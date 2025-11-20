Miss Universo 2025: Todas las candidatas del certamen y las favoritas para llevarse la codiciada corona

La edición 2025 de Miss Universo reúne a 120 candidatas de todo el mundo en Tailandia (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El certamen de Miss Universo 2025 se celebra en Tailandia, con la participación de 120 candidatas de distintos países. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig, primera danesa en ganar el título, entregará la corona en una gala que será transmitida internacionalmente.

A pesar de controversias previas, la cita reúne a exponentes de diferentes disciplinas que buscan destacar por su liderazgo, compromiso social y capacidades.

Lista completa de candidatas

El listado de candidatas abarca representantes de todos los continentes y refleja una diversidad de perfiles profesionales y personales:

Las candidatas llegan con experiencias en activismo social, liderazgo, deporte y artes, mostrando un perfil integral en la competencia de este año (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Flavia Harizaj (Albania)

Maria Cunha (Angola)

Aldana Masset (Argentina)

Peggy Garabekian (Armenia)

Hannah Arends (Aruba)

Lexie Brant (Australia)

Maliqué Maranda Bowe (Bahamas)

Tangia Zaman Methila (Bangladés)

Alena Kucheruk (Bielorrusia)

Karen Jansen (Bélgica)

Isabella Zabaneh (Belice)

Yessica Hausermann (Bolivia)

Nicole Peiliker-Visser (Bonaire)

Lillian Nompumelelo Andries (Botsuana)

Maria Gabriela Lacerda (Brasil)

Olivia Freeman (Islas Vírgenes Británicas)

Gaby Guha (Francia)

Prissy Gomes (Cabo Verde)

Neary Socheata Thai (Camboya)

Jaime VandenBerg (Canadá)

Tahiti Moorea Seymour (Islas Caimán)

María Ignacia Moll (Chile)

Zhao Na (China)

Vanessa Pulgarín (Colombia)

Mahyla Roth (Costa Rica)

Olivia Yacé (Costa de Marfil)

Laura Gnjatović (Croacia)

Lina Luaces (Cuba)

Camille Thomas (Curazao)

Michaela Tomanová (Chequia)

Dorcas Dienda (República del Congo)

Monique Sonne (Dinamarca)

Jennifer Ventura (República Dominicana)

Nadia Mejía-Webb (Ecuador)

Sabrina Maged (Egipto)

Giulia Zanoni (El Salvador)

Carmen Ismelda Avomo Obama (Guinea Ecuatorial)

Brigitta Schaback (Estonia)

Sarah Dzafce (Finlandia)

Ève Gilles (Francia)

Andromeda Peters (Ghana)

Danielle Latimer (Gran Bretaña)

Mary Chatzipavlou (Grecia)

Ophély Mézino (Guadalupe)

Raschel Paz (Guatemala)

Tiguidanké Bérété (Guinea)

Chandini Baljor (Guyana)

Melissa Sapini (Haití)

Alejandra Fuentes (Honduras)

Lizzie Li (Hong Kong)

Kincső Dezsényi (Hungría)

Manika Vishwakarma (India)

Sanly Liu (Indonesia)

Hanin Al Qoreishy (Irak)

Aadya Srivastava (Irlanda)

Melanie Shiraz (Israel)

Lucilla Nori (Italia)

Gabrielle Henry (Jamaica)

Kaori Hashimoto (Japón)

Dana Almassova (Kazajistán)

Dorea Shala (Kosovo)

Mary Kuvakova (Kirguistán)

Lattana Munvilay (Laos)

Meldra Rosenberg (Letonia)

Sarah Bou Jaoude (Líbano)

Kristen Feng (Macao)

Chloe Lim (Malasia)

Julia Cluett (Malta)

Célya Abatucci (Martinica)

Aurélie Alcindor (Mauricio)

Nourya Aboutoihi (Mayotte)

Fátima Bosch (México)

Yamilex Hernández (Estados Unidos, comunidad latina)

Mariana Ignat (Moldavia)

Myat Yadanar Soe (Myanmar)

Johanna Swartbooi (Namibia)

Sanya Adhikari (Nepal)

Nathalie Yasmin (Países Bajos)

Abby Sturgin (Nueva Zelanda)

Itza Castillo (Nicaragua)

Onyinyechi Basil (Nigeria)

Leonora Lysglimt-Rødland (Noruega)

Roma Riaz (Pakistán)

Nadeen Ayoub (Palestina)

Mirna Caballini Bouche (Panamá)

Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda (Paraguay)

Karla Bacigalupo (Perú)

Ahtisa Manalo (Filipinas)

Emily Reng (Polonia)

Camila Vitorino (Portugal)

Zashley Alicea Rivera (Puerto Rico)

Catalina Jacob (Rumania)

Anastasia Venza (Rusia)

Solange Tuyishime Keita (Canadá)

Shianne Smith (Santa Lucía)

Camilla Diagne (Senegal)

Jelena Egorova (Serbia)

Annika Xue Sager (Singapur)

Viktoria Güllová (Eslovaquia)

Hana Klaut (Eslovenia)

Melissa Nayimuli (Sudáfrica)

Soo-yeon Lee (Corea del Sur)

Andrea Valero (España)

Lihasha Lindsay White (Sri Lanka)

Daniella Lundqvist (Suecia)

Naima Acosta (Suiza)

Naisae Yona (Tanzania)

Veena Praveenar Singh (Tailandia)

Latifah Morris (Trinidad y Tobago)

Ceren Arslan (Turquía)

Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos)

Sofiya Tkachuk (Ucrania)

Mariam Mohamed (Emiratos Árabes Unidos)

Valeria Baladan Liste (Uruguay)

Audrey Eckert (Estados Unidos)

Britanny Robinson (Islas Vírgenes de EEUU)

Stephany Abasali (Venezuela)

Hương Giang Nguyễn (Vietnam)

Kunda Mwamulima (Zambia)

Lyshanda Moyas (Zimbabue)

Las favoritas al título de Miss Universo

Según análisis de prensa especializada y comunidad digital, se destacan diez concursantes como principales candidatas a Miss Universo 2025. Estas participantes han acaparado atención y posicionamiento tanto por desempeño escénico como por su trayectoria:

María Ignacia Moll (Inna Moll) (Chile): Modelo, influencer y emprendedora digital. Busca el segundo título para su país, tras obtener apoyo entre especialistas y plataformas sociales.

María Ignacia Moll se posiciona entre las grandes favoritas gracias a su trayectoria como modelo e influencer, en busca de una nueva corona para Chile (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Olivia Yacé (Costa de Marfil): Candidata reconocida por su paso previo en Miss Mundo 2021 y labor de embajadora social. Su preparación académica y presencia la convierten en una de las apuestas más fuertes.

Olivia Yacé, originaria de Costa de Marfil, destaca por su experiencia en competencias internacionales, liderazgo en campañas sociales y amplio reconocimiento entre público y analistas del certamen (Créditos: Instagram/Olivia Yacé)

Ahtisa Manalo (Filipinas): Segunda finalista en Miss International 2018 y referente del equipo filipino en concursos de belleza.

Miss Filipinas Ahtisa Manalo compite en su tercer certamen internacional, contando con respaldo de su país y una trayectoria reconocida en el mundo de los concursos de belleza (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Ophély Mézino (Francia/Guadalupe): Finalista en Miss Francia y Miss Mundo. Su recorrido internacional refuerza su perfil competitivo.

Ophely Mezino suma final en Miss Mundo y destaca por su experiencia escénica, consolidando un perfil que la coloca entre las más fuertes de la edición (REUTERS/Hannah McKay)

Nadia Mejía-Webb (Ecuador): Figura destacada en certámenes estadounidenses y activista en salud mental. Ha mostrado solidez y experiencia en la competencia.

Miss Ecuador reconocida en certámenes previos en Estados Unidos, llega a Miss Universo con un fuerte enfoque en salud mental y gran apoyo de seguidores (Nadia Mejia-Webb)

Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos): Ha impresionado a especialistas y público por su desenvolvimiento y busca repetir una clasificación histórica para su país.

Miss Islas Turcas y Caicos sorprendió por su presencia en pasarela y busca repetir la histórica clasificación de su territorio dentro del certamen mundial (Bereniece Dickenson)

Fátima Bosch (México): Licenciada en moda y figura mediática por incidentes con la organización. Mantiene un alto nivel de proyección y estilo.

La mexicana Fátima Bosch llega a Miss Universo resaltando por su formación en moda y participación activa en causas sociales, lo que la posiciona entre las favoritas este año (YouTube)

Camila Vitorino (Portugal): Logística, graduada en marketing, y primera madre en obtener la corona nacional. Sobresalió en calificaciones previas.

Camila Vitorino (Portugal) hizo historia como la primera madre coronada en su país y ahora se perfila como una de las mejores representantes europeas del certamen (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Stephany Abasali (Venezuela): Asidua a pasarelas y concursos, señalada como una de las representantes más sólidas en cuanto a presentación y recursos escénicos.

Stephany Abasali se consolida como una fuerte candidata por su desempeño en pasarelas y tradición de éxito de Venezuela en Miss Universo (Instagram/@stephany.abasali)

Veena Praveenar Singh (Tailandia): Candidata anfitriona, reconocida por su constancia y respaldo del público local en su cuarta participación.

Veena Praveenar Singh representa al país anfitrión, sumando experiencia en varias ediciones previas y recibiendo el apoyo del público local en cada etapa del concurso (REUTERS/Manon Cruz)

Fecha y hora de la final de Miss Universo 2025

La final de Miss Universo 2025 se realizará el viernes 21 de noviembre a partir de las 8:00 horas en Tailandia.

En América Latina, el certamen Miss Universo 2025 podrá verse en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala a partir del jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas.

Por otro lado, en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba, la transmisión comenzará a las 20:00 horas del mismo día.

En cuanto a Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, iniciará a las 21:00 horas. Finalmente, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, la gala podrá verse a partir de las 22:00 horas.