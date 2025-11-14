Lady Gaga revela que grabó “A Star Is Born” bajo los efectos del litio y vivió un ataque psicótico tras la película: “Me siento afortunada de estar viva”

Lady Gaga durante la era de “A Star Is Born”, uno de sus proyectos cinematográficos más exitosos (Archivo/IMBD)

Es uno de los capítulos más íntimos y difíciles de su vida. En una nueva entrevista para Rolling Stone, Lady Gaga reveló por primera vez un secreto sobre el rodaje de la película A Star Is Born, aquel filme que le valió dos nominaciones al Óscar y una histórica estatuilla por “Shallow”: en ese entonces ella estaba medicada con litio.

La franca afirmación fue parte de una reflexión sobre el periodo en que las exigencias profesionales y un trastorno de salud mental convivieron peligrosamente.

Hoy, Gaga se describe como “una persona sana y completa”, pero llegar a ese punto implicó una larga batalla interna.

Como recuerda la revista, la filmación de A Star Is Born en 2017 coincidió con una fase de contrastes para la cantautora: había tocado la cumbre del éxito en la música para luego ser duramente criticada con el lanzamiento de Artpop. Después llegó a ser el acto principal de la Super Bowl y se refugió nuevamente en la música tras enfrentar una dura ruptura amorosa.

Lady Gaga ya había mostrado los conflictos personales que vivió mientras preparaba su actuación para la Super Bowl del 2017 (ftnv)

Los “sube y bajas” en su entorno hacían eco en su psique. Según contó a la revista, Gaga vivía episodios de manía y para controlarlos tenía que medicarse.

“Yo hice A Star Is Born con litio”, admitió. La sustancia, comúnmente recetada para el trastorno bipolar, ayuda a estabilizar fluctuaciones severas del estado de ánimo, desde la euforia extrema hasta la depresión profunda. La artista lo utilizó durante la filmación para mantenerse estable mientras interpretaba a Ally y trabajaba junto a Bradley Cooper.

Tras completar la película, la situación empeoró drasticamente. Mientras estaba en la gira Joanne, Gaga sufrió lo que ella misma describió como un “episodio psicótico”.

“Hubo un día en que mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a mi hermana’”, relató a Rolling Stone. “Y entonces cancelé la gira. Hubo un día en que fui al hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba una pausa. No podía hacer nada. Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador”.

La artista admite que llegó a temer por su vida al encontrarse en una espiral tan agobiante. “Hubo un tiempo en el que no creí que pudiera mejorar… Me siento muy afortunada de estar viva”, afirmó en la misma entrevista. “Sé que puede sonar demasiado dramático, pero sabemos cómo pueden salir estas cosas.”

Gaga protagonizó “A Star Is Born” junto a Bradley Cooper mientras llevaba un tratamiento para controlar episodios de manía (The Grosby Group)

El camino hacia la recuperación

La estabilidad emocional de Gaga llegó lentamente y estuvo marcada por dos factores clave: el trabajo terapéutico y su relación con su prometido, Michael Polansky.

Según declaró en Rolling Stone, “estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo hizo una gran diferencia”.

Polansky, a quien conoció en 2020, fue testigo de su proceso de reconstrucción emocional, y fue parte esencial de su recuperación.

“Fue meses y meses y meses de redescubrir todo lo que había perdido. Y honestamente creo que por eso el álbum se llama Mayhem. Porque lo que tomó recuperarlo fue una locura”.

El respaldo de su novio también la ayudó a navegar otro periodo complicado en su carrera profesional. Joker: Folie à Deux —la esperada secuela protagonizada junto a Joaquin Phoenix— debutó en 2024 con duras críticas y un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Gaga atribuyó parte de su recuperación a su prometido Michael Polansky (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La película abrió con apenas 37.8 millones de dólares en Estados Unidos y se convirtió en el primer filme de superhéroes en la historia en recibir una calificación D en CinemaScore, un golpe inusual para una producción de ese calibre.

Gaga confesó que, aunque intentó recibir la situación con perspectiva, las primeras reacciones la impactaron. “No estaba, como, impasible”, recordó en Rolling Stone. “Cuando empezó a pasar, me puse a reír. Porque se estaba volviendo tan desquiciado”.

“Cuando algo tarda en disiparse, puede ser un poco más doloroso. Solo porque puse mucho de mí en eso”, agregó.

La cantante ahora se considera “una persona sana, completa”, tras años de trabajo personal y terapia (REUTERS/Brendan Mcdermid)

El exceso de negatividad se volvió surrealista, pero encontró que podía responder con su arte. La recepción hostil de la película se volvió combustible creativo y eso se materializó en el video de “Disease”, uno de los pilares de su era Mayhem.

“Puse mucha de esa energía en ese video… Yo estaba como: ‘Les mostraré quién soy y les mostraré cómo es esta lucha’”, contó la actriz en la entrevista.