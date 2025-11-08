Entretenimiento

La razón por la que Taylor Swift no tuvo nominaciones en los Grammy 2026

La cantante estadounidense quedó fuera de la premiación por primera vez desde 2017

Guardar
La cantante estadounidense quedó fuera
La cantante estadounidense quedó fuera de la premiación por primera vez desde 2017 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La superestrella estadounidense Taylor Swift quedó fuera de la lista de nominados para la edición número 68 de los Grammy Awards, cuya ceremonia está programada para el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La ausencia de Swift —quien ya acumula un notable palmarés en este galardón— no se debe a una caída en su popularidad o a un declive artístico, sino a un motivo técnico: no publicó material elegible dentro del periodo requerido por la The Recording Academy.

Según detallan los medios especializados, el álbum más reciente de Swift —The Life of a Showgirl (2025)— llegó fuera del plazo establecido para optar a esta edición de los premios.

En ese sentido, vale precisar que el período de elegibilidad para los Grammy 2026 abarcó desde el 31 de agosto de 2024 hasta el 30 de agosto de 2025.

“The Life of a Showgirl”
“The Life of a Showgirl” podría competir en los Grammy 2027, según lo señalado por la prensa estadounidense (REUTERS/Kylie Cooper)

Swift lanzó The Life of a Showgirl en octubre de 2025, lo que la dejó automáticamente fuera de este ciclo de nominaciones. Tampoco hubo sencillos o videoclips que se publicaran dentro del plazo establecido.

No obstante, el álbum podría ser considerado para la edición 2027 de los premios.

¿Podría verse a Taylor Swift en la ceremonia?

Aunque no figura como nominada, la presencia de Taylor Swift en la gala no está completamente descartada. Según PEOPLE, la artista podría asistir como invitada, presentadora o incluso como intérprete durante la ceremonia, siempre que sea invitada por la Academia o por los productores del evento.

Históricamente, Swift ha asistido a los Grammy cuando ha sido nominada, pero también ha participado en años en que no lo estaba. Así ocurrió en 2009, cuando presentó un premio y cantó junto a Miley Cyrus. Todo está en manos de la producción y de la agenda de la cantautora estadounidense.

Taylor Swift recibe el premio
Taylor Swift recibe el premio al Mejor Álbum Pop Vocal por 'Midnights' durante la 66º edición de los premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 4 de febrero de 2024. REUTERS/Mike Blake

Aunque 2026 no sea año de candidaturas para ella, la trayectoria de Swift en los Grammy permanece sobresaliente.

En su carrera acumula 14 premios Grammy y ha protagonizado momentos históricos: es la primera artista en ganar Álbum del año en cuatro ocasiones con Fearless, 1989, Folklore y Midnights.

Además, su primer reconocimiento a los Grammy llegó con una nominación al Mejor artista nuevo en 2008 y desde entonces ha encabezado la lista de candidatos casi ininterrumpidamente, solo hubo contadas excepciones en las ediciones de 2009, 2011 y 2017.

Su más reciente participación en la ceremonia fue en 2025, por The Tortured Poets Department, álbum por el que estuvo nominada aquel año.

Taylor Swift presenta el premio
Taylor Swift presenta el premio al mejor álbum country durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Quiénes dominan las nominaciones de 2026

Mientras Swift queda fuera por fechas, la carrera de 2026 promete una competencia intensa. El anuncio de nominaciones del 7 de noviembre dejó a Kendrick Lamar como el artista más nominado del año con nueve nominaciones, incluyendo las principales: álbum, canción y disco del año por su proyecto GNX y el sencillo “Luther”.

Le siguen Lady Gaga con siete nominaciones por Mayhem y su sencillo “Abracadabra”; y una terna de artistas con seis candidaturas entre los que están Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el emergente Leon Thomas.

Bad Bunny logró nominaciones en las grandes categorías gracias a su álbum y a su sencillo “DtMF” en las categorías de canción y disco del año. Carpenter, por su parte, repite presencia en las categorías generales con Man’s Best Friend y su single “Manchild”.

En el apartado de Álbum del Año, también aparecen nombres como Justin Bieber (por Swag) y Leon Thomas (por MUTT).

Temas Relacionados

Premios GrammyTaylor SwiftGrammy AwardsGrammys 2026The life of a ShowgirlEntretenimiento

Últimas Noticias

Jeremy Renner rechazó las denuncias de una directora de cine que lo acusa de haberle enviado fotos íntimas

Yi Zhou afirma que el actor también la amenazó con reportarla a inmigración tras una discusión por temas laborales

Jeremy Renner rechazó las denuncias

El Museo Grammy abrirá una exposición dedicada a Selena Quintanilla a tres décadas de su fallecimiento

La iniciativa busca acercar el legado de la intérprete texana a nuevas generaciones y resaltar su influencia en la expansión global de la música latina

El Museo Grammy abrirá una

George Clooney reveló qué actores jóvenes podrían convertirse en las próximas grandes estrellas de Hollywood

El reconocido intérprete habló sobre las figuras emergentes que, según él, lograrán mantenerse vigentes gracias a su versatilidad y capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos de la industria del entretenimiento

George Clooney reveló qué actores

Qué dicen las críticas de ‘Frankenstein’, la nueva película de Guillermo del Toro

La película inspirada en la obra clásica de Mary Shelley debutó en el Festival de Venecia con una ovación de 13 minutos y actuaciones destacadas de Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz

Qué dicen las críticas de

Cameron Díaz: biografía, películas y cómo fue su regreso a la pantalla tras su alejamiento de Hollywood

Tras conquistar la pantalla mundial con comedias, dramas y éxitos de taquilla, la actriz vuelve a la actuación a los 53 años en una creación de Netflix y suma un nuevo capítulo a su reconocida carrera

Cameron Díaz: biografía, películas y
DEPORTES
Tras la accidentada Sprint, se

Tras la accidentada Sprint, se realizará la clasificación para la carrera principal del GP de Brasil: las dudas sobre Colapinto y Bortoleto

Cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate el Superclásico por el Torneo Clausura: cómo verlo en vivo

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

El espeluznante accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la sprint del GP de San Pablo

TELESHOW
Las postales de Nico Vázquez

Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia: “Es una locura hermosa estar acá”

Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

Identidad, amor y legado: Elina Costantini ya lleva oficialmente el apellido en su DNI

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

INFOBAE AMÉRICA

El escultor Alma Allen representará

El escultor Alma Allen representará a Estados Unidos en la Bienal de Venecia

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia con una economía al borde del colapso: “El país que recibimos está devastado”

Alerta en Francia: la Justicia investiga un plan terrorista vinculado al yihadista detenido por los atentados de 2015

Zelensky volvió a pedir a sus socios europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los últimos ataques contra Ucrania

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad