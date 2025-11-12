La estricta rutina que siguió Sydney Sweeney para perder 13 kilos en menos de dos meses

Sydney Sweeney habló sobre su rutina para perder peso. (REUTERS/Daniel Cole)

Sydney Sweeney habló abiertamente sobre la intensa transformación física que experimentó durante el rodaje de Christy, el biopic inspirado en la vida de la boxeadora Christy Martin.

En entrevista con People, la estrella de Euphoria y The White Lotus explicó que, tras haber aumentado considerablemente de peso para el papel, debió someterse a un exigente plan alimenticio y de entrenamiento para recuperar su figura habitual antes de iniciar su siguiente proyecto cinematográfico.

La actriz de 28 años contó que durante la preparación para Christy tuvo que “comer muchísimo” para ganar masa muscular y lograr el físico de una boxeadora profesional. “Estaba ingiriendo demasiadas proteínas y bebiendo batidos todos los días”, señaló.

Sydney Sweeney aseguró que aumentó de peso consumiendo muchos batidos de proteínas, (Instagram/Sydney Sweeney)

Sin embargo, al terminar las grabaciones, la intérprete decidió revertir ese cambio físico en un corto periodo.

“Dejé los batidos, suspendí los suplementos de creatina y dejé de hacer pesas. Lo primero que se pierde es el músculo, y eso bajó en dos semanas”, explicó.

La actriz admitió que la pérdida de peso fue resultado de una rutina “muy estricta” que combinó una dieta limpia con abundante ejercicio cardiovascular.

“Tuve que ser muy disciplinada conmigo misma”, dijo, detallando que únicamente contaba con siete semanas para prepararse antes de comenzar el rodaje de The Housemaid y la tercera temporada de Euphoria.

Sydney Sweeney dejó los carbohidratos y ya no hizo más ejercicios de fuerza. REUTERS/Mario Anzuoni

“No quiero decir que sea fácil, pero siempre he sido muy activa. Desde niña practico deporte y eso me ha ayudado a mantener un metabolismo equilibrado. Puedo subir de peso, pero también puedo perderlo con rapidez”, explicó.

Durante el rodaje de Christy, las imágenes filtradas de la actriz caracterizada como boxeadora provocaron comentarios negativos en redes sociales, donde algunos usuarios la tildaron de “irreconocible” o “fuera de forma”.

En respuesta, Sydney Sweeney publicó un video en Instagram mostrando fragmentos de su entrenamiento físico, con ejercicios intensos que incluían levantamiento de neumáticos y dominadas, acompañado de capturas de los mensajes ofensivos.

Sydney Sweeney realizó intensos ejercicios para estar en forma. (Captura de video)

Pese a las críticas, Sweeney encontró en este papel un proceso de empoderamiento personal. Una fuente cercana a la actriz declaró a Page Six que interpretar a Christy Martin le permitió reconectarse con su fuerza interior.

“Sydney atravesó una etapa difícil con alguien que la trató mal y se aprovechó de ella. Este personaje le recordó quién es realmente”, afirmó el informante.

Aunque Christy no logró un gran desempeño en taquilla, la intérprete insistió en redes sociales que su objetivo no era únicamente comercial. “No siempre hacemos arte por los números, lo hacemos por el impacto”, señaló.