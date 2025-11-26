“Nunca más volveré a decir nunca”: el posible regreso de Hugh Jackman como Wolverine ilusiona a los fanáticos

Hugh Jackman sorprende al público al dejar abierta la posibilidad de regresar como Lobezno en el universo Marvel (REUTERS/Hollie Adams)

Hugh Jackman inició su recorrido en la piel de Lobezno (Wolverine) hace más de dos décadas, consolidando al personaje como uno de los rostros más emblemáticos dentro del universo cinematográfico de los X-Men.

A lo largo de diecisiete años, Jackman se encargó de dar vida al mutante de garras de adamantio, participando en múltiples películas que lo convirtieron no solo en un símbolo de la franquicia, sino también en una referencia imprescindible dentro del cine de superhéroes. Su interpretación marcó a varias generaciones de espectadores y fue fundamental para el desarrollo y éxito de la saga.

En 2017, Hugh Jackman decidió poner punto final a su participación como Lobezno. En ese entonces, el actor expresó públicamente la importancia de saber retirarse en el momento adecuado, asegurando que tras tantos años sentía que había dado todo lo posible al personaje.

“Sí, he sido Lobezno por 17 años. Estuve en esa fiesta por mucho tiempo y amé cada segundo, pero pienso que parte del truco de la vida es saber cuándo hay que dejarlo, cuando hiciste todo lo que pudiste y es hora de dar paso a alguien más. No podré sacar esta experiencia de mí, es parte de quien soy ahora, toda esta experiencia la llevo conmigo en mi siguiente proyecto, la llevo en todo lo que hago", dijo Jackman en ese entonces para despedirse de su personaje. Sin embargo, en una reciente entrevista, lejos de cerrar la posibilidad, aseguró: “Nunca más volveré a decir nunca”,

El regreso de Hugh Jackman como Lobezno en 2024 con “Deadpool y Lobezno”

El regreso de Hugh Jackman como Lobezno en 'Deadpool y Lobezno' revitaliza la franquicia y bate récords de taquilla en 2024 (Marvel Studios)

La certeza de la despedida de Jackman cambió de manera inesperada cuando, en 2024, el actor volvió a encarnar a Wolverine en “Deadpool y Lobezno”. La noticia fue recibida con asombro y entusiasmo, generando expectativa tanto entre seguidores veteranos como en nuevas audiencias.

La película se convirtió en un fenómeno de taquilla, estableciendo récords y revitalizando el interés por el personaje tras años de ausencia. El regreso resultó particularmente impactante considerando la claridad con la que Jackman había afirmado en el pasado que no retomaría el papel, lo que otorgó un carácter especial y casi épico a esta nueva aparición en el universo Marvel.

Este retorno brindó a Jackman la oportunidad de explorar al personaje desde una nueva perspectiva y celebrar su legado con una producción que reunía también a una de las figuras más irreverentes del cine de superhéroes, Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds.

La dinámica entre ambos personajes ofreció momentos memorables que volvieron a posicionar a Lobezno en el centro de la conversación cultural y mediática. Para Jackman, fue una ocasión de reencontrarse con un personaje que ya formaba parte de su vida personal y profesional, llevando su interpretación a un nivel renovado que conectó nuevamente con la audiencia global.

La incertidumbre sobre el futuro de Jackman como Lobezno tras su regreso

El éxito de 'Deadpool y Lobezno' reabre la discusión sobre la continuidad de Hugh Jackman en el Universo Cinematográfico de Marvel (20th Century Studios/Marvel Studios)

Tras el éxito arrollador de “Deadpool y Lobezno”, la pregunta sobre el futuro de Jackman en el papel se instaló con fuerza. La sorpresa de su regreso rompió las expectativas iniciales respecto a su retiro, alimentando la incertidumbre entre prensa y seguidores sobre si este regreso señalaría un cierre definitivo o la puerta quedaba abierta para nuevas colaboraciones.

El regreso no dejó respuestas claras sobre la continuidad del personaje, manteniendo a la comunidad de fanáticos en vilo sobre si la nueva aparición sería solo un episodio excepcional o el inicio de una posible nueva etapa para el actor dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La figura de Jackman como Lobezno sigue siendo fundamental para los seguidores de la saga. Su regreso, más allá del éxito en taquilla, resucitó preguntas sobre las intenciones del actor y de los estudios respecto al personaje.

La ausencia de un anuncio oficial sobre la despedida definitiva de Jackman dejó el terreno fértil para especulaciones y expectativas sobre su continuidad, un fenómeno que ha sido común en torno a las figuras protagonistas de grandes franquicias.

Declaraciones recientes de Hugh Jackman sobre la posibilidad de regresar al papel

Las recientes declaraciones de Jackman en 'The Graham Norton Show' alimentan la esperanza de los fans sobre nuevas apariciones como Lobezno

La expectación por el futuro de Lobezno se ha visto alimentada por las recientes declaraciones de Jackman. Durante su aparición en el programa británico “The Graham Norton Show”, el actor fue invitado a referirse a la posibilidad de volver a interpretar al personaje. Lejos de cerrar la posibilidad, Jackman reconoció de forma abierta que “nunca más volveré a decir nunca”, mostrando que su anterior determinación de no regresar ha cambiado. El actor admitió que cuando en el pasado aseguraba que no volvería al personaje, lo decía de verdad, pero que con el paso de los años su postura se hizo más flexible.

Estas palabras ofrecieron una pequeña esperanza a los fans, que interpretaron la actitud de Jackman como una apertura a futuras participaciones, aunque sin confirmar nada de manera concreta. El intercambio durante el programa, marcado por el humor del actor y una respuesta ambigua, enfatizó que en la industria cinematográfica y especialmente en el mundo de los superhéroes, “cualquier cosa puede pasar”.

Especulaciones sobre la participación de Jackman en futuras películas del UCM, como “Los Vengadores: Doomsday”

El posible regreso de Jackman como Lobezno se ha visto impulsado por rumores sobre su involucramiento en nuevos proyectos, en especial una próxima entrega del UCM titulada “Los Vengadores: Doomsday”. Estos rumores se intensificaron tras las declaraciones del propio Jackman y el abrumador éxito comercial de su último regreso. El presentador del programa insinuó la posibilidad de que Jackman participe en esa nueva producción, ante lo cual el actor respondió de forma enigmática, dejando la puerta abierta a nuevas colaboraciones.

Los seguidores y analistas del universo Marvel han mantenido la discusión sobre la viabilidad de que Jackman continúe interpretando a Lobezno, al menos en apariciones especiales, cameos o incluso como parte central en eventos multiversales que caracterizan las nuevas fases del UCM. De momento, la decisión final sigue siendo incierta y depende tanto de la disposición de Jackman como de los planes que la franquicia Marvel quiera trazar en los próximos años.