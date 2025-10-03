Entretenimiento

La última traición de Keith Urban a Nicole Kidman

Durante una presentación con Maggie Baugh, el intérprete de country sorprendió al alterar en vivo la letra de una de sus canciones más emblemáticas, un gesto que rápidamente generó reacciones en redes sociales por su significado inesperado

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

El gesto de Keith Urban hacia Maggie Baugh ocurrió mientras ambos artistas participan en el High and Alive World Tour. (YouTube)

Keith Urban, una de las estrellas más reconocidas del country, sorprendió a su público con un gesto inesperado en el escenario. En medio de la interpretación de “The Fighter”, tema que originalmente grabó junto a Carrie Underwood, el artista modificó una de las frases para dedicársela a su compañera de gira, la cantante Maggie Baugh. El momento, registrado en video y compartido en redes sociales, se viralizó rápidamente, sobre todo porque ocurre en un contexto personal difícil para el músico: la reciente separación de su esposa, la actriz Nicole Kidman, tras 19 años de matrimonio.

Una letra modificada en vivo

En la versión original de la canción, Urban canta: “Cuando intenten llegar a ti, nena, yo seré el luchador”. Sin embargo, mientras interpretaba el tema junto a Maggie Baugh, de 25 años, cambió la línea y dijo: “Cuando intenten llegar a ti, Maggie, seré tu guitarrista”.

El gesto no pasó desapercibido para la joven artista, quien compartió el video en su cuenta oficial con una reacción de sorpresa. “¿Keith Urban acaba de decir eso 🤯?”, escribió Baugh, agregando emojis de asombro y repitiendo la frase adaptada. En el pie de foto reforzó su incredulidad con la pregunta: “¿Acaba de decir eso?”.

El clip no solo generó entusiasmo entre los seguidores de ambos artistas, sino que también encendió la conversación en torno a Urban, quien atraviesa un momento personal significativo.

Nicole Kidman presentó la solicitud
Nicole Kidman presentó la solicitud de divorcio luego de 19 años de matrimonio con el cantante de country Keith Urban. REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo

La reciente separación con Nicole Kidman

La publicación del video coincidió con la noticia de que Nicole Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban tras casi dos décadas de matrimonio. De acuerdo con documentos judiciales, la actriz australiana presentó la solicitud el martes, poniendo fin a una relación que había sido vista durante años como una de las más sólidas de Hollywood.

Urban, de 57 años, y Kidman, de 58, se casaron en 2006 en Sídney, Australia, y tuvieron dos hijas en común. La pareja solía mostrarse muy unida en alfombras rojas, eventos benéficos y conciertos, donde la actriz era una de las principales admiradoras del músico.

En entrevistas anteriores, ambos habían hablado abiertamente sobre los retos y fortalezas de su matrimonio. Sin embargo, el anuncio del divorcio marca un cambio drástico en la vida personal del cantante.

“The Fighter”, un tema inspirado en Kidman

El detalle que añade mayor simbolismo al episodio es que Urban reveló en 2017 que “The Fighter” estaba inspirada directamente en su relación con Nicole Kidman.

La separación de Nicole Kidman y Keith Urban generó gran repercusión en medios de Estados Unidos y en la industria del entretenimiento.

El gesto de Keith Urban
El gesto de Keith Urban hacia Maggie Baugh ocurrió mientras ambos artistas participan en el High and Alive World Tour. (Youtube/news.com.au)

“Fue una canción muy, muy rápida de escribir, porque literalmente pensé en Nic, en mí y en nuestra relación al principio, y algunas de las cosas que habíamos dicho se plasmaron en esa canción”, declaró en ese momento.

Que el músico haya cambiado ahora la letra en pleno escenario, en un momento tan delicado de su vida personal, no pasó inadvertido entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una forma de darle un nuevo sentido a la pieza que había marcado su historia con la actriz.

Maggie Baugh, la nueva compañera de gira

Maggie Baugh, quien ha acompañado a Urban en su “High and Alive World Tour”, es una de las voces emergentes del country en Estados Unidos. Nacida en Florida, comenzó su carrera musical a temprana edad y ha ganado notoriedad por su estilo fresco que combina el country tradicional con influencias modernas.

La separación de Nicole Kidman
La separación de Nicole Kidman y Keith Urban generó gran repercusión en medios de Estados Unidos y en la industria del entretenimiento. (Youtube/news.com.au)

La oportunidad de compartir escenario con un artista de la talla de Urban ha impulsado aún más su visibilidad en la industria. El momento viral con la letra modificada en su honor puede representar un punto de inflexión en su carrera, abriéndole nuevas puertas dentro del género.

