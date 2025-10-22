Entretenimiento

‘Emily in Paris’ se muda a Roma en el tráiler oficial de su temporada 5

La popular comedia romántica protagonizada por Lily Collins regresa con una historia que combina moda, amor y nuevos desafíos profesionales en escenarios que van desde la elegancia parisina hasta el encanto histórico de Roma

‘Emily in Paris’ estrena el tráiler oficial de su temporada 5 y se prepara para ir a Roma en Netflix. (YouTube/Emily in Paris)

Netflix ha lanzado oficialmente el primer tráiler y las imágenes promocionales de la esperada quinta temporada de Emily in Paris, la exitosa comedia romántica protagonizada por Lily Collins en el papel de Emily Cooper. Esta nueva entrega promete seguir las desventuras de la joven ejecutiva estadounidense en Europa, mientras enfrenta nuevos desafíos personales y profesionales. Con una propuesta visual aún más ambiciosa, la serie saldrá del encanto parisino para llevar a la protagonista a Roma, abriendo un nuevo capítulo en su vida que mezclará romance, cultura y decisiones difíciles.

Desde su estreno en 2020, Emily in Paris se ha convertido en una de las producciones más vistas y comentadas de Netflix, conocida por su estética colorida, sus paisajes urbanos de ensueño y su representación del mundo de la moda y la publicidad. La quinta temporada, que llegará a la plataforma el 18 de diciembre, marcará un punto de inflexión en la historia del personaje principal, quien buscará reencontrarse consigo misma mientras sigue persiguiendo el éxito en el competitivo entorno europeo.

De París a Roma: una nueva etapa para Emily Cooper

La trama de esta temporada se desarrollará principalmente entre París y Roma, dos de las ciudades más emblemáticas de Europa. Emily, conocida por su estilo audaz y su pasión por la cultura francesa, se embarcará en una nueva aventura que la llevará a descubrir los contrastes entre la elegancia parisina y la vitalidad italiana. Según el avance revelado por Netflix, la protagonista viajará a Roma como parte de un proyecto profesional que pondrá a prueba su creatividad y su capacidad de adaptación en un entorno completamente nuevo.

Emily Cooper enfrentará nuevos desafíos
Emily Cooper enfrentará nuevos desafíos profesionales y sentimentales en Roma y Venecia. (Crédito: Giulia Parmigiani/Netflix © 2025)

El traslado a Roma no solo representará un cambio de escenario, sino también una transformación emocional. En esta etapa, Emily se enfrentará a nuevos retos amorosos y laborales, intentando equilibrar su vida personal con las exigencias del mundo del marketing y la moda. Las primeras imágenes muestran a la protagonista recorriendo lugares icónicos como el Coliseo, la Fontana di Trevi y las calles adoquinadas del Trastevere, en una puesta en escena que promete destacar tanto por su belleza visual como por el desarrollo narrativo.

El creador de la serie, Darren Star, conocido también por éxitos como Sex and the City y Younger, ha señalado que esta temporada profundizará en la identidad de Emily como mujer extranjera en Europa. “Roma representa para ella un renacimiento, una oportunidad de mirar su vida desde otra perspectiva”, comentó Star en una entrevista reciente con Variety.

Nuevos romances y dilemas en la quinta temporada

Una de las principales novedades de la nueva entrega será la introducción de Marcello, un personaje italiano que promete convertirse en el nuevo interés amoroso de Emily. Interpretado por el actor Eugenio Franceschini, Marcello es descrito como un empresario apasionado y carismático que pondrá a prueba las convicciones sentimentales de la protagonista. El tráiler sugiere que entre ambos surgirá una conexión intensa que evolucionará a lo largo de los episodios, generando tanto momentos románticos como tensiones inevitables.

Lily Collins retoma su papel
Lily Collins retoma su papel como Emily Cooper en la quinta temporada que llevará la historia a Roma y París. REUTERS/Manuel Silvestri

Los seguidores de la serie ya especulan sobre cómo este nuevo vínculo afectará la relación de Emily con Gabriel (Lucas Bravo) y Alfie (Lucien Laviscount), dos personajes fundamentales de las temporadas anteriores. La vida amorosa de la protagonista, siempre marcada por la indecisión y las circunstancias profesionales, será nuevamente un eje central de la trama. De acuerdo con Collins, quien también ejerce como productora ejecutiva, “esta temporada muestra una Emily más madura, que aprende a asumir las consecuencias de sus decisiones sin perder su esencia optimista”.

Además del componente romántico, la serie seguirá explorando los conflictos laborales que definen la vida de Emily. En Roma, deberá adaptarse a un nuevo equipo creativo y enfrentarse a las diferencias culturales en el modo de hacer negocios. Esta dualidad entre lo personal y lo profesional ha sido una de las claves del éxito del programa, que combina comedia, drama y crítica social en dosis equilibradas.

Moda, cultura y éxito internacional

Emily in Paris ha sido un fenómeno global desde su debut, generando debates sobre el choque cultural entre Estados Unidos y Europa, y atrayendo a una audiencia diversa gracias a su estilo visual y a la personalidad de sus personajes. La serie, producida por MTV Entertainment Studios y Darren Star Productions, no solo ha impulsado la carrera de Lily Collins, sino que también ha convertido a París en un destino turístico más deseado por los fans.

El componente de moda volverá a ser un elemento central en esta quinta temporada. La diseñadora de vestuario Marylin Fitoussi ha adelantado que el estilo de Emily evolucionará para reflejar su crecimiento personal y profesional. En Roma, los espectadores podrán ver una fusión entre la sofisticación francesa y el glamour italiano, con trajes de diseñadores como Valentino, Prada y Chanel. “Queríamos que el vestuario reflejara una transición emocional”, explicó Fitoussi a The Hollywood Reporter.

Emily in Paris lanza el
Emily in Paris lanza el tráiler oficial de su temporada 5 y se muda a Roma en Netflix. REUTERS/Manuel Silvestri

Con más de 400 millones de horas vistas a nivel mundial en sus anteriores entregas, Emily in Paris se mantiene entre las producciones más exitosas de Netflix. Su mezcla de humor ligero, drama romántico y estética vibrante la ha convertido en una fórmula irresistible para el público internacional.

<br>

