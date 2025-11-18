Liev Schreiber tranquiliza a sus fans tras su inesperada hospitalización en Nueva York

Aunque no se dieron detalles de su ingreso al hospital, Liev generó mucha preocupación debido a su historial de salud REUTERS/Daniel Cole

El actor Liev Schreiber fue hospitalizado en la ciudad de Nueva York el domingo 16 de noviembre, luego de experimentar un fuerte dolor de cabeza. Schreiber, conocido por su papel en la serie Ray Donovan y varias producciones teatrales, siguió las recomendaciones médicas tras informar su dolencia a su médico personal. De acuerdo con información publicada por medios estadounidenses, el intérprete permaneció ingresado el lunes 17 de noviembre, durante el tiempo en que se le practicaron diversas pruebas con el fin de esclarecer el origen del malestar.

Su representante comunicó a la revista PEOPLE que el actor recibió autorización médica para regresar a sus actividades laborales tras la batería de estudios. El comunicado señalaba que la hospitalización fue una medida de “precaución” y que Schreiber se encuentra estable.

‘Por precaución, Liev acudió al hospital para realizarse pruebas y, desde esta tarde, ya fue dado de alta para retomar sus actividades laborales’, señaló el representante.

Liev fue dado de alta el mismo día en que ingresó al hospital, aseguró su representante REUTERS/Mike Segar

En los últimos días, el actor se encontraba en Filadelfia trabajando en un thriller aún sin título para Apple TV+, una producción inspirada en la novela Instinto asesino de Lars Kepler.

Una fuente citada por el Daily Mail comentó que Schreiber se ha sentido algo incómodo por la atención mediática que generó su paso por el hospital y prefiere mantener en reserva el motivo de su ingreso, al considerar que puede afectar su imagen en pleno auge profesional.

Episodio de amnesia global transitoria

La noticia causó inquietud entre sus seguidores y la comunidad artística, quienes recordaron antecedentes recientes relacionados con la salud del intérprete. En abril de 2024, Liev Schreiber compartió una experiencia previa de salud durante una entrevista en el programa Late Night with Seth Meyers.

El actor relató que, mientras participaba en la obra de Broadway Doubt: A Parable, sufrió una migraña que resultó en un episodio de amnesia temporal. Según su testimonio, el incidente ocurrió en su camerino, donde comenzó a sentir un dolor de cabeza intenso, inicialmente atribuido a la comida rápida. A medida que el dolor aumentó, Schreiber experimentó confusión y pérdida de memoria.

En 2024, Liev Schreiber fue diagnosticado con amnesia global transitoria (AGT), un trastorno caracterizado por la pérdida súbita de la memoria a corto plazo y episodios de desorientación REUTERS/Mario Anzuoni

La situación se tornó más preocupante cuando, al encontrarse con su compañera de reparto Amy Ryan entre bastidores, no pudo recordar su nombre. El episodio se agravó poco después, ya que al salir al escenario olvidó completamente sus líneas. El actor describió la vivencia como alarmante y confesó haber temido un accidente cerebrovascular en ese momento.

Tras la evaluación médica, se descartó un daño cerebral grave mediante estudios de resonancia magnética. Finalmente, un neurólogo le diagnosticó una condición conocida como amnesia global transitoria (AGT), un trastorno poco frecuente caracterizado por la pérdida súbita de la memoria a corto plazo y episodios de desorientación.

Liev Schreiber fue diagnosticado después de que no pudiera recordar el nombre de su compañera de reparto, Amy Ryan REUTERS/Mario Anzuoni

Entre los principales factores que pueden desencadenar la AGT se encuentran las migrañas, el esfuerzo físico intenso, las relaciones sexuales, el estrés psicológico o emocional severo y la inmersión abrupta en agua fría o caliente. Esta afección suele presentarse en individuos de mediana edad o mayores, y aunque puede generar alarma en el momento, normalmente no deja efectos duraderos.

Al tratarse de un trastorno autolimitado, la memoria suele recuperarse completamente dentro de un lapso de 24 horas. Expertos subrayan que la AGT, aunque poco común, no implica consecuencias cerebrales graves ni un mayor riesgo de padecer enfermedades neurológicas posteriores.

<br>