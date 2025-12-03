“El plazo final se acerca y, honestamente, estoy realmente ocupado”: James Cameron brindó los últimos detalles sobre la tercera entrega de Avatar

Tráiler de "Avatar: Fire And Ash"

James Cameron se encuentra en la recta final de la postproducción de Avatar: Fire And Ash, la esperada tercera entrega de la saga que ha redefinido el cine de ciencia ficción. Desde un estudio en Wellington, Nueva Zelanda, el director dedica sus últimos días a perfeccionar la mezcla de sonido de la película, mientras la expectación global crece ante el inminente estreno.

En una entrevista exclusiva con Empire, Cameron comparte detalles inéditos sobre el proceso creativo, el universo de Pandora y sus propias reflexiones personales, abriendo una ventana única al corazón de su obra.

“Estoy completamente inmerso en la mezcla de sonido”, confiesa Cameron al inicio de la conversación con Empire. “Es el momento de calibrar cada rugido de los ikran, el estruendo de las armas pesadas de la RDA y los matices etéreos de la fauna de Pandora. El plazo final se acerca y, honestamente, estoy realmente ocupado”, agrega.

Cameron revela detalles inéditos sobre el proceso creativo y el universo de Pandora en una entrevista exclusiva

A pesar de la presión, el cineasta se toma una hora para responder a las preguntas de los lectores, conectando desde su base en Wellington, donde la postproducción de Avatar: Fire And Ash entró en su fase decisiva tras ocho años de trabajo.

Construcción del universo y nuevos retos

Al abordar la construcción del universo de Pandora y las novedades de la nueva película, Cameron detalla: “Pandora tiene estaciones como nosotros, debido a la inclinación de la exoluna. Orbita un planeta principal llamado Polifemo, a 1,2 unidades astronómicas de Alpha Centauri A".

“La atmósfera contiene un 17% de dióxido de carbono, lo que sería letal para nosotros en menos de dos minutos. El día dura 27 horas, así que no es tan diferente de la Tierra. Todo esto lo inventé, pero en el proceso de worldbuilding (NdeR: construcción del mundo) hay que ser coherente internamente”.

El proceso de creación de "Avatar: Fire And Ash" refleja el compromiso del equipo tras casi una década de desarrollo

Sobre los nuevos clanes y criaturas, el director revela: “En la nueva película aparecen los tsyong, criaturas similares a calamares. Son imposibles de realizar de forma práctica; es un vocabulario visual completamente distinto al de hace años”.

Inspiración y temas personales

La inspiración personal y profesional de Cameron también ocupa un lugar central en la entrevista. Al recordar un momento decisivo en su carrera, relata: “En el año 93 o 94, recibí un fax de un amigo ruso, Anatoly Sagalevich, que decía: ‘A veces es necesario en la vida hacer algo extraordinario’. Yo estaba considerando tres proyectos y, de repente, pensé: ‘¡Tienes razón, Anatoly!’ Llamé al presidente de mi productora y le dije: ‘¡Es Titanic!’ Eso lo cambió todo”.

Sobre su relación con los personajes de Avatar, Cameron afirma: “Soy padre de cinco hijos, así que me identifico con Jake y su evolución como hombre de familia”.

Cameron se identifica con la evolución de Jake en Avatar, resaltando su propio crecimiento como hombre de familia (Foto AP/20th Century Fox, archivo)

El simbolismo y los temas recurrentes en la saga Avatar también surgen en la conversación. Cameron reflexiona: “Todos, en algún momento, nos sentimos fascinados por la mortalidad y el legado. Nuestra herencia biológica es dejar un esqueleto. El cráneo es recurrente en mi filmografía porque representa la muerte, la conciencia, muchas cosas simbólicas”.

Dilemas y visiones de futuro

Sobre la red biológica de Eywa, profundiza: “La analogía con Skynet es válida hasta cierto punto. Skynet fue creada por humanos para la guerra, Eywa evolucionó de forma natural. Es una red en el micelio del bosque; cada árbol es una neurona, algunos procesan información, otros almacenan. El micelio es la red, lo que llamo la Eywa-net. Es una supercomputadora global, no una inteligencia artificial, pero funcionalmente análoga a una red informática”.

En cuanto a la evolución de los personajes y los dilemas existenciales, Cameron destaca el caso de Quaritch: “Atraviesa una crisis de identidad. Su interés por el hijo biológico de su forma original es un intento de definir si es una persona completamente nueva o si está atado a los recuerdos y comportamientos de quien fue. Es un dilema existencial en sentido filosófico. Ahora, con su cuerpo Na’vi, se enfrenta a la pregunta de en qué momento deja de ser humano y se convierte en algo más. Su alma está en juego en la tercera película”.

James Cameron considera el universo Avatar como un terreno fértil para explorar nuevos biomas y culturas en futuras películas (Concept art by Dylan Cole. ©2025 20th Century Studios. All Rights Reserved)

El director también comparte su visión sobre la síntesis temática de la saga: “La gente me pregunta por qué estoy satisfecho de estar ‘atrapado’ en el universo Avatar. No lo veo así. Es un terreno de juego increíble, con mucho por explorar en otros biomas y culturas. Si puedo seguir adelante, hay muchas historias que quiero contar más allá de Fire And Ash. Eso no significa que no quiera hacer otras cosas; tengo otros proyectos en desarrollo y planeo tomarme un tiempo para ellos si se hacen más secuelas. Pero no quiero pensar en eso ahora”.

A medida que la entrevista con Empire concluye, Cameron deja claro que, por ahora, su atención está completamente volcada en Avatar: Fire And Ash. La posibilidad de nuevas secuelas queda en pausa, mientras el director se prepara para cerrar este capítulo y disfrutar de un merecido respiro antes de considerar el futuro de Pandora.