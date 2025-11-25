Entretenimiento

Noah Hathaway, el inolvidable Atreyu de “La historia sin fin”, sorprende con su nueva vida a los 54 años

El actor que conquistó corazones en los años 80 revela cómo superó los desafíos del rodaje y comparte detalles de su transformación personal, su pasión por las artes marciales y su vínculo con los fans de la película

Dirigida por Wolfgang Petersen con guión está basado en la novela homónima de Michael Ende

Noah Hathaway, recordado por su papel como Atreyu en La historia sin fin celebró los 54 años, motivo suficiente para que el público se preguntara que había sido de la vida de quien supo ganarse el corazón de millones de espectadores. Su interpretación marcó a toda una generación y, cuatro décadas después, el interés por su vida y su transformación personal y profesional sigue vigente, alimentado por la nostalgia y el impacto cultural del filme.

Nacido en Los Ángeles en 1971, Hathaway inició su carrera artística en la infancia, participando en series como Galáctica, Mork y Mindy y Chips. Sin embargo, fue su elección como protagonista de La historia sin fin, dirigida por Wolfgang Petersen y basada en la novela de Michael Ende, lo que lo catapultó a la fama internacional.

Con apenas 12 años, el actor encarnó a Atreyu, el joven guerrero encargado de salvar el mundo de Fantasía de la amenaza de “la Nada”, compartiendo pantalla con Barret Oliver (Bastian) y Tami Stronach (Emperatriz Infantil), como detalla IndieWire.

La historia sin fin, el proyecto que lo catapultó

El rodaje de la película, realizado principalmente en Alemania, estuvo marcado por exigencias físicas extremas y varios accidentes que pusieron a prueba la resistencia del joven actor. Hathaway relató a IndieWire que, antes de iniciar la filmación, sufrió una grave caída durante un entrenamiento con el caballo Artax: “Antes de empezar a rodar, estaba entrenando con el caballo. Se asustó y saltó una valla. Di una voltereta, se me cayó encima y me rompió la espalda. Pasé dos meses ingresado en un hospital alemán antes de que pudiéramos rodar ni una toma. Fue duro, pero logré recuperarme y luego rodamos casi un año entero”.

Atreyu, el personaje interpretado por
Atreyu, el personaje interpretado por Noah Hathaway (Instagram / @noahhathaway1371)

Además, el director Petersen era conocido por exigir numerosas tomas y que los actores realizaran sus propias escenas de riesgo. Hathaway recordó: “Wolfgang era un maniático. Hacíamos 30 o 40 tomas, a veces de escenas como caer de un árbol. Me seguían lastimando”, según IndieWire. Entre los incidentes más graves, el actor mencionó un enfrentamiento con el animatrónico del Gmork, que casi le cuesta la vida, y episodios de hipotermia durante la filmación en los pantanos, donde la falta de oxígeno por el uso de hielo seco lo dejó inconsciente en una ocasión.

A lo largo de los años, han circulado leyendas urbanas sobre la supuesta muerte de un caballo durante la famosa escena de los Pantanos de la Tristeza. Hathaway desmintió estos rumores tanto en Instagram como en IndieWire, aclarando que se utilizaron dos caballos y que ninguno resultó herido. Explicó que, tras el rodaje, incluso le ofrecieron quedarse con uno de los animales, pero descartó la idea por la dificultad de trasladarlo a Estados Unidos.

Noah Hathaway cumplió 54 años
Noah Hathaway cumplió 54 años (Instagram / @noahhathaway1371)

A cuatro décadas del estreno, así está Noah Hathaway

Tras el éxito de La historia sin fin, Hathaway se alejó progresivamente de la actuación. Según Men’s Health, su transformación física ha sido radical: a los 54 años, luce un aspecto musculoso, con tatuajes y un estilo punk que contrasta con la imagen del joven Atreyu.

En sus redes sociales, donde se presenta como actor, productor, escritor y director, Hathaway comparte su vida actual, en la que destaca su pasión por las artes marciales —es cinturón negro de Tang Soo Do y Karate Shotokan—, su experiencia como piloto de motos Supersport y como instructor de rifles. Una lesión lo obligó a abandonar su sueño de ser bailarín, pero encontró en el deporte y la disciplina marcial un nuevo rumbo profesional y personal.

La relación de Hathaway con los fans de La historia sin fin se mantiene activa. En Instagram, donde suma miles de seguidores, suele compartir recuerdos del rodaje y encuentros con antiguos compañeros, como Tami Stronach, con quien firmaron pósters del film a fanáticos en una convención años atrás.

Noah Hathaway, el actor detrás
Noah Hathaway, el actor detrás de Atreyu, junto a Tami Stronach (La emperatriz) firmando un póster de la película (Instagram / @noahhathaway1371)

El actor reconoce el impacto emocional de la película en distintas generaciones: “A los fanáticos les encanta esta película. Es alucinante y conmovedora”, afirmó en IndieWire. La intensidad del cariño recibido lo ha llevado a valorar el legado de la cinta y su papel en la vida de quienes crecieron con ella.

“¡Felices 54 años, Noah Hathaway! Le deseamos un día fantástico al legendario héroe que dio vida a Atreyu y llenó nuestra infancia de aventura, valentía e imaginación. Tu papel en La historia sin fin sigue inspirando a fans de todas las generaciones, y tu impacto en la cultura pop de los 80 jamás terminará“, le dedicó la cuenta @80vintagevisions en Instagram el pasado 13 de noviembre.

Así está hoy Noah Hathaway,
Así está hoy Noah Hathaway, a más de 40 años del estreno de La Historia sin fin (Instagram / @noahhathaway1371)

Respecto al anuncio de un reboot de La historia sin fin, Hathaway se mostró escéptico pero abierto: “Creo que está bien que lo hagan, y trato de ser comprensivo. ¿Creo que es necesario? No, pero espero que hagan un gran trabajo. Quiero que sea bueno”, declaró a IndieWire. Sin embargo, descartó volver a interpretar a Atreyu: “No, para mí, no tiene sentido. Esta película es muy importante para mucha gente, y creo que eso la abarataría un poco”.

A lo largo de los años, Hathaway ha escuchado innumerables historias de fans que encontraron consuelo e inspiración en su personaje. Para el actor, el verdadero valor de La historia sin fin reside en la huella que dejó en quienes la vieron, una influencia que trasciende generaciones y que, según sus propias palabras, le ha permitido sanar parte de las dificultades vividas durante el rodaje.

