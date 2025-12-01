Entretenimiento

Simon Cowell recordó el momento exacto en que se enteró de la muerte de Liam Payne

El productor británico recordó con dolor el momento en que recibió la noticia

Guardar
Simon Cowell reflexionó sobre la
Simon Cowell reflexionó sobre la muerte de Liam Payne. (Créditos: Instagram. Captura de video)

Más de un año después de la trágica muerte de Liam Payne —quien falleció a los 31 años tras caer del balcón de un hotel en Argentina— Simon Cowell ha decidido hablar con honestidad sobre cómo recibió la noticia.

El productor musical, de 66 años, recordó el devastador momento durante un episodio del pódcast The Interview del New York Times, mientras trabajaba en su nueva docuserie de seis partes, Simon Cowell: The Next Act.

“Alguien que trabaja muy de cerca conmigo entró a mi habitación. Estaba en el norte de Inglaterra, y pude ver por su expresión que estaba alterada. Me dijo: ‘Siéntate’, y me lo contó. Fue un poco como me sentí cuando escuché la noticia de que mi padre había fallecido.”, relató.

Simon Cowell admitió que sintió
Simon Cowell admitió que sintió un dolor inmenso cuando se enteró de la muerte de Liam Payne. (WireImage)

Y añadió: “Es muy difícil poner en palabras cómo te sientes. Es solo shock. En ese momento no piensas con claridad. Solo recuerdo decir: ‘Realmente necesito hablar con su mamá y su papá. ¿Puedes llamarlos lo antes posible, por favor?’”.

Cowell, quien vio a Payne apenas un año antes de su muerte, recordó una conversación íntima sobre las prioridades de la vida y “hablaba de lo mucho que significa ser padre” de Bear Grey, el hijo que compartía con Cheryl.

“Le decía que hay más en la vida que solo música; que había llegado a un punto en el que podía elegir. Simplemente pasamos tiempo como amigos. Por eso me sorprendió tanto cuando escuché la noticia”, relató.

La última vez que Simon
La última vez que Simon Cowell vio a Liam Payne hablaron de la paternidad. (Instagram)

La relación entre ambos se remontaba a 2008, cuando Liam Payne, con solo 14 años, audicionó por primera vez para The X Factor. Dos años más tarde, al regresar al programa, Simon Cowell y Nicole Scherzinger tomarían la decisión de formar One Direction.

En 2021, durante el pódcast Diary of a CEO, el cantante explicó lo abrumadora que llegó a ser la experiencia y confesó que la forma más efectiva de mantener al grupo “bajo control” en esa época era “encerrarnos en nuestra habitación” con el minibar.

“Es muy difícil, porque sinceramente no sé qué es más complicado: intentar ser famoso o manejar la fama. Hubo cosas de las que nunca habría hablado entonces, conversaciones privadas y consejos que intenté darle sobre lo que viene con la fama”, comentó.

Simon Cowell aseveró que intentó
Simon Cowell aseveró que intentó manejar lo mejor que pudo la fama de One Direction. (WireImage)

En los meses previos a su muerte, Liam Payne buscó reencontrarse con la música y la televisión, inspirándose en su antiguo mentor. Se desempeñó como juez en Building the Band de Netflix, un reality en el que 50 cantantes debían formar sus bandas ideales sin verse entre sí.

Simon Cowell reconoció que la relación con Payne siempre tuvo matices. “Siempre es complicado. No sé si es más complicado cuando son jóvenes o cuando alguien que ha tenido éxito deja de tenerlo y quiere una segunda oportunidad”, admitió.

Temas Relacionados

Simon CowellLiam PayneOne Directionentretenimiento

Últimas Noticias

Rolling Stone publica su top 5 de bandas que revolucionaron el rock

La revista musical presenta una lista con agrupaciones británicas e irlandesas que transformaron el panorama sonoro global, destacando su legado, innovación y la influencia que ejercen sobre artistas y oyentes actuales

Rolling Stone publica su top

Jean-Claude Van Damme revela que Vin Diesel vetó su ingreso a “Rápidos y Furiosos”

El actor belga afirmó que existió interés real en integrarlo a la franquicia, pero la negativa del estadounidense frenó su participación en la exitosa saga, donde el protagonista mantiene fuerte influencia sobre el reparto

Jean-Claude Van Damme revela que

George Clooney recordó papel que Brad Pitt le quitó hace más de 30 años y cambió su carrera para siempre

El actor admitió que le tomó años superar la frustración de no obtener el rol que catapultó a su colega al estrellato cinematográfico

George Clooney recordó papel que

Brendan Fraser no ha recuperado la confianza en si mismo incluso después de ganar el Oscar

El actor reconoció que, pese al éxito, sigue sintiendo que no es lo suficientemente bueno

Brendan Fraser no ha recuperado

La razón por la que John Legend tuvo que negociar con un productor porno para no perder su nombre artístico

El cantante repasa el origen de su nombre artístico en el lanzamiento de la serie “Words + Music”

La razón por la que
DEPORTES
Lo dirigió Bianchi en Boca,

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

El fraude que engañó al

El fraude que engañó al mundo durante 40 años: la verdad oculta del “Hombre de Piltdown”

Hannah Schmitz, de pasante a jefa: el cerebro de Red Bull para que Max Verstappen luche por su quinto título de Fórmula 1

Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El “Dr. Satán” de París: la macabra red de asesinatos que aterrorizó a Francia en plena guerra