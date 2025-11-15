Cuatro meses en el océano y 600.000 metros de película: así se filmó La Odisea de Christopher Nolan

Matt Damon interpreta a Odiseo y Tom Holland a Telémaco en la ambiciosa adaptación cinematográfica de la epopeya griega - (Imagen de 'La Odisea')

La industria cinematográfica enfrenta la llegada de un proyecto monumental: Christopher Nolan realizó el rodaje de su ambiciosa adaptación de La Odisea, la epopeya clásica atribuida a Homero, utilizando más de dos millones de pies de película en formato IMAX.

La Odisea narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, y es mucho más que un relato de aventuras; constituye uno de los pilares de la literatura occidental y una fuente inagotable de mitos, arquetipos y figuras universales.

Desde el enfrentamiento con cíclopes hasta el encierro en la isla de Calipso, la obra explora la resiliencia, el ingenio y la perseverancia del héroe ante pruebas sobrehumanas, y aborda la añoranza del hogar y la identidad. Esta nueva versión aspira a revitalizar la mitología griega en la gran pantalla con una escala y una ambición inéditas.

Matt Damon interpreta a Odiseo y Tom Holland a Telémaco en la ambiciosa adaptación cinematográfica de la epopeya griega

Matt Damon interpretó a Odiseo y Tom Holland encarnó a Telémaco en esta superproducción que ahora se encuentra en fase de postproducción y cuyo estreno está previsto para julio de 2026.

El proyecto se distinguió por la magnitud de sus recursos técnicos y la búsqueda de autenticidad visual. Nolan decidió filmar íntegramente en formato IMAX, una elección que implicó un consumo de película mucho mayor que el de las cámaras estándar de 35 mm. Las cámaras IMAX usan aproximadamente 103 metros de película de 65 mm por minuto, en comparación con los 27 metros de las de 35 mm.

El resultado: más de 600.000 metros de película rodados, equivalentes a unas 100 horas de metraje en bruto. Aunque imponente, esta cifra permanece por debajo del material filmado en otras superproducciones recientes como Mad Max: Furia en la carretera, que alcanzó las 480 horas, o Perdida, con 500 horas de rodaje.

La superproducción de La Odisea recrea travesías marítimas reales, con el elenco y el director cuatro meses en alta mar

La decisión de Nolan de asumir La Odisea surgió de una motivación personal y profesional de larga data. Hace más de veinte años, el director valoró dirigir Troya, otra epopeya homérica.

Su interés nació al percibir una ausencia de representaciones cinematográficas potentes de la mitología griega: “Como cineasta, uno busca lagunas en la cultura cinematográfica, cosas que no se hayan hecho antes. Y lo que vi fue que toda esa gran obra mitológica con la que había crecido —las películas de Ray Harryhausen y demás— nunca la había visto representada con la contundencia y la credibilidad que una superproducción de Hollywood, con presupuesto de primera categoría y en formato IMAX, podía lograr”, afirmó Christopher Nolan en una entrevista con la revista Empire.

El rodaje se caracterizó por el uso de escenarios reales y la recreación de travesías marítimas en alta mar. Nolan y el reparto permanecieron cuatro meses en el océano, donde los actores interpretaron a la tripulación del barco de Odiseo navegando sobre olas reales. El equipo buscó transmitir la dureza de los viajes y el desafío de adentrarse en territorios desconocidos, para alejarse del predominio de los efectos digitales y perseguir una experiencia de fisicalidad y realismo.

El rodaje de La Odisea utiliza escenarios naturales y minimiza los efectos digitales para lograr un realismo sin precedentes

La experiencia del elenco reflejó la escala del proyecto. Matt Damon describió el rodaje como “la mejor experiencia de mi carrera” y se asombró al presenciar el caballo de Troya en la playa, calificando ese momento como “simplemente genial”. Tom Holland, en el papel de Telémaco, formó parte de un reparto que vivió directamente los desafíos y la magnitud de la producción.

La cuenta regresiva hacia el estreno de La Odisea aumenta la expectativa a medida que se revelan detalles sobre la realización y la visión de Nolan. La combinación de recursos técnicos avanzados, escenarios reales y una propuesta creativa orientada a reimaginar la mitología griega convierte a este proyecto en uno de los lanzamientos más anticipados del próximo año.

La determinación de Nolan por reflejar autenticidad y contacto directo con el entorno físico promete aportar a la narración una profundidad y una fuerza visual poco frecuentes en el cine contemporáneo, situando a la realidad tangible como un elemento esencial en la épica cinematográfica.

La Odisea de Nolan busca revitalizar la mitología griega en el cine con una escala y ambición inéditas en Hollywood

