Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda

Ryan Coogler confirma que "Pantera Negra 3" será su próximo proyecto cinematográfico tras el éxito de las entregas anteriores (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ryan Coogler ha confirmado que Pantera Negra 3 será su próximo proyecto cinematográfico, según declaraciones recogidas por Empire.

El director, responsable de los dos primeros éxitos de la saga y de la reciente Sinners, anunció durante el evento Contenders de Deadline que ya está trabajando en la tercera entrega de la franquicia de Marvel Studios.

“Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando duro. Es lo siguiente […] Sí, es la próxima película”, afirmó Coogler, lo que ha generado expectativas entre los seguidores del universo de Wakanda.

Ryan Coogler fue el responsable de "Sinners" (Eli Adé/Warner Bros. Pictures via AP)

Fecha tentativa de estreno

Aunque el cineasta no precisó la fecha de estreno, Empire señala que existe una vacante en el calendario de Marvel Studios para febrero de 2028, lo que podría coincidir con el lanzamiento de Pantera Negra 3.

Esta posible fecha se ajusta al ritmo habitual de Coogler, quien ha estrenado sus películas con intervalos de tres a cuatro años. Sin embargo, ni el estudio ni el propio director han confirmado oficialmente cuándo llegará la nueva entrega a las salas de cine.

Detalles sobre el elenco y la trama

En relación con el elenco y la trama, la información disponible es limitada. Empire recuerda la declaración de Denzel Washington el año pasado, en la que el actor insinuó su participación en la tercera parte de la saga en un papel secreto, aunque no se han revelado detalles adicionales ni se ha confirmado su presencia.

Denzel Washington insinúa su posible participación en la tercera entrega de la saga, aunque no hay confirmación oficial (REUTERS/Marvel Studios)

Además, persisten las dudas sobre el futuro del personaje de Shuri, interpretado por Letitia Wright, quien al final de la última película pareció dejar atrás el manto de Pantera Negra.

Entre las especulaciones recogidas por el medio, se contempla la posibilidad de que T’Challa Jr. asuma el trono o que la historia introduzca a un nuevo Pantera Negra, especialmente tras los eventos de Secret Wars en el universo Marvel.

El impacto de la saga en el cine

El anuncio de Coogler se produce en un contexto de gran expectación, dado el impacto cultural, comercial y crítico que ha tenido la saga Pantera Negra desde su debut. Empire destaca que la franquicia ha redefinido el género de superhéroes y ha dejado una huella profunda en la representación y la narrativa dentro del cine contemporáneo.

Letitia Wright, actriz que interpreta a Shuri, podría dejar definitivamente el manto de Pantera Negra tras la última película (Marvel Studios)

El éxito de las entregas anteriores y la relevancia de Wakanda en el imaginario colectivo mantienen a la audiencia atenta a cualquier novedad sobre el futuro de la serie.

A la espera de más detalles sobre la producción, la confirmación de Ryan Coogler como director y guionista de Pantera Negra 3 refuerza la anticipación de los seguidores de Marvel Studios. Como subraya Empire, la sola promesa de una nueva película de Coogler basta para que la audiencia esté lista, incluso sin fecha de estreno, imágenes o sinopsis.

El legado de Chadwick Boseman

Mientras participaba activamente en proyectos cinematográficos y visitaba hospitales infantiles, Chadwick Boseman, el actor que encarnó a Pantera Negra, soportaba en silencio una dura batalla contra el cáncer que nunca reveló al público.

Críticos y público reconocieron el talento y la versatilidad de Chadwick Boseman en cada uno de sus papeles históricos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor falleció el 28 de agosto de 2020 a los 43 años, luego de haber sido diagnosticado en 2016 con un cáncer de colon en estadio IV. Según informaciones publicadas, la noticia tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a colegas del mundo del cine, ya que Boseman optó por mantener en privado su estado de salud, afrontando tratamientos y difíciles rodajes sin que trascendieran detalles de su lucha.

La trayectoria de Boseman abarca mucho más que su papel como el rey T’Challa en la saga de Marvel. Nacido en Carolina del Sur en 1976, consolidó su lugar en la industria al interpretar figuras históricas de enorme peso cultural para la comunidad afroamericana.

En la película 42, encarnó a Jackie Robinson; en Get on Up, dio vida a James Brown; y con Marshall, retrató la figura de Thurgood Marshall, primer afroamericano en ocupar un puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos. La crítica y el público reconocieron en Boseman a un talento versátil y comprometido.

El compromiso de Boseman con la representación afroamericana en Hollywood marcó un hito en la industria del cine

El fallecimiento del actor visibilizó el impacto creciente del cáncer colorrectal, una enfermedad que afecta a un número cada vez mayor de adultos jóvenes. Especialistas subrayan que los diagnósticos tardíos suelen estar asociados a la falta de controles médicos y a ciertos tabúes que dificultan el abordaje temprano de los síntomas.

El caso de Boseman estimuló en la sociedad el debate sobre la importancia de las consultas preventivas y el cuidado de la salud intestinal. A pesar de atravesar tratamientos complejos, el actor continuó su labor artística hasta el final. La interpretación que ofreció en Ma Rainey’s Black Bottom le valió un Globo de Oro póstumo y una nominación al Óscar.

Su ética de trabajo, además de su decisión de preservar la intimidad sobre su enfermedad, inspiró innumerables mensajes de reconocimiento hacia la fortaleza y la resiliencia. Después de su muerte, su nombre quedó ligado no solo al cine de superhéroes, sino a una lección de perseverancia y dignidad que trascendió la pantalla.