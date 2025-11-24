Así reaccionó Ashton Kutcher al enterarse de que Jessica Simpson era virgen a los 22 años

Jessica Simpson recordó cómo fue que Ashton Kutcher reaccionó a su confesión de seguir virgen a los 22 años. (Créditos: Instagram. Reuters)

Jessica Simpson volvió esta semana sobre una de las anécdotas más comentadas de sus inicios en la industria del entretenimiento: su decisión de mantener la virginidad hasta el matrimonio y cuando ambos coincidieron como actores jóvenes.

En una entrevista reciente con Entertainment Tonight, la artista, de 45 años, repasó momentos clave de su carrera y habló abiertamente sobre cómo compartió su filosofía por primera vez con Ashton Kutcher.

La actriz recordó que fue durante las grabaciones de la quinta temporada de That ’70s Show, donde interpretó a Annette, cuando compartió con el actor —entonces de 22 años, al igual que ella— que seguía siendo virgen. La confesión tomó por sorpresa al actor. “Nunca olvidaré cuando le dije a Ashton que era virgen. Él me dijo: ‘¿Por qué?’”, relató.

Jessica Simpson le dijo a Ashton Kutcher que seguía siendo virgen mientras grababan. (Captura de video)

Para la también cantante, la respuesta era sencilla y coherente con su manera de pensar en ese momento.

“Le dije: ‘Porque no he conocido a mi esposo todavía’. Quiero decir, ya había conocido a mi marido [Nick Lachey] en ese entonces, pero seguía siendo virgen. A los chicos les gustaba eso”, explicó.

Por si fuera poco, Jessica Simpson señaló que, mirando hacia atrás, su inocencia y transparencia probablemente facilitaron que esa información se transformara en parte central de su narrativa pública.

“A esa edad, yo era muy, muy inocente. No estaba pensando en la vida sexual de otras personas en absoluto”, dijo. La famosa añadió que no hizo la revelación de manera espontánea ni estratégica: simplemente respondió a las preguntas que le hacían en los medios.

Jessica Simpson aseveró que no reveló que era virgen como estrategia publicitaria. (REUTERS/Kylie Cooper)

“Estoy segura de que me preguntaron qué tipo de chico me gustaba o algo por el estilo. Tenía que ser algo relacionado con el sexo. No iba a presentarme diciendo: ‘Hola, soy Jessica Simpson. Soy virgen’”, indicó.

La artista cree que su sello discográfico quedó “probablemente en shock” al verla compartir un tema tan íntimo. Aun así, aseguró que siempre ha sido una persona abierta. “Piernas cruzadas —pero abierta”, bromeó.

En la entrevista, Jessica Simpson también reveló un episodio poco conocido de su carrera temprana: la existencia de un primer videoclip para su sencillo debut, “I Wanna Love You Forever”, que nunca vio la luz.

El video, que costó aproximadamente un millón de dólares, tenía como coprotagonista a Ashton Kutcher. “Hay una ‘versión uno’ que nadie ha visto, y necesitamos que Sony libere los derechos porque yo elegí a Ashton Kutcher como el modelo masculino, mi interés amoroso. Teníamos que, literalmente, valsar”, contó.

Jessica Simpson aseveró que para “I Wanna Love You Forever” eligió a Ashton Kutcher para acompañarla en el video. (Captura de video)

Según recordó, el rodaje se realizó en una enorme mansión y giraba alrededor de una coreografía elegante y romántica. Sin embargo, el material fue desechado por un detalle que hoy le resulta casi absurdo. “Mi cabello estaba un poco ondulado. Y el jefe del sello quería que estuviera liso”, dijo.

Por esa razón, el video fue descartado y la cantante tuvo que rodar rápidamente una segunda versión, completamente diferente. “No había interés amoroso. Solo yo en un avión vintage, en un campo de margaritas falsas, girasoles o algo así”.

Hoy, con una carrera consolidada como cantante, actriz y empresaria, Jessica presenta su nuevo perfume Mystic Canyon y revisita su pasado con humor, perspectiva y una honestidad que sigue siendo parte esencial de su identidad pública.