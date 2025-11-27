Dolph Lundgren reveló secretos del rodaje de Rocky IV y la intensidad de su icónico personaje, Ivan Drago

En Rocky IV, la muerte de Apollo Creed a manos de Ivan Drago impulsa a Rocky Balboa a regresar al ring para enfrentarse al imponente boxeador soviético en pleno clima de tensión por la Guerra Fría (YouTube)

El aniversario número 40 de Rocky IV, estrenada el 27 de noviembre de 1985,reavivó el interés por una de las películas más emblemáticas de la cultura pop de los años 80. Dolph Lundgren, quien interpretó al imponente Ivan Drago, compartió detalles inéditos sobre el rodaje y el impacto de la cinta en una entrevista con The Telegraph.

El actor sueco recordó la intensidad de la filmación, la relación con Sylvester Stallone y la huella política y cultural que dejó la película en plena Guerra Fría.

“Dijo: ‘¡Golpéame, Dolph!’”, relató Lundgren al rememorar la preparación de la pelea final con Stallone. “Creo que le di un golpe un poco demasiado fuerte algunas veces...”, confesó, haciendo alusión a la brutalidad real de los combates en el set.

Sylvester Stallone terminó en cuidados intensivos tras un golpe real durante la filmación de la pelea final (Captura de video)

La consecuencia fue grave: Stallone terminó en cuidados intensivos durante nueve días tras recibir un golpe en el esternón que le provocó una inflamación cardíaca y una presión arterial peligrosamente alta.

“De repente, estaba en cuidados intensivos, rodeado de monjas, y pensé: ‘Bueno, se acabó’”, recordó el propio Stallone. A pesar del susto, la película se convirtió en el mayor éxito de taquilla de la saga y consolidó a Drago como uno de los rivales más recordados de Rocky.

El camino hacia Ivan Drago

El rol de Drago no llegó de inmediato para Lundgren. “Me rechazaron”, admitió el actor, quien entonces tenía 27 años y una carrera como campeón de karate. “La mujer me preguntó: ‘¿Cuánto mides?’. Le dije: ‘1,85 m’. Me dijo: ‘¡El siguiente!’”.

Sin embargo, tras enviar una fotografía a Stallone, recibió una llamada mientras trabajaba en el rodaje de una película de James Bond. “Volé a Los Ángeles para conocer a Stallone. Me quedé fascinado. Estaba a punto de rodar Rambo II. Estaba bronceado y con el pelo largo”, relató Lundgren.

El proceso de selección fue riguroso: “Había 5.000 candidatos para Drago, a quien describió como ‘la mayor máquina de combate jamás construida’, pero se redujo a tres hombres: dos rusos de verdad y yo”.

El proceso de selección para interpretar a Ivan Drago incluyó a 5.000 candidatos y exigentes pruebas físicas (Captura de video)

La preparación para el papel fue exigente. Lundgren y Stallone entrenaron juntos durante cinco meses antes de iniciar el rodaje, que comenzó precisamente con la filmación del enfrentamiento final. “Las escenas de lucha eran duras”, explicó Lundgren.

“Yo era muy duro en aquella época. Era karateca de contacto; estaba acostumbrado a que me golpearan de verdad. Stallone siempre me impresionó. Él era 10 años más grande y me seguía el ritmo. Nos golpeábamos, sobre todo en el cuerpo. A veces, incluso en la cara”, detalló el actor sueco de 68 años a The Telegraph.

Un fenómeno cultural y político

La recepción de Rocky IV fue tan polarizada como intensa. En la Unión Soviética, la crítica oficial la consideró parte de una ola de películas antirrusas, mientras que en Estados Unidos algunos medios la calificaron de “demostración de arrogancia” y “guerra de propaganda”.

Lundgren reconoció el tono político de la cinta: “Era un poco caricaturesco hasta cierto punto”, admitió. Sin embargo, el actor sostiene que el público ruso lo recibió con admiración: “Me acogieron como a uno de los suyos, como una especie de héroe soviético. El hecho de que me enfrentara al sistema en la película les pareció positivo. Estoy seguro de que la mayoría de los rusos estaban hartos del estado soviético en ese momento”.

Rocky IV fue criticada como propaganda antirrusa en la Unión Soviética y como arrogancia en medios estadounidenses (Captura de video)

El significado político y cultural de la película evolucionó con el tiempo. Lundgren reflexionó sobre la visión original de Stallone, quien buscaba mostrar que “las superpotencias podían resolver sus diferencias al tener ‘dos hombres peleando en lugar de 20 millones’”.

En las versiones más recientes, como Creed II y el montaje del director Rocky IV: Rocky vs Drago, el personaje de Drago fue humanizado, reflejando cambios en la percepción cultural y política. “El cambio más divertido en la versión actualizada es que Gorbachov, en lugar de aplaudir, se marcha furioso, lo que dice algo sobre las relaciones actuales en este mundo aún convulso”, comentó Lundgren.

Anécdotas del set y legado de la saga

Las anécdotas personales también marcaron el rodaje. Lundgren recordó la tensión con Carl Weathers, quien interpretó a Apollo Creed: “Creo que la diferencia entre él y Stallone fue que Stallone me conocía. Habíamos trabajado juntos durante cinco meses”.

Lundgren destacó la tensión real en el set con Carl Weathers, quien interpretó a Apollo Creed en Rocky IV (Captura de video)

Además, destacó que “Carl me conoció dos días antes de empezar a rodar. Estaba en el ring interpretando a un tipo enorme que nunca había visto, del que dicen que es un campeón europeo de karate, y que va a tener que pelear con otro. Creo que parte de esa reticencia en el ring fue real. No tuvo que fingir demasiado”.

A cuatro décadas del estreno, Lundgren sigue reflexionando sobre el legado de Rocky IV y el mensaje que la película intentó transmitir. Para el actor, la historia demuestra que, más allá de la confrontación de superpotencias, la verdadera batalla se libra entre personas, no entre naciones.