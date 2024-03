‘La historia sin fin’ se reinicia: el clásico fantástico tendrá una nueva serie de películas

Gracias a un nuevo acuerdo, el clásico fantástico regresará al cine con largometrajes de acción real

Gracias a su tono oscuro, sus efectos prácticos y su valor nostálgico, la película fantástica La historia sin fin (The Neverending Story, 1984) de Wolfgang Petersen ganó un status de clásico dentro de su género. Inspirada en la novela homónima de Michael Ende de 1979, la cinta dio a lugar a series de televisión, videojuegos, canciones pop, novelas derivadas y obras de teatro.

Por un largo tiempo, varios estudios, servicios streaming y celebridades (si, figuras como Leonardo DiCaprio) estuvieron interesados en reiniciar la propiedad, pero estos esfuerzos fueron en vano. Ahora, a cuatro décadas de la primera película, se confirma que La historia sin fin volverá a los cines con proyectos de acción real gracias a una nueva asociación entre Michael Ende Productions y la prestigiosa productora See-Saw Films. See-Saw no es ajena a la adaptación de obras literarias ya que estuvo detrás de películas como Lion (2016), El poder del perro (The Power of the Dog, 2021) y de series como Heartstopper de Netflix.

La trama de La historia sin fin comienza en una vieja librería, donde Bastian Balthasar Bux descubre un misterioso libro. Enganchado al instante, lee sobre el héroe Atréyu y su peligrosa misión de salvar el reino de Fantástica de ser borrado por La Nada, una fuerza del olvido total. Bastian pronto se da cuenta de que es algo más que un espectador indiferente y acaba siendo transportado hasta ese lugar.

“La historia sin fin es un libro muy querido que ha cautivado la imaginación de generaciones de fans en todo el mundo. Llevar mundos literarios a la pantalla forma parte del ADN de See-Saw, y nos apasiona contar historias cinematográficas y entretener al público. Sentimos un gran amor por el libro y nos sentimos honrados de trabajar con Michael Ende Productions en esta colaboración para devolver al público a Fantástica”, afirmaron los productores en un comunicado oficial.

Con el acuerdo firmado, la siguiente tarea será encontrar el equipo creativo adecuado para dar vida a la novela. “El viaje, en muchos sentidos, empieza ahora. Hubo mucha expectativa por parte de la gente que ama esta historia. Ahora tenemos que hablar con los guionistas y directores y escuchar su pasión por el material”, reconocieron. Todavía se desconoce el número exacto de películas que se harán, pero las esperanzas están puestas en que se trate de una nueva saga cinematográfica.