Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Las producciones surcoreanas han experimentado un crecimiento sostenido en plataformas internacionales, impulsadas por estrategias de inversión y acuerdos exclusivos de distribución por parte de Netflix. Figuras de la industria y analistas del sector coinciden en que la demanda global de los llamados K-dramas ha transformado los hábitos de consumo en el entretenimiento en streaming.

De acuerdo con los últimos movimientos de la plataforma, Netflix ha optado por coproducir y garantizarse la exclusividad en la distribución de una gran variedad de series coreanas, lo que ha fortalecido su presencia como referente en el catálogo internacional. Como resultado, los K-dramas suelen ocupar posiciones destacadas entre los títulos más populares de la plataforma, llegando en varios casos a superar en audiencia a producciones originales procedentes de otros países.

La diversidad temática es uno de los elementos más valorados por las nuevas audiencias. El catálogo abarca géneros que van desde el romance y el drama romántico hasta la ciencia ficción y el thriller. El incremento en la variedad y la calidad de estas ficciones ha sido calificado como un factor decisivo en la expansión del fenómeno, según fuentes cercanas a la industria surcoreana.

Las series, programas televisivos que arrasan esta semana en Netflix Corea

"Tú siempre estuviste ahí" se mete en el ranking de las mejores series del momento en la plataforma de streaming en Chile. (Netflix)

1.- Tú siempre estuviste ahí

Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo. (Captura de pantalla)

Basado en la novela japonesa “Naomi & Kanako” de Hideo Okuda y dirigido por Lee Jeong-lim, la serie sigue a dos mujeres, interpretadas por Jeong So-nee y Lee You-mi, que forjan una amistad profunda en medio del trauma y la violencia doméstica. Juntas, planean un asesinato desesperado para poner fin a un matrimonio abusivo, pero la llegada inesperada de un visitante pone en riesgo todo su plan, explorando temas de venganza, culpa y justicia en una sociedad que a menudo ignora el abuso.

2.- Habilidad física: Asia

Atletas de élite participan en rigurosas pruebas de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera se alzará con la victoria.

3.- Don’t Call Me Ma’am

La historia de tres amigas de 41 años. Cho Na Jeong fue presentadora de un programa de teletienda y ganó cientos de millones de wones por su trabajo. Ahora, es ama de casa y madre de dos hijos. (Captura de pantalla)

La serie sigue a tres amigas inseparables de 41 años —Jo Na-jeong, una ex presentadora de compras por TV convertida en ama de casa que sueña con volver al trabajo; Lee Il-ri, una editora de moda soltera obsesionada con el matrimonio ideal; y Koo Ju-young, gerente en un centro de arte que busca equilibrio entre carrera y vida personal— mientras enfrentan la crisis de la mediana edad.

4.- La vida soñada del Sr. Kim

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera.

5.- Familia Typhoon

En medio de la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa en quiebra de su padre. De joven rebelde a jefe novato, comienza a aprender lo que es la vida adulta.

Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.

6.- Nuestra balada

Los aspirantes a cantantes suben al escenario con interpretaciones personales de baladas icónicas en un concurso donde las estrellas y los fanáticos cotidianos se unen para elegir a los ganadores. (Captura de pantalla)

Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.

7.- Tiempos de monstruos

Serie documental sobre algunos de los casos más grotescos de asesinos seriales en Corea del Sur. (Netflix)

Un documental de crímenes de alta calidad, dividido en cuatro partes, producido por el equipo de producción de “I Want to Know That” de SBS.

8.- El verano pasado

Después del divorcio de sus padres, los gemelos Baek Do Ha (Lee Jae Wook) y Baek Do Yeong (también interpretado por Lee Jae Wook) se separaron: Do Ha se fue a Estados Unidos con su madre, y Do Yeong se quedó en Corea con su padre, en donde se mudó al lado de Song Ha Gyeong (Choi Sung Eun), una niña de edad similar. Cuando Do Ha los visitaba durante el verano, los tres pasaban tiempo juntos y a menudo miraban las estrellas.

9.- Screwballs

Cinco hermanos se enfrentan a misiones sin fin en este programa de variedades de puro entretenimiento. Con un tornillo flojo, abrazan el caos en su búsqueda de la cordura.

10.- Beso dinamita

Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia. Crédito: Netflix

La historia sigue a Go Da-rim, una joven soltera que, para conseguir un empleo en una empresa de productos para bebés, finge ser una madre casada. En su nuevo puesto, se reencuentra con Gong Ji-hyeok, su jefe y heredero de la compañía, con quien tuvo un romance fugaz en Jeju. Un beso accidental desata una serie de malentendidos, atracción irresistible y complicaciones cuando él descubre su engaño, explorando temas de amor prohibido, secretos y segundas oportunidades con humor y química explosiva.