Entretenimiento

La hija de Michael Jackson volvió a demandar a los albaceas de su patrimonio por una fortuna de 464 millones de dólares

Paris Jackson cuestiona inversiones, pagos millonarios y falta de transparencia en el manejo del patrimonio de su padre

Guardar
Paris Jackson intensificó su batalla
Paris Jackson intensificó su batalla legal contra los albaceas de la fortuna de su padre. (REUTERS/Yara Nardi)

Paris Jackson ha decidido no retroceder en su enfrentamiento con los ejecutores del patrimonio de su padre, Michael Jackson.

Una semana después de sufrir un revés en los tribunales, la cantante y modelo de 27 años presentó el martes una nueva objeción ante la Corte Superior de Los Ángeles, en la que cuestiona duramente la gestión financiera y administrativa del estate, encabezado por John Branca y John McClain.

La artista señala, principalmente, la tardanza de cuatro años en la entrega del informe de contabilidad correspondiente al año fiscal 2021, un retraso que considera injustificable y perjudicial para ella y sus hermanos, Prince, de 28 años, y Bigi, de 23 años.

Según documentos publicados por Daily Mail, los tres recibieron los reportes recién en septiembre de este año, pese a que debieron entregarse mucho antes.

Paris Jackson aseguró que ella
Paris Jackson aseguró que ella y sus hermanos no recibieron a tiempo los reportes de la fortuna de su padre. (The Grosby Group)

Pero el retraso es apenas la punta del iceberg, pues en su objeción, Paris denuncia que los ejecutores fallaron en invertir adecuadamente 464 millones de dólares en efectivo, fondos que, según sus cálculos, apenas generaron un rendimiento de 0.1% en 2021.

De haber sido manejados con mayor prudencia, afirma, podrían haber generado hasta 41 millones de dólares en ganancias, es decir, un 9.2%.

Además de la gestión financiera, Paris cuestiona lo que describe como proyectos de entretenimiento “altamente especulativos y riesgosos”, en los que Branca y McClain habrían invertido sumas considerables sin contar con la experiencia necesaria.

Entre ellos figura el reciente biopic sobre Michael Jackson, en el que Branca funge como productor ejecutivo por primera vez en una película de ficción.

Paris Jackson criticó la biopic
Paris Jackson criticó la biopic de Michael Jackson en la que están involucrados los albaceas del artista. (Captura de tráiler oficial)

La joven heredera incluso critica la “peculiar” decisión de contratar a Miles Teller para interpretarlo a él mismo dentro del filme, lo que considera un gasto difícil de justificar.

Paris Jackson va más allá y asegura que el estate se ha convertido en “un vehículo para que John Branca se enriquezca y engrandezca a sí mismo”, en vez de proteger los intereses de los beneficiarios y preservar el legado del Rey del Pop.

Según su presentación, solo en 2021 los ejecutores y el despacho de Branca habrían recibido más de 10 millones de dólares, “más del doble de lo asignado a cualquier beneficiario mediante la asignación familiar”. Desde 2009 hasta 2021, esa cifra ascendería a más de 148 millones de dólares.

Paris Jackson afirmó que
Paris Jackson afirmó que John Branca se está enriqueciendo con la herencia de Michael Jackson. (Chris Pizzello/Invision/AP)

La artista también expone su preocupación por la falta de transparencia. Asegura que los ejecutores van casi cinco años atrasados en la presentación de informes obligatorios, una omisión que impide a ella y a sus hermanos saber qué ha ocurrido con los fondos desde 2021.

Su equipo legal ya había denunciado anteriormente pagos cuestionables, incluidos “bonos” y “gratificaciones” no autorizadas a firmas de abogados.

Sin embargo, una fuente cercana, consultada por People, calificó la nueva objeción como “otro intento equivocado de los abogados de Paris para justificarse a sí mismos”.

Paris Jackson fue señalada por
Paris Jackson fue señalada por los albaceas de Michael Jackson tras perder la última demanda. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La misma fuente subrayó que la joven perdió su más reciente batalla judicial y fue obligada a cubrir los gastos legales de los albaceas relacionados con la defensa anti-SLAPP. “Todos los beneficiarios están bien cuidados por los administradores del patrimonio”, añadió.

A pesar de ello, el equipo de Paris insistió en que el fallo solo aborda “cuestiones procesales menores” y que no cambia las preocupaciones de fondo sobre el manejo del patrimonio.

Temas Relacionados

Paris JacksonMichael Jacksonbatalla legalentretenimientofortuna

Últimas Noticias

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025 en países de Latinoamérica, EE.UU. y España? Horario y dónde ver la ceremonia en vivo

120 reinas buscan convertirse en la nueva Miss Universo. Conoce todos los detalles de la transmisión si te encuentras en México, Argentina, Colombia, Perú, España y otros países

¿A qué hora es la

Leonardo DiCaprio revela cómo aprendió a silbar “al estilo mexicano” para comunicarse

DiCaprio explicó qué hay detrás de una de las escenas más virales de su película “Una batalla tras otra”

Leonardo DiCaprio revela cómo aprendió

Miss Universo 2025: Miss Noruega causa revuelo global con su traje típico en forma de salmón

La candidata noruega desató debate mundial con un traje típico inspirado en el salmón, símbolo económico y ambiental clave para su país

Miss Universo 2025: Miss Noruega

Paul Mescal y una nueva etapa artística: “Estoy agradecido, pero no espero que todos me entiendan”

En entrevista con Vanity Fair, el actor irlandés dijo que necesita un respiro de los papeles que lo hicieron famoso y ahora prioriza la autenticidad, el equilibrio personal y la toma de decisiones sin depender de la aprobación ajena

Paul Mescal y una nueva

Así fue la caída de Miss Jamaica en la gala preliminar de Miss Universo 2025: este es su estado actual

La concursante fue sacada en camilla del escenario tras desplomarse mientras caminaba por la pasarela

Así fue la caída de
DEPORTES
El emotivo homenaje a Horacio

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

La historia detrás del gesto de Riquelme con un niño que padece una enfermedad en la piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

Argentina tiene equipo confirmado para enfrentar a Alemania por la Copa Davis: quiénes serán los singlistas

La tajante respuesta del argentino Matías Soulé cuando le preguntaron sobre la chance de jugar para la selección de Italia

Duras críticas de una leyenda de Uruguay contra Bielsa: “No quiere mantener un diálogo con los jugadores”

TELESHOW
La palabra de Wanda Nara

La palabra de Wanda Nara tras la demanda millonaria de su exsecretaria: “Es gente mal agradecida”

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció la depuración

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos