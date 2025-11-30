Entretenimiento

Margot Robbie confiesa que estuvo a punto de dejar la actuación tras “El lobo de Wall Street”

La actriz australiana reveló en 2022 que la fama repentina, tras su papel en la exitosa película de Martin Scorsese, la llevó a plantearse abandonar su carrera, aunque el consejo de su madre cambió su rumbo profesional

Tráiler de "El lobo de Wall Street"

Margot Robbie, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, estuvo cerca de abandonar su carrera tras el éxito de El lobo de Wall Street. Según reveló la propia intérprete australiana, la repentina fama que alcanzó con la película de Martin Scorsese en 2013 la llevó a plantearse dejar la actuación.

Sin embargo, el consejo de su madre fue determinante para que continuara, marcando así el inicio de una trayectoria ascendente, tal como recoge Sensacine.

La presión de la fama

La crisis personal de Robbie surgió poco después del estreno de la cinta, donde interpretó a Naomi Lapaglia junto a Leonardo DiCaprio. Con solo 23 años y una carrera incipiente, la actriz se sintió abrumada por la exposición mediática y la presión asociada al éxito de la película, nominada a cinco premios Oscar.

La actriz Margot Robbie tenía solo 23 años cuando enfrentó la presión mediática por su papel en la cinta

En una entrevista con Vanity Fair cuando estaba promocionando la cinta de Damien Chazelle Babylon, Robbie confesó: “Algo estaba pasando en esas primeras etapas y todo era bastante horrible. Y recuerdo haberle dicho a mi madre: ‘No creo que quiera hacer esto’”.

La respuesta de su madre fue clara: “Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo”. Ese momento supuso un punto de inflexión para la actriz, quien entendió que debía seguir adelante.

Nueva etapa en Hollywood

A partir de esa decisión, la carrera de Robbie experimentó un crecimiento notable. Tras su papel en la película de Scorsese, participó en varios proyectos que ampliaron su reconocimiento internacional.

Su interpretación de Harley Quinn en Escuadrón Suicida la impulsó aún más, y poco después obtuvo su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz por Yo, Tonya, donde encarnó a la patinadora Tonya Harding.

La interpretación de Harley Quinn consolidó a Margot Robbie como una estrella de Hollywood

Más adelante, volvió a coincidir con DiCaprio en Érase una vez... en Hollywood, repitió el papel de Harley Quinn en varias ocasiones y sumó otra nominación al Oscar por Bombshell. En menos de una década, Robbie se consolidó como una de las actrices más influyentes de la industria, según destaca Sensacine.

El desafío del escrutinio público

El manejo de la fama ha sido uno de los mayores retos para Robbie, quien ha aprendido a desenvolverse en el ojo público con mayor soltura. “Sé cruzar aeropuertos de incógnito y ahora sé reconocer quién está tratando de jorobarme y de qué manera”, afirmó la actriz en declaraciones recogidas por Sensacine.

No obstante, ha denunciado la falta de protección legal para las figuras públicas fuera de Los Ángeles, lo que ha puesto en riesgo a su familia en Australia debido al acoso de los paparazzi.

Robbie enfrenta el reto de la fama y aprende a desenvolverse en el ojo público con mayor soltura (EFE/ Allison Dinner)

Un episodio bajo la lupa mediática

Robbie expresó su preocupación: “Si mi madre muere en un accidente automovilístico porque querías una foto mía yendo a la tienda, o tiras a mi sobrino de una bicicleta, ¿para qué? ¿Para una foto? Es peligroso, pero extrañamente parece que nada cambia”.

Uno de los episodios que ilustra la presión mediática que enfrenta la actriz ocurrió cuando circularon fotografías en las que supuestamente aparecía llorando tras salir de la casa de Cara Delevingne en Los Ángeles.

Su madre, alarmada por las imágenes, la llamó para saber si tanto ella como Delevingne estaban bien. Robbie aclaró la situación: “En primer lugar, sí y sí. Y en segundo lugar, no estoy en casa de Cara, estoy frente a un Airbnb que había alquilado durante cinco días”.

Además, desmintió la interpretación de las fotos: “¡Y no estoy llorando! Tenía algo en el ojo. Estoy tratando de agarrar mi mascarilla y sostener una taza de café y no podía sacarme un pelo del ojo”.

El éxito de "Barbie" en 2023 consolida a Margot Robbie como protagonista de fenómenos culturales globales (Warner Bros. Pictures vía AP)

La resiliencia de Margot Robbie y su capacidad para adaptarse a la fama han sido determinantes en su evolución profesional. Gracias a esa fortaleza, la actriz ha protagonizado y liderado proyectos de gran impacto, como Barbie, estrenada en 2023, que se convirtió en un fenómeno cultural y en uno de los mayores éxitos de taquilla de los últimos años, tal como subraya Sensacine.

