La estrella de ‘Bridgerton’, Genevieve Chenneour, rompió en llanto al revelar que fue atacada en el centro de Londres

La actriz británica compartió la terrible experiencia que vivió a plena luz del día

Genevieve Chenneour informó que fue
Genevieve Chenneour informó que fue atacada cerca de Oxford Circus minutos antes de presentarse a una audición en Londres.

La actriz británica Genevieve Chenneour reveló entre lágrimas que fue atacada nuevamente en Londres, apenas unos meses después de haber sido víctima de un violento robo de teléfono.

La joven intérprete de 27 años, que encarnó a Clara Livingstone en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, recurrió a Instagram el jueves pasado para compartir lo ocurrido: un hombre la agredió sin motivo alguno en la vía pública, a pocos minutos de ingresar a una audición.

Según su propio testimonio, el ataque la dejó conmocionada y paralizada, desencadenando nuevos episodios de pánico que afectaron directamente su desempeño profesional.

“Chicos, literalmente cinco minutos antes de mi audición, estaba caminando por la esquina de Oxford Circus y este tipo me miró, me apuntó y me golpeó”, relató sollozando desde una pequeña sala que el equipo de casting le cedió para intentar recomponerse.

La actriz afirmó que el episodio ocurrió al azar y sin ningún tipo de provocación, y describió al agresor como “un hombre de unos 50 años, de 1,90 m, negro, vestido completamente de negro y con un sombrero oscuro”.

“No podía caminar a ningún lado; solo me miraba y me golpeó. Estoy muy conmocionada. Tengo que intentar prepararme para esta audición”, añadió visiblemente afectada.

Segundo ataque en menos de un año

Genevieve Chenneour, actriz que interpretó
Genevieve Chenneour, actriz que interpretó a Clara Livingstone en "Bridgerton"

El violento episodio llega pocos meses después de que Chenneour fuera víctima de un robo en febrero, caso que se hizo público durante el verano y le provocó agorafobia severa a la actriz.

En ese incidente, un ladrón de teléfonos identificado como Zacariah Boulares, de 18 años, le arrebató su dispositivo dentro de un café de Kensington, desatando lo que la actriz describió como una “completa pelea” de cinco minutos.

Durante esa confrontación, Chenneour se enfrentó directamente al joven delincuente gracias a su experiencia como boxeadora calificada de la Asociación de Boxeo Amateur (ABA). Sin embargo, la actriz perdió el conocimiento brevemente tras ser golpeada y posteriormente descubrió que las imágenes del enfrentamiento captadas por cámaras de seguridad se habían viralizado sin su consentimiento.

Boulares fue condenado a 22 meses de prisión en julio por agresión común y múltiples cargos de robo. No obstante, Chenneour sostuvo en su momento que continúa temiendo por la presencia de un segundo hombre involucrado en aquel ataque, quien supuestamente la amenazó con un arma blanca y cuya identidad aún se desconoce.

“No puedo entender por qué anda suelto alguien que ha amenazado con apuñalarme”, expresó con preocupación.

Consecuencias psicológicas y replanteamiento de su vida en Londres

La actriz de Bridgerton relató
La actriz de Bridgerton relató entre lágrimas que el agresor la golpeó sin previo aviso en pleno centro de Londres

Tras aquel episodio, la actriz confesó que no podía salir sola de su casa ni utilizar transporte público, lo que la obligó a abandonar temporalmente Londres para vivir con su madre y hospedarse en hoteles cuando debe regresar por compromisos de trabajo o eventos.

Sus amigos han afirmado públicamente que Chenneour había hecho un enorme esfuerzo por reconstruir su confianza, proceso que el nuevo ataque ha vuelto a poner en riesgo.

En su mensaje, la actriz expresó sentirse frustrada pues el incidente reciente podría hacer añicos su trabajo de terapia previo. “Recién había recuperado la confianza y estaba pensando en regresar”, se lamentó.

Durante su video, agradeció el apoyo recibido por parte de los trabajadores de la audición, quienes le ofrecieron un espacio privado para tranquilizarse y le permitieron tomar el tiempo que necesitara para manejar los ataques de pánico que todavía estaba experimentando.

La actriz explicó que debió
La actriz explicó que debió mudarse fuera de Londres para recuperarse psicológicamente tras los ataques sufridos este año.

Cuando Chenneour relató la experiencia del robo, hizo énfasis en que otras damas deben tener precaución al enfrentar situaciones similares. Si bien en su primer incidente utilizó sus habilidades en artes de combate para defenderse, ha insistido en que el público no debe intentar replicar su reacción.

En una entrevista previa en el programa This Morning, conducido por Cat Deeley y Ben Shephard, declaró: “No sé si recomendaría a alguien más que lo hiciera. Creo que reacciono muy rápido porque tuve tres hermanos y soy boxeadora registrada. Fue una reacción instintiva, pero muchas personas simplemente dejarían que les quitaran el teléfono”.

