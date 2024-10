Lucas Bravo puso en duda su regreso a “Emily en París” y arremetió contra la serie: “Ya no me siento motivado”

Lucas Bravo fue parte de "Emily en París" desde su primera temporada, pero ya no se siente a gusto en la serie (Netflix)

Lucas Bravo, quien interpreta al chef Gabriel en la popular serie de Netflix Emily en París, habló con franqueza sobre su descontento con el rumbo de la historia y su personaje. En una entrevista con el medio Le Figaro, el actor francés sugirió que su permanencia en la ficción está en duda, pues se siente frustrado por la falta de libertad creativa en su rol.

“La vida es corta. Se tarda cinco meses en rodar esta serie. ¿Quiero sacrificarlos contando algo que no me estimula?”, se cuestionó el artista. En otras palabras, Bravo no está convencido de invertir más energía en el proyecto.

Una narrativa “arcaica”

La insatisfacción del actor radica en cómo se ha desarrollado la relación entre su personaje, Gabriel, y Emily Cooper (Lily Collins). Aunque reconoció que es divertida para su audiencia como una “vía de escape”, calificó la dinámica de la pareja como algo “muy de los noventas”.

El actor criticó la dinámica romántica entre Emily y Gabriel, describiéndola como "arcaica" y basada en conflictos innecesarios. (Netflix)

“Los enamorados se separan, se besan y vuelven a separarse. Todo se debe a falta de comunicación. Es un poco arcaico”, argumentó. A su juicio, ese tipo de historias ya no calan tanto en las nuevas generaciones, pues suelen ser más directas y confrontativas en sus relaciones.

Asimismo, el actor cree que la serie ha llegado a subestimar a los espectadores y también es un factor que está considerando en su decisión. “No quiero ser parte de un engranaje que no toma en cuenta la inteligencia del público”, confesó en la entrevista.

Descontento con la evolución de su personaje

En septiembre, coincidiendo con el lanzamiento de nuevos episodios de la temporada 4 de Emily en París, Bravo explicó que se sentía desconectado de su personaje en los últimos años.

El actor cree que el público se ha dado cuenta de que la historia ya no tiene profundidad. (REUTERS/Remo Casilli)

“Hizo algunas elecciones que me alejaron de él. En la primera temporada, éramos muy parecidos, pero ahora ya no sé. Creo que necesita poner en orden su vida”, declaró el actor en una entrevista para The Hollywood Reporter.

El intérprete había propuesto una evolución distinta para su personaje, y sugirió incluso que Gabriel abriera un restaurante vegano. Sin embargo, esta idea fue rechazada por los creadores de la serie, lo que aumentó su frustración por la falta de espacio creativo en la producción.

“No tengo libertad [en Emily en París]; y como me la están empezando a dar en otros lugares, ya estoy agarrándole el gusto”, explicó a Le Figaro.

Algunos de los proyectos paralelos a los que habría hecho referencia el actor son el filme francés Libre; además de la película británica Turn Up the Sun!, donde comparte pantalla con James McAvoy y Aisling Franciosi.

Netflix había anunciado con entusiasmo la renovación de "Emily en París" para una quinta temporada (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Por otro lado, Netflix confirmó en septiembre de 2024 que la serie ha sido renovada para una quinta temporada, cuya trama se desarrollará parcialmente en Roma. El final de la cuarta entrega dejó un giro importante en la historia, con Emily trasladándose a la capital italiana tras una ruptura con Gabriel, quien no parecía dispuesto a dejarla ir tan fácilmente.

“Creo que Gabriel se dio cuenta de que no quiere perder a Emily, pero eso no significa que estén juntos inmediatamente o que lo vayan a estar. Hay cosas pendientes entre ellos”, comentó el creador de la serie, Darren Star, en una entrevista previa con Deadline.

La incertidumbre sobre el regreso de Bravo deja abierta la pregunta sobre cómo la serie manejaría la posible ausencia de uno de sus personajes principales. En la cuarta temporada, Gabriel obtuvo una estrella Michelin; pero su relación con Emily parecía llegar a un punto de no retorno, lo que podría facilitar una salida del personaje si Bravo decide no continuar.