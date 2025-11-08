La razón por la que Taylor Swift no tuvo nominaciones en los Grammy 2026

La cantante estadounidense quedó fuera de la premiación por primera vez desde 2017 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La superestrella estadounidense Taylor Swift quedó fuera de la lista de nominados para la edición número 68 de los Grammy Awards, cuya ceremonia está programada para el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La ausencia de Swift —quien ya acumula un notable palmarés en este galardón— no se debe a una caída en su popularidad o a un declive artístico, sino a un motivo técnico: no publicó material elegible dentro del periodo requerido por la The Recording Academy.

Según detallan los medios especializados, el álbum más reciente de Swift —The Life of a Showgirl (2025)— llegó fuera del plazo establecido para optar a esta edición de los premios.

En ese sentido, vale precisar que el período de elegibilidad para los Grammy 2026 abarcó desde el 31 de agosto de 2024 hasta el 30 de agosto de 2025.

“The Life of a Showgirl” podría competir en los Grammy 2027, según lo señalado por la prensa estadounidense (REUTERS/Kylie Cooper)

Swift lanzó The Life of a Showgirl en octubre de 2025, lo que la dejó automáticamente fuera de este ciclo de nominaciones. Tampoco hubo sencillos o videoclips que se publicaran dentro del plazo establecido.

No obstante, el álbum podría ser considerado para la edición 2027 de los premios.

¿Podría verse a Taylor Swift en la ceremonia?

Aunque no figura como nominada, la presencia de Taylor Swift en la gala no está completamente descartada. Según PEOPLE, la artista podría asistir como invitada, presentadora o incluso como intérprete durante la ceremonia, siempre que sea invitada por la Academia o por los productores del evento.

Históricamente, Swift ha asistido a los Grammy cuando ha sido nominada, pero también ha participado en años en que no lo estaba. Así ocurrió en 2009, cuando presentó un premio y cantó junto a Miley Cyrus. Todo está en manos de la producción y de la agenda de la cantautora estadounidense.

Taylor Swift recibe el premio al Mejor Álbum Pop Vocal por 'Midnights' durante la 66º edición de los premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 4 de febrero de 2024. REUTERS/Mike Blake

Aunque 2026 no sea año de candidaturas para ella, la trayectoria de Swift en los Grammy permanece sobresaliente.

En su carrera acumula 14 premios Grammy y ha protagonizado momentos históricos: es la primera artista en ganar Álbum del año en cuatro ocasiones con Fearless, 1989, Folklore y Midnights.

Además, su primer reconocimiento a los Grammy llegó con una nominación al Mejor artista nuevo en 2008 y desde entonces ha encabezado la lista de candidatos casi ininterrumpidamente, solo hubo contadas excepciones en las ediciones de 2009, 2011 y 2017.

Su más reciente participación en la ceremonia fue en 2025, por The Tortured Poets Department, álbum por el que estuvo nominada aquel año.

Taylor Swift presenta el premio al mejor álbum country durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Quiénes dominan las nominaciones de 2026

Mientras Swift queda fuera por fechas, la carrera de 2026 promete una competencia intensa. El anuncio de nominaciones del 7 de noviembre dejó a Kendrick Lamar como el artista más nominado del año con nueve nominaciones, incluyendo las principales: álbum, canción y disco del año por su proyecto GNX y el sencillo “Luther”.

Le siguen Lady Gaga con siete nominaciones por Mayhem y su sencillo “Abracadabra”; y una terna de artistas con seis candidaturas entre los que están Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el emergente Leon Thomas.

Bad Bunny logró nominaciones en las grandes categorías gracias a su álbum y a su sencillo “DtMF” en las categorías de canción y disco del año. Carpenter, por su parte, repite presencia en las categorías generales con Man’s Best Friend y su single “Manchild”.

En el apartado de Álbum del Año, también aparecen nombres como Justin Bieber (por Swag) y Leon Thomas (por MUTT).