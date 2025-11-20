La historia de Miss Vietnam, la candidata transgénero que busca la corona en Miss Universo 2025

Nguyen Huong Giang durante el desfile de trajes de noche en Miss Universo 2025 (Instagram)

En la antesala de la gala final de Miss Universo 2025, que esta noche coronará a una nueva reina en Tailandia, una candidata ha concentrado la atención internacional por el peso histórico que representa su participación.

Se trata de Nguyen Huong Giang, la primera mujer transgénero en representar a Vietnam en el certamen y la primera mujer trans de Asia en competir oficialmente por su país.

La artista de 33 años fue presentada como candidata el pasado 24 de septiembre, según los medios locales. La organización Miss Universe Vietnam la escogió de manera directa, sin un concurso nacional previo.

En el comunicado, la entidad argumentó que evaluaron su historia personal inspiradora, su inteligencia y su confianza para nominarla antes de la fecha límite de confirmación de participantes. En pocas palabras, Huong Giang fue presentada como un modelo de resiliencia y modernidad, encarnando la imagen de la mujer vietnamita contemporánea.

La artista y activista vietnamita impulsa un mensaje de esfuerzo y resiliencia (Instagram)

¿Quién es Nguyen Huong Giang?

Nguyen Huong Giang, también conocida como Huong Giang Idol, se dio a conocer en 2012 cuando participó en Vietnam Idol. Allí se convirtió en la primera concursante transgénero del programa y alcanzó el Top 4 del reality musical.

Su participación generó un debate nacional: según el South China Morning Post (2021), su confesión pública de ser una mujer trans “tomó al país por sorpresa” y motivó conversaciones sobre identidad de género en una época en la que el tema apenas asomaba en los medios vietnamitas.

Tras su paso por el programa, lanzó su primer álbum, Mercury, en 2013 y ganó la tercera temporada de The Amazing Race Vietnam en 2014.

En 2018 obtuvo el mayor reconocimiento de su carrera en el mundo de los concursos: fue coronada Miss International Queen, el certamen global más importante para mujeres trans, celebrado cada año en Tailandia. Con ese triunfo, su popularidad creció y la llevó a ser un referente para la comunidad LGBTQ+ en la región.

Nguyen Huong Giang, ex Miss International Queen, ahora compite por la corona más prestigiosa del universo de la belleza. (Instagram)

Tras su elección formal para ir a Miss Universo, la artista dijo: “Desde el día en que Miss Universo amplió sus criterios para incluir a mujeres transgénero, mujeres con hijos y mujeres casadas, he creído que esta decisión nunca tuvo que ver con que el mundo careciera de mujeres solteras hermosas. Se trataba de abrir la puerta a la igualdad y la esperanza, algo que ningún otro certamen importante había decidido hacer”.

Huong Giang explicó que aceptaba la invitación de la presidenta de su comité nacional por la vocación de visibilizar a su comunidad.

“Uno de esos mensajes es claro: nada es imposible y nunca es demasiado tarde para que cualquier mujer utilice la plataforma de Miss Universo para romper estereotipos y devolverle algo a su comunidad. En lugar de preguntarme ‘¿por qué Huong Giang?’, decidí preguntarme ‘¿por qué no Huong Giang?’“, escribió.

La presencia de Huong Giang genera expectativa en la gala que se desarrolla en Tailandia (Captura de video)

En su pasado personal, la modelo tuvo que superar varias situaciones de crisis. Cuando viajó sola a Tailandia hace casi una década para su cirugía de reasignación sexual, invirtió casi todos sus ahorros.

Su familia, inicialmente reticente a su transición, terminó por apoyarla con el tiempo. La prensa vietnamita citada por SCMP señala que sus padres expresaron finalmente orgullo por sus logros y su visibilidad pública.

La celebridad también ha sufrido campañas de odio y acoso cibernético. Frente a ello, continuó con más ahínco en su activismo, y tras ganar Miss International Queen, incluso fundó la versión vietnamita del certamen.

Las mujeres trans en Miss Universo

El concurso Miss Universo abrió sus puertas a las mujeres trans en 2012, cuando aún era propiedad de Donald Trump. La medida fue considerada entonces un gesto pionero dentro de una industria que por décadas había mantenido criterios estrictamente tradicionales sobre quién podía aspirar a la corona.

Ángela Ponce, la pionera española que abrió el camino para las candidatas trans en Miss Universo desde 2018.(Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

La primera en hacerlo fue Ángela Ponce, Miss España 2018. Aunque no pasó a semifinales, su presencia fue destacada en la prensa.

Pasaron cinco años para que otras dos candidatas trans ampliaran ese camino: Rikkie Kollé, Miss Países Bajos 2023, y Marina Machete, Miss Portugal 2023. Esta última consiguió ubicarse entre el Top 20, el mejor desempeño de una concursante trans hasta la fecha.

Pese a estas participaciones, ninguna mujer trans ha ganado aún el título de Miss Universo.