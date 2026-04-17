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Naruto y Godzilla: cómo se forjó el vínculo secreto que cambió la historia del manga y animé

La influencia del monstruo más famoso de Japón se refleja en las batallas épicas y el simbolismo de los bijū, según reveló el propio Masashi Kishimoto. En qué aspectos son completamente similares

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Una imagen dividida muestra a Godzilla rugiendo con energía azul a la izquierda, y a la derecha, una criatura del universo Naruto con forma de raíz, vendaje ocular y boca dentada
Masashi Kishimoto confirmó que Godzilla inspiró la creación de los monstruos y la técnica de invocación en Naruto, según una entrevista citada por 3DJuegos

La revelación de que Godzilla inspiró a los monstruos de Naruto aporta una nueva perspectiva sobre el proceso creativo de Masashi Kishimoto, quien confirmó que recurrió a este ícono de la ciencia ficción japonesa para diseñar tanto la técnica de invocación como las criaturas con colas del universo ninja, según declaraciones recogidas por el portal especializado 3DJuegos.

El impacto visual de los monstruos en Naruto

Godzilla, creado en 1954 por la productora japonesa Toho, es uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop nipona y símbolo de la ciencia ficción mundial.

Kishimoto explicó que la presencia de monstruos gigantes en Naruto responde a su deseo de fusionar la tradición shinobi con la espectacularidad de las películas de kaiju, logrando así un enfoque visual y narrativo distintivo dentro del manga.

Godzilla, símbolo nacional e ícono global de la ciencia ficción, inspiró a Kishimoto a dar a las bestias con colas un papel esencial en la mitología y dinámica de poder en Naruto
Godzilla, símbolo nacional e ícono global de la ciencia ficción, inspiró a Kishimoto a dar a las bestias con colas un papel esencial en la mitología y dinámica de poder en Naruto

Según detalló Kishimoto, su motivación principal era dibujar criaturas colosales que destacaran en los combates. Este objetivo se materializó en la creación de las bestias con colas, conocidas como bijū, que ocupan un lugar central como enemigos poderosos y elementos definitorios del relato.

La técnica de invocación y el rol de los Sannin

La técnica de invocación, o Kuchiyose no Jutsu, se convirtió en uno de los recursos más emblemáticos de la saga.

Kishimoto diseñó este poder para que los personajes pudieran invocar animales y seres de gran tamaño, potenciando la escala de las batallas y consolidando el vínculo entre Naruto y la tradición de los monstruos gigantes en el cine japonés.

Un personaje animado con piel marrón rojiza, cicatrices faciales y marcas rojas. Tiene un ojo amarillo y viste una túnica azul oscura, sosteniendo un pequeño objeto
Los Sannin Legendarios y otros personajes clave destacan por su capacidad de invocar monstruos inspirados en Godzilla, marcando duelos memorables como Gaara versus Naruto (Naruto 2002)

Esta habilidad está asociada especialmente a los Sannin Legendarios, aunque también la utilizan otros personajes como Kakashi y los propios protagonistas.

Un ejemplo notable es el enfrentamiento entre Gaara y Naruto, que involucró a Shukaku y Gamabunta, ilustrando el tipo de confrontaciones colosales que Kishimoto buscaba recrear bajo la influencia de Godzilla.

Godzilla como símbolo nacional y su proyección en Naruto

Godzilla se consolidó en Japón como símbolo nacional y referente internacional de la ciencia ficción. La trascendencia del personaje en el cine y otros medios inspiró a Kishimoto a trasladar esa potencia cultural al mundo de Naruto, donde las bestias con colas ocupan un lugar esencial en la mitología interna y en la dinámica de poder entre personajes.

Godzilla y Kong: el nuevo imperio (Warner Bros. Pictures)
El legado de los monstruos gigantes continúa vigente en la secuela Boruto: Two Blue Vortex, donde nuevas generaciones mantienen vínculos con criaturas inspiradas en Godzilla (Warner Bros. Pictures)

La influencia de Godzilla no solo se percibe en la apariencia de las criaturas, sino también en su función como símbolos de amenaza, reto y esperanza dentro de la historia.

Como señala 3DJuegos, la combinación de habilidades mágicas y criaturas invocadas distingue a Naruto de otras series del género.

La vigencia del legado de los monstruos colosales

El universo de Kishimoto mantiene la presencia de estos seres extraordinarios en la continuación Boruto: Two Blue Vortex, donde las nuevas generaciones de ninjas siguen interactuando con criaturas inspiradas en el legado de Godzilla.

Siete grandes y monstruosas Bestias con Cola del anime, con diferentes formas y colores, se agrupan en círculo sobre un campo verde
Las bestias con colas o bijū representan enemigos centrales y diferenciadores, nacidas del deseo de Kishimoto de dibujar criaturas colosales impactantes (Naruto: Shippûden (2007))

Esta continuidad demuestra cómo la influencia de la ciencia ficción nipona sigue viva en el desarrollo narrativo y visual de la franquicia.

La decisión de Kishimoto de integrar monstruos gigantes en Naruto no solo responde a una preferencia estética, sino a la intención de dar identidad propia a su obra.

La incorporación de elementos provenientes de la tradición japonesa y del cine de monstruos permitió que la serie alcanzara una proyección internacional, diferenciándose de otros mangas y consolidando su lugar en la cultura pop contemporánea.

El proceso creativo y la construcción del mito

Ilustración de dos monstruos colosales, uno naranja de nueve colas y otro morado con tentáculos, en un paisaje rocoso desértico con escombros y polvo en el aire
La integración de monstruos colosales aportó profundidad narrativa y proyección internacional a Naruto, diferenciando la serie en la cultura pop contemporánea (Naruto: Shippûden (2007))

La inspiración en Godzilla generó una estructura narrativa donde los monstruos cumplen funciones que van más allá del combate, al representar desafíos existenciales para los personajes principales. Esta dimensión simbólica contribuyó a la profundidad del relato y al atractivo duradero de la franquicia.

A través de la entrevista citada por 3DJuegos, Kishimoto dejó en claro que la presencia de criaturas colosales fue una decisión deliberada para enriquecer tanto la estética como la mitología de Naruto.

La influencia de Godzilla, como símbolo nacional japonés y referente global, se convirtió en eje articulador de la saga y sigue siendo reconocible en cada aparición de los bijū.

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