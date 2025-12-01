Simon Cowell recordó el momento exacto en que se enteró de la muerte de Liam Payne

Simon Cowell reflexionó sobre la muerte de Liam Payne. (Créditos: Instagram. Captura de video)

Más de un año después de la trágica muerte de Liam Payne —quien falleció a los 31 años tras caer del balcón de un hotel en Argentina— Simon Cowell ha decidido hablar con honestidad sobre cómo recibió la noticia.

El productor musical, de 66 años, recordó el devastador momento durante un episodio del pódcast The Interview del New York Times, mientras trabajaba en su nueva docuserie de seis partes, Simon Cowell: The Next Act.

“Alguien que trabaja muy de cerca conmigo entró a mi habitación. Estaba en el norte de Inglaterra, y pude ver por su expresión que estaba alterada. Me dijo: ‘Siéntate’, y me lo contó. Fue un poco como me sentí cuando escuché la noticia de que mi padre había fallecido.”, relató.

Simon Cowell admitió que sintió un dolor inmenso cuando se enteró de la muerte de Liam Payne. (WireImage)

Y añadió: “Es muy difícil poner en palabras cómo te sientes. Es solo shock. En ese momento no piensas con claridad. Solo recuerdo decir: ‘Realmente necesito hablar con su mamá y su papá. ¿Puedes llamarlos lo antes posible, por favor?’”.

Cowell, quien vio a Payne apenas un año antes de su muerte, recordó una conversación íntima sobre las prioridades de la vida y “hablaba de lo mucho que significa ser padre” de Bear Grey, el hijo que compartía con Cheryl.

“Le decía que hay más en la vida que solo música; que había llegado a un punto en el que podía elegir. Simplemente pasamos tiempo como amigos. Por eso me sorprendió tanto cuando escuché la noticia”, relató.

La última vez que Simon Cowell vio a Liam Payne hablaron de la paternidad. (Instagram)

La relación entre ambos se remontaba a 2008, cuando Liam Payne, con solo 14 años, audicionó por primera vez para The X Factor. Dos años más tarde, al regresar al programa, Simon Cowell y Nicole Scherzinger tomarían la decisión de formar One Direction.

En 2021, durante el pódcast Diary of a CEO, el cantante explicó lo abrumadora que llegó a ser la experiencia y confesó que la forma más efectiva de mantener al grupo “bajo control” en esa época era “encerrarnos en nuestra habitación” con el minibar.

“Es muy difícil, porque sinceramente no sé qué es más complicado: intentar ser famoso o manejar la fama. Hubo cosas de las que nunca habría hablado entonces, conversaciones privadas y consejos que intenté darle sobre lo que viene con la fama”, comentó.

Simon Cowell aseveró que intentó manejar lo mejor que pudo la fama de One Direction. (WireImage)

En los meses previos a su muerte, Liam Payne buscó reencontrarse con la música y la televisión, inspirándose en su antiguo mentor. Se desempeñó como juez en Building the Band de Netflix, un reality en el que 50 cantantes debían formar sus bandas ideales sin verse entre sí.

Simon Cowell reconoció que la relación con Payne siempre tuvo matices. “Siempre es complicado. No sé si es más complicado cuando son jóvenes o cuando alguien que ha tenido éxito deja de tenerlo y quiere una segunda oportunidad”, admitió.