Laurie y Alamo Brown sacuden a Euphoria: nuevas rivalidades, más acción y un giro inesperado para Rue

Laurie y Alamo Brown disputan el dominio criminal en la tercera temporada de Euphoria, según adelanta Vanity Fair (HBO Max)

En la tercera temporada de Euphoria, según revela Vanity Fair, Laurie, interpretada por Martha Kelly, y Alamo Brown, encarnado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, compiten por el dominio de las calles. La disputa sitúa a Rue (Zendaya) como “mula de drogas” en el centro de un choque personal entre ambos capos.

En la pugna por el poder, Laurie y Alamo Brown irrumpen como figuras criminales que desplazan el foco de la trama: de drama adolescente a guerra de liderazgos en la frontera entre México y Estados Unidos. Laurie, narcotraficante que opera sobre la base de deudas impagables, le exige a Rue un pago de USD 100.000 por mercancía perdida.

Por su parte, Alamo Brown, dueño de un club de striptease y con estética de vaquero, desafía a Laurie y coloca a Rue bajo riesgos inéditos. Esta dinámica reposiciona a la protagonista ante un entorno más hostil y eleva la tensión de la serie.

Alamo Brown, dueño de un club de striptease con estética de vaquero, desafía directamente a Laurie en la trama (IMDb/Hbo Max)

Con una deuda tras el extravío de mercancía valorada en USD 10.000, Rue queda atrapada por las exigencias de Laurie, quien le impone una obligación financiera que no puede eludir. “Interpretar a Laurie es mucho más divertido esta temporada”, cuenta Martha Kelly a la revista estadounidense Vanity Fair. “En la segunda era esa mujer aterradora que secuestraba a una niña y hacía cosas despreciables. Ahora, Laurie vuelve a cometer errores de cálculo, y eso lo hace mucho más entretenido”, agrega.

El arribo de nuevos antagonistas a Euphoria

Kelly señala que el control de Laurie sobre Rue es ambiguo: “Laurie tiene más valentía que habilidad”. Cometió su primer error al confiarle una maleta llena de droga a una adolescente. Puede que sienta cierto apego por Rue, pero la obliga a trabajar como mula: “Creo que no es un afecto real; Laurie parece una auténtica sociópata”, declara Kelly.

A diferencia de Laurie, Alamo Brown aparece como un pistolero rodeado de sus aliados G y Bishop. “Estas interpretaciones son de lo mejor que vi en televisión”, afirma Adewale Akinnuoye-Agbaje a Vanity Fair.

El actor destaca la influencia del western en la visión de Sam Levinson, creador de la serie: “La iconografía del oeste es fundamental”. Alamo es un vaquero negro, inspirado en figuras como Jim Brown y Woody Strode, referentes de la infancia de Akinnuoye-Agbaje en el cine.

El enfrentamiento entre Laurie y Alamo transforma el drama adolescente en una guerra de liderazgos y drogas en la frontera México-Estados Unidos (IMDb/Hbo Max)

El actor relata que la llegada de Alamo marca un cambio estructural en la serie. En la escena final del primer episodio, Alamo enfrenta una partida tensa de Guillermo Tell con Rue. Al descubrir que la droga contiene fentanilo, inicia el conflicto con Laurie: sospecha que Rue podría ser una enviada de Laurie para matarlo. Aunque la relación entre ambos arranca de forma áspera, Alamo se ve reflejado en Rue: “Es como una relación de mentor y discípula, llena de altibajos similares a la de un padre e hija”, resalta el actor.

El ingreso de Alamo Brown altera el equilibrio de la trama, sumando nuevos personajes y una actitud desafiante que lo consolida como principal oponente de Laurie.

Laurie y Alamo Brown: rivalidad, pasado y estrategia

El vínculo entre Laurie y Alamo Brown combina respeto mutuo y viejas heridas. Akinnuoye-Agbaje sostiene: “Si estos personajes no estuvieran en guerra, probablemente serían pareja, porque comparten muchas cosas”.

La tensión en Euphoria se eleva cuando Laurie exige a Rue el pago de USD 100.000 por mercancía extraviada (IMDb/Hbo Max)

El actor explica a Vanity Fair que Alamo siente que introdujo a Laurie en el negocio y, aunque reconoce sus logros, ahora la percibe como una amenaza: “Hay admiración, pero también resentimiento. Laurie forjó su propio imperio y ahora pone a prueba el mío”.

Kelly apoya la idea de una relación pasada marcada por errores y peligros: “No sé si llegamos a descubrirlo por completo. Imaginé que Laurie conoció a Alamo cuando empezó su adicción; pudo haber sido su primer contacto. Quizá cometió errores y supo lo peligroso que era enfrentarlo. Me encantaría entender más del pasado porque su enfrentamiento es muy intenso”.

Akinnuoye-Agbaje menciona que algunas chicas que trabajaron con Laurie acabaron con Alamo Brown, para fines poco claros: la serie insinúa esas conexiones laborales, sin esclarecer del todo su naturaleza.

Rue atrapada entre dos enemigos

La relación ambigua y peligrosa entre Laurie y Rue en Euphoria muestra una dinámica marcada por la coerción y el riesgo constante (Patrick Wymore/HBO)

Rue se convierte en la pieza clave para ambos bandos. Para Laurie, es la “mula de drogas” encargada de transportar cargas y pagar la deuda; se trata de una relación marcada por la dependencia y el riesgo extremo.

Para Alamo Brown, Rue significa algo más: “Veo en ella mi yo joven. Tiene ambición y el coraje para irrumpir en mi casa y bailar con mis chicas sin permiso. Alamo es despiadado, pero respeta esa audacia, por eso le concede cierta tolerancia”, explica Akinnuoye-Agbaje.

El actor subraya que Rue demuestra inteligencia, una virtud útil en el entorno de Alamo y una complicación derivada de la relación anterior con Laurie: “Además, es un problema derivado de Laurie, porque Alamo se siente responsable del éxito de ella. Laurie sobresale en un ambiente dominado por hombres, pero Alamo arrastra conflictos con las mujeres que provienen de su infancia”.

Rue queda atrapada en el conflicto entre los nuevos capos de Euphoria, al ser utilizada como 'mula de drogas' por Laurie (REUTERS/Mario Anzuoni)

La rivalidad entre Laurie y Alamo Brown y la posición de Rue anuncian cambios profundos en la serie. El trasfondo personal de Alamo y sus motivaciones se revelarán en próximos capítulos, según adelanta Vanity Fair, permitiendo comprender la formación de su carácter y anticipando transformaciones sustanciales en Euphoria.