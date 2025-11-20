Así es el codiciado premio de Miss Universo 2025: ¿cuánto dinero se llevará Fátima Bosch?

Miss Dinamarca Victoria Kjær Theilvig saluda después de ganar el 73º concurso de belleza Miss Universo en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

Sigue la expectativa por la inminente coronación de una nueva Miss Universo en la edición número 74 del certamen. Fátima Bosch se convirtió en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, la danesa que llevó la corona durante 2024.

Aunque la Organización Miss Universo no publica oficialmente las cifras del premio, medios internacionales y la tradición del certamen permiten trazar un panorama preciso del paquete millonario que acompaña a la nueva soberana.

De acuerdo con Bloomberg en línea, los montos que recibe la ganadora se han mantenido estables durante los últimos años, pese a las controversias que han rodeado al concurso. La estimación más consistente proviene de Miss Planet International y coincide con lo publicado por otras fuentes: la Miss Universo obtendría un premio inicial de US$250.000.

Según Hola!, ese fue el monto que se llevó Kjær Theilvig cuando asumió la corona en 2024.

Un vistazo a las concursantes en la fase de trajes típicos en la edición 74 de Miss Universo (REUTERS/Athit Perawongmetha)

A la cifra se suma un ingreso mensual diseñado para cubrir compromisos profesionales, eventos y gastos personales que forman parte del reinado. Según People, la reina universal recibe US$50.000 al mes, cifra que también había sido reportada en 2024 por EFE para la victoriosa Miss Dinamarca.

Qué gana la flamante Miss Universo

Además del pago directo, la ganadora puede instalarse durante un año en el departamento de lujo que la organización mantiene en Nueva York, un beneficio confirmado por Lifestyle Asia y que forma parte de la tradición del certamen.

En paralelo, Miss Universo cubre todos los gastos de viaje, tanto en vuelos comerciales como en jets privados para eventos de alto perfil.

A ello se suma un equipo profesional que acompaña a la reina en sus actividades: asesores de imagen, bienestar, agenda y logística.

La corona universal, símbolo del liderazgo global que asumirá la nueva Miss Universo (Instagram)

Un ítem aparte es el valor del accesorio que llevan en la cabeza: la corona valorada en más de US$5 millones. El elemento denominado Lumière de l’Infini no forma parte del “premio en efectivo”, pero representa el estatus del certamen y su impacto cultural.

En su rol oficial, la Miss Universo tiene un trabajo de tiempo completo. La propia Organización Miss Universo destaca que su función es promover causas sociales y humanitarias, participar en campañas globales y asistir a encuentros internacionales donde representará a la marca y a las iniciativas que el certamen apoya.

También existen oportunidades de mayor exposición profesional: en 2024, Victoria Kjær Theilvig obtuvo el rol de conductora del programa itinerante de Miss Universe para YouTube, un formato que suele extender las oportunidades laborales de la reina más allá de su año de reinado.

Para varios comentaristas del sector, no debe dejarse de lado el beneficio mediático y sus frutos a largo plazo.

Victoria Kjær Theilvig fue la primera danesa en ganar el Miss Universo. (Instagram)

Bloomberg recuerda casos emblemáticos: Alicia Machado, quien tras obtener la corona protagonizó telenovelas y se convirtió en figura de medios, o Jacqueline Bracamontes, participante en 2001, que luego forjó una carrera como presentadora y actriz. En otros casos, exreinas llegan incluso a dirigir organizaciones locales del certamen.

Los datos clave de la final de Miss Universo 2025

La gala que cierra Miss Universo 2025 tiene lugar este viernes 21 de noviembre a partir de las 8:00 a. m. (hora de Tailandia), en el Impact Arena de la ciudad de Bangkok.

Debido a la diferencia horaria, la transmisión podrá verse en occidente por la noche del jueves 20.