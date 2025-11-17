Entretenimiento

“Arriesgar es rendirse a lo desconocido”: Rosalía reflexionó sobre el riesgo como motor creativo en su nueva etapa

En una charla íntima con Bella Freud, la artista explicó cómo la moda, el flamenco y la aceptación del cuerpo marcaron su proceso de transformación y dieron forma a Lux, un álbum construido desde la libertad y la autenticidad

El poder transformador de la moda y la autenticidad en la vida de Rosalía marcan el proceso creativo de su álbum Lux

La escena transcurre en un ambiente íntimo y reflexivo: Rosalía, una de las voces más influyentes de la música contemporánea, conversa con Bella Freud en el programa Fashion Neurosis de YouTube para profundizar en su relación con la moda, el cuerpo y la creación artística. Durante el diálogo, la artista revela cómo la autenticidad, el flamenco y figuras icónicas como Naomi Campbell marcaron su nueva etapa creativa, reflejada en su álbum Lux.

Desde el inicio, Rosalía subraya el poder transformador de la moda. Para ella, la ropa no constituye una simple cuestión estética, sino un verdadero hechizo capaz de modificar el ánimo y la percepción personal.

La ropa puede ser como un hechizo, tiene ese poder de cambiar tu día”, aseguró la cantante, con la intención de que su energía y sus palabras prevalecieran sobre el atuendo.

La cantante destacó la importancia de la honestidad al elegir su vestuario como parte esencial de su expresión artística (YouTube: Fashion Neurosis)

Rosalía explica que el vestuario puede potenciar o silenciar su energía y que la clave está en la honestidad al seleccionar cada prenda: “Intento ser consciente de lo que elijo cada mañana”, confesó. Esta búsqueda de autenticidad la lleva a evitar repetir atuendos idénticos, convencida de que cada día merece una expresión diferente de su creatividad.

La conversación adquiere un tono más personal cuando Rosalía aborda su vínculo con el cuerpo y la desnudez. La artista reconoce que durante años las inseguridades y el pudor influyeron en su autoimagen, aunque con el tiempo aprendió a aceptar y disfrutar de su cuerpo.

“En casa, soy más feliz cuando estoy completamente desnuda”, declaró, asociando la desnudez con una profunda sensación de libertad y autenticidad. Comentó que su trabajo la situó en situaciones donde debía mostrarse desnuda ante desconocidos, lo que propició una actitud de desapego y aceptación: “Esto es lo que soy, así me hizo Dios”.

Rosalía reveló en una entrevista con Bella Freud cómo el flamenco, la moda y la libertad inspiran su nueva etapa artística (YouTube: Fashion Neurosis)

Además, considera que las fortalezas y las debilidades pueden ser catalizadores de expresión artística, y que el cuerpo es un instrumento que aprendió a tratar con más amor y menos exigencia.

Flamenco: el eje de su pasión creativa

El flamenco emerge como influencia central en la vida y el arte de Rosalía. Para la cantante, este género representa mucho más que música o danza: es una forma de vida que condensa la experiencia humana en toda su complejidad.

El flamenco es la expresión humana más completa que existe”, afirmó, subrayando la pasión, la rabia, la fragilidad y la fuerza presentes en esta tradición. Esta intensidad también impregna su modo de amar y de crear, donde entrega total y riesgo resultan esenciales tanto en el arte como en las relaciones personales.

El flamenco se consolida como el eje central de la pasión creativa y la visión artística de Rosalía en su carrera (YOUTUBE/CARDI B/Europa Press)

Rosalía admitió: “Arriesgar es rendirse a lo desconocido”, un desafío que consideró fundamental para su desarrollo creativo.

Figuras icónicas y referentes en arte y moda

Durante la conversación, Rosalía menciona a figuras que influyeron en su perspectiva del arte y la moda. Destaca a Naomi Campbell, de quien admira la maestría al caminar y la capacidad de dominar la energía corporal: “Caminar como Naomi Campbell es un arte que me gustaría aprender”, confesó.

También cita a Chloë Sevigny, Kate Moss y Patti Smith como referentes de libertad, actitud y autenticidad. Rosalía valora la manera en que estas mujeres utilizan su cuerpo y su estilo para contar historias y desafiar convenciones.

Rosalía concibe al artista como un canal para que el público encuentre significado, priorizando la autenticidad y la libertad (Europa Press)

Sobre Patti Smith, expresó: “Patti Smith es una referencia enorme para mí, admiro su energía y su libertad”. Además, la artista reconoce la influencia de creadoras como Marina Abramović, Pina Bausch y David Bowie en la nutrición de su proceso creativo y en su necesidad de hallar nuevas formas de expresión.

Lux: palabra, pureza y autenticidad artística

Este recorrido vital y artístico desemboca en Lux, el nuevo álbum de Rosalía. Según relata en Fashion Neurosis, el proyecto germinó tras un año de aislamiento, lectura y escritura, etapa en la que la palabra adquirió un nuevo protagonismo en su obra.

A diferencia de sus trabajos previos, donde la música funcionaba como excusa para jugar con el lenguaje, en Lux la artista parte del amor por las palabras para construir su universo sonoro.

Lux, el nuevo álbum de Rosalía, surge tras un año de aislamiento y explora la pureza y autenticidad en cada canción (Fuente)

Rosalía explica que buscó pureza y autenticidad, no solo en la estética —explorando desde atuendos angelicales a tonos oscuros—, sino también en el contenido y la intención de cada canción. En este álbum, se permitió decir cosas que antes no se atrevía, guiada por la honestidad y el deseo de lo esencial.

En el cierre de la entrevista, Rosalía reflexiona sobre el rol del artista como canal para los demás. Considera que su mayor logro es desaparecer como individuo para convertirse en vehículo a través del cual el público puede hallar significado en la expresión artística. Esta visión sintetiza la esencia de su nueva etapa: una entrega total a la autenticidad, la libertad y la búsqueda de sentido a través del arte.

