vinculados al suministro de estupefacientes, continúan en prisión preventiva.

El mensaje fue entregado cuando
El mensaje fue entregado cuando intérprete iniciaba carrera solista tras extensa etapa junto colectivo One Direction durante lanzamiento sencillo Bedroom Floor octubre 2017 alcanzando enorme repercusión internacional (Captura de video)

Reacciones y legado

La noticia de la subasta de la carta de Taylor Swift ha resonado entre fans de Swift y seguidores de One Direction, quienes ven en el gesto escrito un símbolo de amistad y apoyo artístico. Al mismo tiempo, el caso de la muerte de Liam sigue generando atención mediática y legal.

Aunque su vida terminó de forma abrupta, la pujanza de su legado artístico —y ahora ese vínculo íntimo con Taylor Swift— parece mantenerse vivo a través de recuerdos como esta carta, que ahora se transforma en pieza de coleccionista.

