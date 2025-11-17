Entretenimiento

Keith Urban se sinceró sobre su soledad y angustia tras la separación de Nicole Kidman

El cantante reconoció públicamente la angustia que vivió luego del divorcio de la actriz

Keith Urban regresó a redes
Keith Urban regresó a redes sociales tras dos meses en silencio y habló sobre la soledad que experimentó luego de separarse de Nicole Kidman (REUTERS/Mario Anzuoni)

Keith Urban reapareció en redes sociales después de casi dos meses de silencio tras su separación de Nicole Kidman.

El músico de 58 años eligió el estreno de su nuevo programa de telerrealidad, The Road, para retomar el contacto con sus seguidores y abordar públicamente el impacto emocional que ha experimentado durante este proceso.

El regreso del cantante ocurrió a través de la cuenta de Instagram, donde compartió un video promocional de la serie, producida para CBS y Paramount+, en la que Blake Shelton oficia de presentador.

En el programa compiten doce talentos emergentes de la música country para abrir los conciertos de Urban en su gira estadounidense.

Durante la grabación, el cantante se animó a repasar con humor sus diferentes estilos de cabello a lo largo de su carrera.

El cantante de country compartió
El cantante de country compartió en su nuevo reality "The Road" las dificultades emocionales vividas durante las giras y su reciente ruptura sentimental (REUTERS/Kent J. Edwards)

Sabes que aprendes mucho cuando has estado de gira más que unos pocos años... especialmente sobre el pelo”, comentó entre risas durante el episodio.

Sin embargo, más allá del tono distendido, la participación de Keith Urban incluyó reflexiones sobre su situación personal tras el final de sus 19 años de matrimonio con Nicole Kidman.

En la primera emisión de The Road, el artista admitió sentirse “completamente solo y miserable” durante los últimos meses. Explicó que las largas temporadas fuera de casa y la presión de las giras contribuyeron a esa sensación.

“¿Dónde empezamos? Es una vocación, y tienes que hacerlo o no lo lograrás”, relató en una conversación.

“Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la madrugada, enfermo como un perro, en medio de la nada, y tienes que tocar tu quinto show esa noche... extrañas a tus amigos, a tu familia, te sientes completamente solo y miserable... Te preguntas: ‘¿Por qué hago esto?’ La única respuesta es: Porque esto es para lo que nací”, continuó en su declaración.

Urban reconoció sentirse completamente solo
Urban reconoció sentirse completamente solo y miserable, atribuyendo el desgaste a las largas ausencias familiares motivadas por las giras y el trabajo (REUTERS/Mike Segar)

Sus palabras ocuparon la atención poco después de que la prensa informara que Kidman presentó la solicitud de divorcio el 30 de septiembre, poniendo fin a casi dos décadas de relación y convivencia con dos hijas en común, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que las agendas exigentes de ambos, sumadas a las giras del cantante y los rodajes de la actriz en distintos países, erosionaron la intimidad y precipitaron la ruptura.

De acuerdo con testimonios recogidos por Daily Mail, fuentes internas del entorno de la actriz australiana señalan que hubo intentos de recomponer la relación, pero que finalmente la decisión de Urban tomó por sorpresa a Kidman.

Personas cercanas a la ganadora del Oscar sostienen que la actriz estaba “completamente sorprendida” cuando TMZ publicó la noticia de la separación, aunque el trámite legal fue iniciado por ella días después, alegando “diferencias irreconciliables”.

Nicole Kidman y Keith Urban
Nicole Kidman y Keith Urban comparten la crianza de sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret tras oficializar su separación y reorganizar su vida familiar (REUTERS/Benoit Tessier)

En las primeras semanas tras el anuncio, varias informaciones apuntaron a un posible “crisis de la mediana edad” de Keith Urban como catalizador de su comportamiento.

Medios como RadarOnline reportaron que el músico había manifestado su frustración ante la presión del matrimonio, lo que llevó, según esas fuentes, a tomar la decisión definitiva de separarse.

Además del repaso por momentos personales, The Road también expone la pasión profesional de Urban y muestra cómo la música funciona como anclaje emocional, pese al desgaste que supone el ritmo de trabajo. “La única respuesta es: Porque esto es para lo que nací”, dijo.

El divorcio de Urban y Kidman puso fin a una de las uniones más prolongadas de la escena mediática. Mientras continúan los trámites judiciales por la disolución del matrimonio en Nashville, las celebridades optaron por el bajo perfil en cuanto a declaraciones públicas.

