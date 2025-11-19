Lucas Bravo confirma un esperado cambio en su personaje de ‘Emily en París’: “¡Espero que hayamos atendido esa demanda!”

El actor reconoció que su personaje había caído en una etapa “melancólica" (Netflix)

Lucas Bravo compartió nuevas reflexiones sobre la evolución de Gabriel, el famoso chef francés que interpreta en Emily in Paris. El actor, de 37 años, reconoció que buscaba “recuperar al Gabriel divertido” de las primeras temporadas, una mirada más optimista tras las críticas que habia hecho previamente al desarrollo de su personaje.

En conversación con Variety, Bravo explicó que en la temporada 5 quiso “volver a lo que fue Gabriel en la temporada 1”, y que tanto él como el equipo creativo sintieron la necesidad de reencontrar la esencia más ligera y carismática del personaje.

“Creo que todos queríamos recuperar al Gabriel divertido. ¡Espero que hayamos atendido esa demanda!”, afirmó el actor.

Meses atrás, Bravo había expresado abiertamente su frustración respecto a la dirección narrativa de Gabriel, asegurando que el personaje estaba siendo “convertido en guacamole”.

Bravo aseguró que las nuevas tramas devolverán la diversión y energía a Gabriel (Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025)

En una entrevista con IndieWire, detalló: “En la temporada 1 había mucho de mí en él. Pero cuando lo hicieron ajeno a su entorno… siempre victimizándose y completamente perdido… siendo manipulado por todos… dejó de ser divertido para mí”.

Asimismo, añadió que tres temporadas interpretando a un Gabriel “melancólico, triste, deprimido y perdido” lo llevaron a preguntarse si quería continuar en la serie tras el fin de su contrato en la temporada 4.

“Es una comedia, todos se divierten a mi alrededor, todos saltan, y yo me hundo lentamente en quién sabe qué”, lamentó entonces.

Por su parte, Darren Star, creador de Emily in Paris, también abordó la polémica tras las críticas del actor.

Lucas Bravo destaca la importancia de volver a disfrutar el papel que lo hizo mundialmente famoso. (Netflix)

En declaraciones recogidas por Deadline, aseguró que todo había sido “un malentendido” y que nunca hubo una verdadera intención de que Bravo abandonara la serie. “Lucas Bravo va a volver esta temporada, así que tenemos algunos desarrollos interesantes y sorprendentes en términos de la vida amorosa de Emily”, explicó.

Actualmente, Bravo se muestra más entusiasta por continuar en la quinta temporada, ya que existe la posibilidad de un nuevo enfoque por explorar.

En diálogo con Parade, en abril de 2025, aseguró que la próxima entrega es “la mejor hasta ahora”, al punto en que “los fans van a enloquecer”, y que se trata de “la más disparatada” de todas.

Por otro lado, en la misma entrevista con Variety, Bravo dedicó elogios a Lily Collins, protagonista y productora de la serie.

“No creo que haya trabajado con alguien tan profesional”, aseguró.

Destacó su disciplina, su capacidad para aprender y entregar diálogos, y su participación en todos los aspectos del rodaje. “Tiene un radar. Incluso cuando parece que está leyendo algo, siempre tiene algo inteligente que aportar para mover la narrativa hacia adelante. Creo que es una genio —pero no se lo digas, no lo va a reconocer”.

Bravo explicó que trabajar con Lily Collins lo hizo crecer como actor. (Netflix)

Qué esperar de la temporada 5

La sinopsis oficial de los próximos episodios de Emily en París adelanta que la protagonista comenzará la temporada instalada en Roma como directora de Agence Grateau Rome. Allí enfrentará nuevos retos profesionales y románticos, hasta que un error laboral desencadene una serie de conflictos que afectarán su vida emocional y su carrera.

Mientras Emily busca estabilidad y se adapta a su nueva ciudad, Gabriel permanece en París decidido a luchar por ella, como quedó insinuado en el final de la temporada anterior. La entrega 5 abordará ese conflicto emocional, ahora desde un Gabriel renovado, más decidido y menos atrapado en la oscuridad.