La advertencia de James Cameron sobre la IA: “Existe el peligro de un apocalipsis al estilo de Terminator”

James Cameron advierte sobre el riesgo de un apocalipsis al estilo 'Terminator' por el avance de la inteligencia artificial (foto: REUTERS/Toby Melville)

Durante la promoción de un nuevo libro que planea adaptar al cine, James Cameron compartió una advertencia que conecta su obra de ficción con los avances tecnológicos actuales. El director, conocido mundialmente por la saga “Terminator”, abordó las implicaciones del uso de inteligencia artificial en sistemas de armamento, incluyendo aquellos de alcance nuclear.

En una entrevista para Rolling Stone, señaló que ve un riesgo real de que la humanidad se enfrente a un escenario similar al de su famosa franquicia si se permite que la IA controle sistemas de armas avanzados.

El cineasta recuerda cómo la saga 'Terminator' anticipó los peligros de ceder el control a máquinas autónomas (IMDb)

James Cameron y su advertencia sobre combinar el uso de armas con inteligencia artificial

Según el cineasta, la rapidez con la que se desarrollan las operaciones militares excede la capacidad humana para tomar decisiones, lo que hace atractivo confiar en la IA para ese tipo de procesos. “Creo que aún existe el peligro de un apocalipsis al estilo de ‘Terminator’, donde se combina la inteligencia artificial con sistemas de armas, incluso a nivel de sistemas de armas nucleares, contraataques de defensa nuclear, etc.”, declaró.

Y sumó: “Dado que el teatro de operaciones es tan rápido, las ventanas de decisión son tan rápidas, se necesitaría una superinteligencia para poder procesarlo, y tal vez seamos inteligentes y mantengamos a un humano al tanto. Pero los humanos somos falibles, y se han cometido muchos errores que nos han puesto al borde de incidentes internacionales que podrían haber desembocado en una guerra nuclear. Así que no lo sé.”

El director alerta sobre la integración de IA en sistemas de armas y la posibilidad de errores humanos fatales (Foto AP/Javier Corbalan, archivo)

Las amenazas existentes en la actualidad

Al abordar los peligros potenciales de la inteligencia artificial, Cameron situó este desafío en un contexto más amplio de riesgos globales. El realizador advirtió que la humanidad vive un momento crucial, enfrentando simultáneamente tres amenazas existenciales: el cambio climático y la degradación del entorno, el armamento nuclear y la posibilidad de que surja una superinteligencia artificial.

Según detalla Variety, el director describió cómo estas tres amenazas parecen confluir y alcanzar su punto máximo en el mismo periodo histórico. Expresó incertidumbre sobre el desenlace, abriendo la puerta a la especulación sobre si una superinteligencia podría ofrecer alguna solución a estos problemas. Aunque no se mostró convencido de esa posibilidad, el director mencionó que no descartaba que la aparición de una inteligencia artificial avanzada pudiera desempeñar un papel decisivo en el futuro humano.

Cameron sitúa la inteligencia artificial como una de las tres amenazas existenciales junto al cambio climático y el armamento nuclear (Imagen Ilustrativa Infobae)

Referencias a la saga “Terminator” y su visión sobre la inteligencia artificial

En la entrevista, recordó que la franquicia, iniciada en 1984, plantea una realidad distópica donde un sistema de defensa autónomo llamado Skynet adquiere conciencia propia y termina tomando control sobre la humanidad. Cameron relaciona estos elementos de ficción con los escenarios que podrían materializarse si continúan integrándose tecnologías de IA en sistemas de armas sin restricción.

La visión que Cameron popularizó en la gran pantalla cobra un matiz actual a la luz de las innovaciones tecnológicas contemporáneas. El director rememoró cómo “The Terminator” y sus secuelas advirtieron sobre los peligros de dejar el poder decisorio a máquinas con capacidades autónomas. En la película, la creación de Skynet se convierte en el detonante para una cadena de eventos fatales, un argumento cuya vigencia, según Cameron, trasciende la mera ficción y se convierte en motivo de debate en la actualidad.

Cameron propone que la IA acelere la producción de efectos especiales, permitiendo a los artistas abordar más proyectos (foto: EFE/ Hilda Ríos)

La perspectiva de Cameron sobre el uso de la IA para crear historias

En una entrevista con CTV News en 2023, el director ya había expresado su escepticismo sobre la capacidad de la IA para generar relatos originales y conmovedores que puedan sustituir el trabajo de los guionistas humanos. “Personalmente, no creo que una mente incorpórea que simplemente regurgita lo que otras mentes encarnadas han dicho —sobre la vida que han tenido, sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad— y lo combina todo en una ensalada de palabras y luego lo regurgita", confesó.

Y, en línea con sus dichos, añadió: “No creo que eso vaya a conmover al público. Hay que ser humano para escribir eso. No conozco a nadie que siquiera esté pensando en que una IA escriba un guion”. Para Cameron, la inteligencia artificial carece de la experiencia y la sensibilidad necesarias para crear historias que conecten genuinamente con la audiencia.

La visión de Cameron sobre la IA en el cine busca eficiencia y calidad sin sacrificar la creatividad humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de IA en la producción y efectos visuales de películas

En septiembre de 2024, Cameron se unió al consejo de dirección de Stability AI, la empresa responsable del modelo de generación de imágenes Stable Diffusion. En declaraciones previas al podcast “Boz to the Future”, argumentó que el futuro de las películas de gran formato dependerá de la capacidad para reducir drásticamente el coste de los efectos especiales sin sacrificar la calidad ni eliminar puestos de trabajo.

Sobre la utilidad de la IA, Cameon expresó: “Si queremos seguir viendo el tipo de películas que siempre me han encantado y que me gusta hacer y que iré a ver —'Dune’, ‘Dune: Parte Dos’, o alguna de mis películas o grandes películas con muchos efectos especiales y mucha animación por computadora— tenemos que encontrar la manera de reducir el costo a la mitad".

A su vez, recalcó que la estrategia no consiste en recortar personal, sino en acelerar el ritmo del trabajo en los estudios de efectos visuales. Su visión apunta a una mayor eficiencia, permitiendo que los artistas completen tomas complejas en menos tiempo y puedan abordar una gama más amplia de proyectos. “Se trata de duplicar la velocidad de finalización de una toma, para que la cadencia y el ciclo de producción sean más rápidos, y los artistas puedan seguir adelante y hacer otras cosas interesantes, ¿no? Esa es mi visión”, sentenció.