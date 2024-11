“Emily en París”: Lucas Bravo regresará como Gabriel en la quinta temporada a pesar de sus duras críticas al personaje

El rodaje incluirá un tercer destino internacional aún por definir, siguiendo la línea de locaciones anteriores como Saint-Tropez y Megève (Stephanie Branchu/Netflix vía AP)

La exitosa serie de Netflix Emily en París volverá a grabarse en Francia y también tendrá escenas en Roma para su quinta temporada, con un inicio de rodaje previsto para mayo de 2025, según ha confirmado Variety. Aunque el gigante del streaming no ha emitido comentarios al respecto, se anticipa que el equipo creativo habitual estará a cargo de la producción para mantener la esencia francesa que ha caracterizado al programa.

El show, protagonizado por Lily Collins en el papel de Emily Cooper, también podría incluir un tercer destino internacional, similar a lo que ocurrió en temporadas anteriores con visitas a Saint-Tropez y Megève. Esta decisión reforzaría su atractivo internacional y abriría nuevas posibilidades narrativas para sus personajes.

Lucas Bravo, quien interpreta a Gabriel, confirmó su participación en la próxima temporada a pesar de críticas recientes sobre la evolución de su personaje (Netflix)

El actor francés Lucas Bravo, conocido por interpretar al chef Gabriel, ha confirmado su participación en la próxima temporada pese a sus recientes críticas sobre el desarrollo de su personaje. En una entrevista con IndieWire, Bravo expresó su descontento, afirmando que su rol ha evolucionado hacia algo con lo que ya no se siente identificado.

“El ‘chef sexy’ era muy parte de mí en la primera temporada, pero nos fuimos alejando por las decisiones que toma el personaje y la dirección que le han dado. Nunca me había sentido tan distante de él”, declaró el intérprete y modelo francés de 36 años en la conversación con el medio.

Darren Star, creador de la serie, estaría dispuesto a discutir cambios en los personajes, aunque Bravo no ha planteado sus inquietudes directamente (REUTERS/Remo Casilli)

Bravo también señaló que había intentado manifestar sus preocupaciones en el set, aunque no con el creador de la serie, Darren Star, quien, según fuentes de la producción citadas por Variety, estaría abierto a discutir estos temas. Según las mismas fuentes, el actor deseaba que Gabriel adoptara un enfoque más crudo y realista, similar al estilo de la serie The Bear, lo cual podría haber motivado su cambio de look para la nueva temporada.

En el cierre de la cuarta temporada, estrenada este verano, el personaje de Gabriel experimenta una revelación sobre sus sentimientos hacia Emily. Sin embargo, ella ya había iniciado una relación con Marcello, un italiano, y se había mudado a Roma para gestionar una nueva sucursal de la agencia de marketing Agence Grateau. La quinta temporada explorará cómo Emily maneja su vida entre las dos ciudades.

"Emily en París" ha promovido la imagen de París como un destino global, utilizando paisajes icónicos y colaboraciones de productos (Netflix)

Además de consolidar las carreras de sus protagonistas, Emily en París ha sido un poderoso vehículo de promoción para Francia gracias a su uso de icónicos paisajes parisinos y product placement. La popularidad del programa ha generado incluso un intercambio amistoso entre el presidente francés Emmanuel Macron y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

Macron declaró a Variety que Francia “luchará con fuerza” para que la serie se mantenga en el país, añadiendo que “‘Emily en París’ en Roma no tiene sentido”, debido al propio título del show. A lo largo de las temporadas, el show ha mostrado diversas locaciones, pero como ya se ha mencionado, la quinta retomará su esencial principal.

La cuarta temporada mostró a Emily mudándose a Roma para gestionar una nueva sucursal de su agencia, mientras equilibraba su vida entre Francia e Italia (Foto AP/Andrew Medichini)

Por otro lado, la serie sigue extendiendo su influencia al mundo real con la comercialización de productos inspirados en su propia trama. Recientemente, se lanzó Chamère, una versión lista para beber del cóctel francés Kir Royale, que apareció en la tercera temporada del programa. Creada en colaboración entre Quintessential Brands Group y Paramount Consumer Products, esta bebida combina vino espumoso francés con sabor a cassis y se comercializa en Estados Unidos por USD $26.99 dólares el pack de cuatro latas.

“Chamère es más que una bebida; es una celebración del arte de vivir parisino con un toque de encanto travieso”, dijo Letizia Razzino, directora global de la marca, en un comunicado de prensa. Con un 10.5% de alcohol, el cóctel busca captar la sofisticación y el espíritu juguetón de Emily en París, permitiendo a los consumidores “disfrutar de un toque de elegancia francesa donde sea que estén”.