Iggy Azalea confirma su retiro definitivo de la música y apuesta por el mundo digital

Iggy Azalea confirma su retiro definitivo de la industria musical y descarta cualquier regreso como cantante o compositora (Instagram/@thenewclassic)

Iggy Azalea ha sido clara y firme respecto a su futuro profesional: no contempla regresar a la industria musical.

La artista australiana, conocida por éxitos globales como “Fancy”, comunicó a sus seguidores que ha decidido dejar atrás su faceta musical para concentrarse en su desarrollo como empresaria digital y en el sector de las criptomonedas.

La confirmación llegó luego de semanas de especulaciones sobre un posible retorno, disipando todas las dudas con un mensaje categórico a través de sus redes sociales.

Una decisión irrevocable

La artista describe su experiencia en la música como un 'campo de batalla' marcado por la presión y la controversia (Foto: Instagram/@thenewclassic)

El anuncio definitivo se produjo el 28 de noviembre, cuando una seguidora le preguntó por Instagram si había firmado un nuevo contrato discográfico. Azalea respondió de manera directa: “Por supuesto que no. Pero sí consideré firmar, durante semanas. Estoy muy segura de que no quiero volver a la industria musical”.

Estas palabras, citadas por Complex, desmontaron cualquier rumor sobre un regreso y dejaron claro su deseo de no retomar su carrera como cantante ni compositora. Durante su trayectoria musical, Azalea lanzó tres álbumes de estudio, siendo “The End of An Era” de 2021 el último.

A lo largo de estos años, la rapera se enfrentó tanto al éxito internacional como a la controversia. Recibió críticas sobre la autenticidad de su propuesta artística y su posicionamiento en el rap, incluso fue calificada en diversas ocasiones como “industry plant”. La propia artista describió esa experiencia como un “campo de batalla”, un entorno en el que las dificultades eran constantes y donde sentía que debía superar obstáculos a diario.

Conflictos financieros y denuncias públicas

Azalea denuncia deudas millonarias por regalías internacionales pendientes con Universal Music Group, generando impacto en la industria (Foto: YouTube/ Iggy Azalea)

En el año 2023, Azalea hizo pública una disputa con Universal Music Group (UMG), uno de los sellos discográficos más influyentes del mundo. Denunció deudas millonarias pendientes por concepto de regalías internacionales. Según declaraciones recogidas por Complex y Billboard, la cantidad adeudada por UMG se sitúa en “ocho cifras”.

En la red social X, la australiana acusó a la discográfica de haberle “robado técnicamente”, y subrayó la magnitud de lo reclamado, generando un fuerte impacto en la industria musical. La artista también ha reflexionado sobre los desafíos personales y profesionales que enfrentó durante su paso por la música.

En agosto, en una conversación con ABC News, Azalea recordó el alto grado de presión que experimentó durante su carrera y describió su experiencia como atravesar un “campo minado”.

“Había minas por todas partes y simplemente no podía sobrevivir. No es algo de lo que se pueda salir ilesa”, relató. Admitió que en algunas ocasiones pudo haber tomado otras decisiones, aunque considera que son situaciones propias de la vida y que no tiene sentido lamentarse permanentemente por ellas.

Transición al mundo digital

La rapera australiana inicia una nueva etapa profesional enfocada en el sector digital y las criptomonedas (Imagen ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la australiana se ha enfocado en el sector de las criptomonedas. Esta nueva etapa la mantiene alejada de los escenarios y los estudios de grabación, desarrollando una actividad empresarial lejos de los focos mediáticos y las presiones asociadas al espectáculo.

La propia cantante ha compartido fragmentos de este proceso en sus redes sociales, mostrando cómo canaliza su creatividad y energía en proyectos propios dentro del mundo digital.

El giro hacia esta nueva disciplina ha representado para ella una oportunidad para “reinventarse” y dejar atrás experiencias laborales que calificó de “agotadoras”.

Un adiós definitivo a la música

El cambio de rumbo profesional representa para Iggy Azalea una búsqueda de mayor control, libertad y bienestar personal (Splash News/The Grosby Group)

La decisión de Iggy Azalea está sostenida por años de situaciones complicadas y un desgaste que la llevó a replantearse sus prioridades. El alto costo emocional y personal de permanecer en la industria musical ha sido determinante en este nuevo capítulo de su vida.

Su retirada no solo implica el cierre de una etapa artística, sino también el inicio de un camino donde, según la artista, encuentra mayor libertad y satisfacción personal.

“Estoy muy segura de que no quiero volver a la industria musical”, reiteró, desligándose definitivamente de su pasado como rapera y afirmando su compromiso con los nuevos desafíos en el entorno digital. Azalea se despide de la música para abordar un presente diferente, convencida de que su futuro está lejos de los escenarios y cimentado en oportunidades fuera del arte sonoro.