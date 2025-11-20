La hija de Michael Jackson volvió a demandar a los albaceas de su patrimonio por una fortuna de 464 millones de dólares

Paris Jackson intensificó su batalla legal contra los albaceas de la fortuna de su padre. (REUTERS/Yara Nardi)

Paris Jackson ha decidido no retroceder en su enfrentamiento con los ejecutores del patrimonio de su padre, Michael Jackson.

Una semana después de sufrir un revés en los tribunales, la cantante y modelo de 27 años presentó el martes una nueva objeción ante la Corte Superior de Los Ángeles, en la que cuestiona duramente la gestión financiera y administrativa del estate, encabezado por John Branca y John McClain.

La artista señala, principalmente, la tardanza de cuatro años en la entrega del informe de contabilidad correspondiente al año fiscal 2021, un retraso que considera injustificable y perjudicial para ella y sus hermanos, Prince, de 28 años, y Bigi, de 23 años.

Según documentos publicados por Daily Mail, los tres recibieron los reportes recién en septiembre de este año, pese a que debieron entregarse mucho antes.

Paris Jackson aseguró que ella y sus hermanos no recibieron a tiempo los reportes de la fortuna de su padre. (The Grosby Group)

Pero el retraso es apenas la punta del iceberg, pues en su objeción, Paris denuncia que los ejecutores fallaron en invertir adecuadamente 464 millones de dólares en efectivo, fondos que, según sus cálculos, apenas generaron un rendimiento de 0.1% en 2021.

De haber sido manejados con mayor prudencia, afirma, podrían haber generado hasta 41 millones de dólares en ganancias, es decir, un 9.2%.

Además de la gestión financiera, Paris cuestiona lo que describe como proyectos de entretenimiento “altamente especulativos y riesgosos”, en los que Branca y McClain habrían invertido sumas considerables sin contar con la experiencia necesaria.

Entre ellos figura el reciente biopic sobre Michael Jackson, en el que Branca funge como productor ejecutivo por primera vez en una película de ficción.

Paris Jackson criticó la biopic de Michael Jackson en la que están involucrados los albaceas del artista. (Captura de tráiler oficial)

La joven heredera incluso critica la “peculiar” decisión de contratar a Miles Teller para interpretarlo a él mismo dentro del filme, lo que considera un gasto difícil de justificar.

Paris Jackson va más allá y asegura que el estate se ha convertido en “un vehículo para que John Branca se enriquezca y engrandezca a sí mismo”, en vez de proteger los intereses de los beneficiarios y preservar el legado del Rey del Pop.

Según su presentación, solo en 2021 los ejecutores y el despacho de Branca habrían recibido más de 10 millones de dólares, “más del doble de lo asignado a cualquier beneficiario mediante la asignación familiar”. Desde 2009 hasta 2021, esa cifra ascendería a más de 148 millones de dólares.

Paris Jackson afirmó que John Branca se está enriqueciendo con la herencia de Michael Jackson. (Chris Pizzello/Invision/AP)

La artista también expone su preocupación por la falta de transparencia. Asegura que los ejecutores van casi cinco años atrasados en la presentación de informes obligatorios, una omisión que impide a ella y a sus hermanos saber qué ha ocurrido con los fondos desde 2021.

Su equipo legal ya había denunciado anteriormente pagos cuestionables, incluidos “bonos” y “gratificaciones” no autorizadas a firmas de abogados.

Sin embargo, una fuente cercana, consultada por People, calificó la nueva objeción como “otro intento equivocado de los abogados de Paris para justificarse a sí mismos”.

Paris Jackson fue señalada por los albaceas de Michael Jackson tras perder la última demanda. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La misma fuente subrayó que la joven perdió su más reciente batalla judicial y fue obligada a cubrir los gastos legales de los albaceas relacionados con la defensa anti-SLAPP. “Todos los beneficiarios están bien cuidados por los administradores del patrimonio”, añadió.

A pesar de ello, el equipo de Paris insistió en que el fallo solo aborda “cuestiones procesales menores” y que no cambia las preocupaciones de fondo sobre el manejo del patrimonio.