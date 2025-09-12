Entretenimiento

‘Super Mario Bros 2- La película’: fecha de estreno, teaser, reparto y todo lo que sabemos sobre la secuela animada

“Super Mario Galaxy” será el nuevo lanzamiento animado tras el abrumador éxito de la primera película en cines

Ester Palomino

Por Ester Palomino

La secuela de la película Super Mario Bros. se estrenará en cines en abril de 2026 (Créditos: Illumination)

El universo cinematográfico de Mario sigue en expansión. Tras el éxito sin precedentes de Super Mario Bros. La película (2023), Nintendo e Illumination confirmaron que la esperada secuela llegará a los cines bajo el título oficial The Super Mario Galaxy Movie.

El anuncio se realizó el viernes 12 de septiembre durante un Nintendo Direct, en la antesala del 40.º aniversario del lanzamiento del primer videojuego de la saga.

El filme, que se estrenará en salas el abril de 2026, toma su nombre del popular título de Nintendo Wii Super Mario Galaxy, lanzado en 2007.

Durante la retransmisión en directo se compartió un primer vistazo en forma de teaser: Mario aparece dormido bajo un árbol mientras, al fondo, se observa el castillo de la Princesa Peach. Una mariposa revolotea alrededor del protagonista, mostrando fragmentos del Reino Champiñón, con Toads corriendo por los jardines, Cheep Cheeps nadando en un arroyo y un Monty Mole excavando bajo tierra, antes de que la cámara se eleve hacia el espacio exterior.

Mario se prepara para una
Mario se prepara para una nueva misión intergaláctica en la secuela animada Super Mario Galaxy Movie (Nintendo)

La secuela contará nuevamente con el elenco estelar de la primera entrega. Chris Pratt volverá a prestar su voz a Mario, acompañado de Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black en el papel de Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek.

Illumination, estudio responsable de sagas como Minions y Mi villano favorito, vuelve a estar al frente del proyecto bajo la producción de Chris Meledandri.

“Los 40 años que se cumplen mañana desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura”, dijo el ejecutivo sobre la fecha simbólica en que se ha liberado estas novedades sobre la adaptación cinematográfica.

El fenómeno de la primera película

Super Mario Bros.: La película llegó a los cines en abril de 2023, con un estreno mundial que batió récords. La cinta recaudó 1.360 millones de dólares y se convirtió en la adaptación de un videojuego más exitosa en la historia del cine, así como en la segunda película más taquillera de ese año, solo por detrás de Barbie (1.447 millones).

Chris Pratt volverá a dar
Chris Pratt volverá a dar voz al fontanero más famoso de Nintendo (Nintendo y Universal Studios vía AP)

El largometraje fue también un fenómeno en la industria de la animación. De acuerdo con People, “la primera película logró el mayor estreno de todos los tiempos para un filme animado, con 377 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial”

Además, la película recibió tres nominaciones en la 81.ª edición de los Globos de Oro, incluyendo Mejor Película de Animación y la categoría recién estrenada de Taquillazo Cinematográfico.

Nintendo e Illumination anunciaron en 2024 que estaban desarrollando la continuación del filme con la intención de expandir aún más el universo del personaje.

Ahora se puede inferir que el nuevo filme explorará aventuras inspiradas en el videojuego Super Mario Galaxy, donde Mario debe viajar a través de diferentes planetas y galaxias para rescatar a Peach de las garras de Bowser. Esta vez, reclutará a nuevos aliados: los Lumas, criaturas en forma de estrella.

El título de la secuela
El título de la secuela rinde homenaje al icónico videojuego lanzado para la consola Wii en 2007 (Nintendo)

Aunque Nintendo no ha confirmado todavía todos los personajes que aparecerán en la pantalla, sí adelantó que se sumarán más voces al reparto ya conocido.

¿Cuándo se estrena Super Mario Bros 2?

La secuela llegará a los cines de Estados Unidos el 3 de abril de 2026, según confirmó Universal e Illumination.

Por otro lado, tras el anuncio de este proyecto, Nintendo también resaltó que trabaja junto a Sony Pictures en una película de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball y con estreno previsto para marzo de 2027.

Temas Relacionados

Super Mario BrosSuper Mario GalaxyNintendoPelículas

