Jean-Claude Van Damme revela que Vin Diesel vetó su ingreso a “Rápidos y Furiosos”

Jean-Claude Van Damme confirma que Vin Diesel vetó su ingreso a la saga "Rápidos y Furiosos"

Jean-Claude Van Damme estuvo a punto de sumarse a una de las franquicias más taquilleras del cine de acción, pero el ingreso nunca se concretó. El propio actor belga reveló que fue Vin Diesel quien vetó su llegada a Rápidos y Furiosos, una decisión que sorprendió a los seguidores del género y reavivó el debate sobre el poder interno dentro de la saga.

Nacido en Bruselas en 1960 como Jean-Claude Camille François Van Varenberg, Van Damme creció fascinado por las películas de Bruce Lee y Steve McQueen. Experto en artes marciales y cinturón negro de karate do-shotokan, emigró a Hollywood en 1982, donde construyó una carrera icónica dentro del cine de acción. Su estilo físico, explosivo y directo lo convirtió en una figura central de los años 80 y 90, con películas cargadas de combates, persecuciones y violencia estilizada.

A lo largo de su trayectoria, Van Damme trabajó con nombres clave del cine asiático como John Woo, Tsui Hark y Ringo Lam, directores que aportaron una mirada distinta al género y elevaron sus producciones más allá de la fórmula del simple enfrentamiento físico. Títulos como Doble impacto (1991) marcaron una etapa en la que el actor combinó acción con propuestas narrativas más audaces.

El veto que lo dejó afuera de “Rápidos y Furiosos”

La posibilidad de sumar a Jean-Claude Van Damme a Rápidos y Furiosos parecía lógica: un ícono del cine de acción dentro de una saga construida sobre velocidad, fuerza y adrenalina. Sin embargo, ese cruce nunca ocurrió. En declaraciones recogidas por Sensacine, el actor confirmó que hubo interés real en su incorporación, pero que la decisión final fue negativa por parte de Vin Diesel.

Jean-Claude Van Damme reveló que estuvo cerca de sumarse a Rápidos y Furiosos antes de quedar fuera por una decisión interna de la franquicia (Archivo)

En octubre de 2023, Van Damme fue aún más directo en una entrevista con The Telegraph: “Me quieren en Rápidos y Furiosos, pero Vin Diesel dijo: ‘No. No lo quiero’”. El actor no reveló qué personaje le habían propuesto ni en qué entrega habría aparecido, aunque dejó en claro que su exclusión no estuvo ligada a cuestiones contractuales, sino a una decisión personal tomada desde lo más alto de la franquicia.

El poder de Vin Diesel dentro de la saga

El veto a Van Damme vuelve a poner en foco la enorme influencia que Vin Diesel ejerce en Rápidos y Furiosos. Tras 23 años interpretando a Dominic Toretto, el actor estadounidense no solo es el rostro de la saga, sino también una pieza clave en las decisiones creativas y de reparto. Su peso excede la actuación: participa activamente en la orientación narrativa y en la elección de quién entra —y quién queda afuera— del universo Fast.

La influencia creativa y poder de decisión de Vin Diesel resultaron determinantes para vetar la incorporación de Van Damme al elenco (foto: IMDb)

Pese a cerrar la puerta a Van Damme, la franquicia sí incorporó a otras figuras de alto perfil como Helen Mirren, Charlize Theron y Kurt Russell, sumando prestigio y variedad actoral a lo largo de las distintas entregas.

Tensiones, cambios y un final postergado

El control de Diesel también estuvo en el centro de conflictos recientes. Durante el rodaje de Rápidos y Furiosos 10, el director Justin Lin abandonó el proyecto tras desacuerdos creativos con el actor y con Universal Pictures, que optaron por modificar el guion y cambiar de guionista. Finalmente, Louis Leterrier tomó las riendas de la película y continuará al frente de la próxima entrega.

La saga, que inicialmente planeaba su cierre en 2025, sufrió retrasos a raíz de la huelga de actores y guionistas de Hollywood en 2023. Hoy, el final de Rápidos y Furiosos está previsto para 2026, siempre que no surjan nuevos contratiempos.

Mientras tanto, la revelación de Jean-Claude Van Damme suma un nuevo capítulo a la historia detrás de cámaras de una franquicia donde la velocidad no siempre garantiza puertas abiertas.