Primer vistazo al k-drama “La emperatriz divorciada”: así lucen los personajes en la adaptación live-action

Shin Min-ah como la emperatriz Navier en el primer adelanto oficial de "La emperatriz divorciada".(Créditos: Disney+)

Disney+ presentó esta semana las primeras imágenes oficiales de The Remarried Empress (La emperatriz divorciada), uno de los k-dramas más esperados de 2026 y una de las mayores apuestas globales de la plataforma.

El adelanto se mostró durante el evento Disney+ APAC & Global Content Showcase, celebrado el 13 de noviembre en el Hong Kong Disneyland Hotel, donde más de 400 periodistas de 14 países conocieron detalles del proyecto y escucharon directamente a tres de sus cuatro protagonistas.

La serie—basada en la exitosa novela y webtoon homónimo—es un drama de romance y fantasía histórica que ha acumulado millones de seguidores desde su publicación original.

Su salto al formato live-action ha generado expectativas enormes entre los lectores del manhwa, y entre los fanáticos del género. No es para menos. Se trata de la producción coreana más costosa de Disney+ hasta la fecha, según informó The Hollywood Reporter.

Los actores destacaron la experiencia de filmar en lujosos palacios y escenarios reales.(Créditos: Walt Disney Company)

De qué trata “The Remarried Empress”

La trama sigue a Navier, la perfecta emperatriz del Imperio del Este, conocida por su inteligencia, diplomacia y absoluta entrega a sus responsabilidades como soberana. Pero su vida da un vuelco cuando su esposo, el emperador Sovieshu, rompe la promesa de no tomar concubinas y exige el divorcio para poder vivir junto a Rashta, una esclava fugitiva convertida en su amante.

Lejos de derrumbarse, Navier toma una decisión inesperada: acepta la separación, pero solo si se le permite casarse con Heinrey, el príncipe heredero del Imperio del Oeste.

Así se desarrolla una historia que enlaza política, venganza, tensiones diplomáticas y un romance que se fortalece pese a sus motivaciones iniciales.

Primeras imágenes oficiales del k-drama "La emperatriz divorciada" (Créditos: Disney+)

El webtoon, traducido a más de diez idiomas, superó los 2.6 mil millones de visualizaciones hasta diciembre de 2024. Por ello, era cuestión de tiempo que alguien apostara por su adaptación televisiva.

El elenco de la versión live-action

Las primeras fotografías reveladas por Disney+ muestran a los protagonistas caracterizados por primera vez. Así se confirmó que la producción mantiene la estética imperial europea del material original.

Shin Min-ah interpreta a Navier, descrita por la actriz como una figura digna, reflexiva y elegante. “Creo que somos similares en el sentido de que yo también siempre estoy meditando en mis acciones y con deseos de aprender”, respondió la estrella en el evento. “Más adelante en la historia, Navier encontrará el amor y su identidad propia”.

Ju Ji-hoon caracterizado como el emperador Sovieshu, el monarca que desencadena el conflicto central del k-drama. (Créditos: Disney+)

Ju Ji-hoon, quien encarna al emperador Sovieshu, explicó que aceptó el proyecto porque le intrigaba cómo un webtoon tan querido podría cobrar vida en pantalla. “Estaba emocionado por ver qué significado tendría mi participación dentro de un mundo de fantasía que trasciende Oriente y Occidente”, señaló.

También bromeó con que ya está familiarizado con los sets de realeza, ya que su debut en la actuación fue interpretando al príncipe heredero en el k-drama “Educando a la princesa” (2006).

Lee Jong-suk, popular actor del Hallyu, da vida a Heinrey, el príncipe del Oeste que esconde un secreto y cuya personalidad magnética suele atraer rumores y sospechas. Esta vez, él no pudo acompañar al reparto en Singapur.

Lee Jong-suk en la piel de Heinrey, el enigmático príncipe del Imperio del Oeste.(Créditos: Disney+)

Por otro lado, Lee Se-young, encargada de interpretar a Rashta, explicó que asumir un rol de fantasía era un reto completamente nuevo. Añadió que su personaje evoluciona de la inocencia a la ambición, una transición emocional que encontró “interesante y desafiante”.

Sobre las similitudes con Rashta, comentó entre risas que la viveza y brillo del personaje podrían coincidir con su propia personalidad, aunque subrayó que Rashta es una figura “ingenua en su maldad”, motivada por la ignorancia más que por un instinto calculador.

Lee Se-young explicó cómo Rashta evoluciona de la inocencia a la ambición en la historia. (Créditos: Disney+)

Los actores también revelaron que el ambiente en el set ha sido cercano y afectuoso. Según Lee Se-young, Shin Min-ah—pese a su imagen de emperatriz digna—es “gentil y divertida”, y siempre respondió con calidez a las bromas entre tomas.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el drama fue filmado en Alemania y otras locaciones europeas. Los vestuarios y la caracterización que adelantan las imágenes oficiales fueron elogiados por los fans del webtoon en redes sociales.

En cuanto al estreno, La emperatriz divorciada llegará exclusivamente a Disney+ en la segunda mitad de 2026. Actualmente, la serie continúa en proceso de filmación y posproducción.