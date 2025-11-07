Entretenimiento

Stan Lee y el rechazo inicial de Marvel: cómo Spider-Man estuvo a punto de no existir

La decisión editorial, que casi descarta al joven superhéroe con poderes arácnidos, impulsó el surgimiento de un referente mundial del cómic y sentó las bases de una nueva era para la historieta, según Alfa Beta Juega

Guardar
Stan Lee desafió la negativa
Stan Lee desafió la negativa de Marvel Comics y logró crear a Spider-Man, uno de los superhéroes más icónicos del cómic

La historia de Spider-Man pudo haber sido completamente distinta si Stan Lee hubiera seguido el consejo de la propia Marvel Comics. A comienzos de los años 60, Lee propuso la creación de un superhéroe adolescente con poderes arácnidos, una idea que la editorial rechazó por considerarla inviable.

Sin embargo, la determinación del creador fue decisiva: a pesar de la negativa inicial, Lee persistió y Spider-Man terminó por convertirse en uno de los personajes más emblemáticos del cómic mundial, según Alfa Beta Juega.

El escepticismo inicial de Marvel

La génesis de Spider-Man se remonta a la etapa en la que Stan Lee trabajaba en Timely Comics, la empresa fundada por Martin Goodman y que más tarde adoptaría el nombre de Marvel Comics. En ese contexto, Lee recibió el encargo de revitalizar el género de superhéroes, una tarea que abordó con ideas innovadoras.

Stan Lee buscó diferenciar a
Stan Lee buscó diferenciar a Spider-Man dotándolo de una personalidad humana, con errores y preocupaciones cotidianas (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

Stan Lee quería un héroe que fuese muy humano, con errores y preocupaciones comunes, y no quería que su nombre sonara inferior a otros personajes con superpoderes, como Superman.

Su propuesta de un héroe adolescente, Peter Parker, con habilidades inspiradas en una araña, fue recibida con escepticismo y rechazo por parte de Goodman, quien consideró que el concepto no tenía futuro.

Las razones del rechazo de Goodman, según confirmó el propio Lee y recoge Alfa Beta Juega, fueron claras. El fundador de la editorial argumentó que un adolescente poco atractivo no podría convertirse en un héroe convincente para el público.

Además, cuestionó la elección de la araña como fuente de poderes, ya que estos animales no suelen despertar simpatía entre los lectores. Goodman expresó su desconfianza en que la propuesta de Peter Parker pudiera funcionar, llegando a detestar la idea y a enumerar varios motivos por los que, en su opinión, Spider-Man nunca alcanzaría el éxito.

Una apuesta que redefinió el cómic

Stan Lee desafió las objeciones
Stan Lee desafió las objeciones editoriales y lanzó a Spider-Man en Amazing Fantasy #15

A pesar de estas objeciones, Stan Lee decidió seguir adelante. La primera aparición de Spider-Man se produjo en el número Amazing Fantasy #15, publicado a principios de los años 60.

El impacto fue inmediato: en cuestión de meses, la popularidad del personaje llevó al lanzamiento de The Amazing Spider-Man #1, consolidando al héroe arácnido como una figura central en la editorial. Alfa Beta Juega destaca que Spider-Man rompió con las convenciones del género y se convirtió casi al instante en una pieza clave de Marvel Comics.

Más adelante, Stan Lee se contactó con el dibujante y escritor Jack Kirby para desarrollar al superhéroe en profundidad, a pesar de que luego se decidió que el historietista Steve Ditko ilustrara el personaje, mientras Kirby se ocupaba de la portada.

Durante los primeros años de la distribución, se introdujeron varios antagonistas y personajes secundarios en las aventuras del superhéroe arácnido, como J. Jonah Jameson, El Buitre, El Doctor Octopus y muchos villanos más que, a día de hoy, forman parte de la mitología de Spider-Man y son indispensables en su desarrollo e historia.

El legado de Spider-Man se
El legado de Spider-Man se extiende por más de seis décadas como ícono del cómic y la cultura popular (REUTERS/Kent Edwards TPX IMAGES OF THE DAY)

A pesar de que Stan Lee se atribuyó el mérito de la idea original de Spider-Man, también reconoció la contribución de Ditko y admitió que merecía ser llamado co-creador del personaje.

El diseño del traje creado por Ditko se consideró crucial para el éxito de Spider-Man, ya que permitió que cualquier pudiera identificarse con el personaje desde el principio, sin distinción de raza, género o edad.

El héroe que transcendió generaciones

El legado de Spider-Man se ha mantenido durante más de seis décadas. El personaje redefinió el arquetipo del superhéroe y se consolidó como uno de los más reconocibles y queridos por el público, trascendiendo generaciones y fronteras.

Como subraya Alfa Beta Juega, todo este fenómeno fue posible gracias a la convicción de Stan Lee en una visión que, en sus inicios, no contó con el respaldo de la editorial. La apuesta por un héroe diferente terminó por transformar la historia del cómic para siempre.

Temas Relacionados

Spider-ManStan LeeMarvel ComicsPeter ParkerMartin GoodmanAlfa Beta JuegaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Una confesión de Mick Jagger podría reescribir la historia creativa de los Rolling Stones

Las palabras del cantante suman una visión inédita sobre el reparto de roles en la composición de temas de la banda y explican cómo esa dinámica marcó tensiones, frustraciones y éxitos a lo largo de su carrera

Una confesión de Mick Jagger

Grammys 2026: Bad Bunny hace historia en la música latina con nominaciones en las 3 categorías principales

Benito aspira a seis premios en los próximos Grammy Awards, incluido el codiciado Álbum del Año

Grammys 2026: Bad Bunny hace

De “Shrek” a “Cómo entrenar a tu dragón”: 10 películas animadas que cambiaron la historia del género

Personajes únicos, relatos atrevidos y estilos visuales impactantes fueron determinantes en cada uno de estos filmes que se destacaron por su creatividad

De “Shrek” a “Cómo entrenar

Rambo, el antihéroe que casi fue otro: la historia oculta del papel que consagró a Sylvester Stallone en Hollywood

El proceso de casting, los debates entre productores y las alternativas que circularon antes de la elección del protagonista marcaron el rumbo de una franquicia legendaria y la carrera de un actor para siempre, según HobbyConsolas

Rambo, el antihéroe que casi

AC/DC anuncia el inicio de la venta de entradas para su segundo show en CDMX: esta es la fecha y costos de los boletos

Tras el éxito en la venta de boletos para su primera función, la banda abrió una segunda fecha el 11 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros

AC/DC anuncia el inicio de
DEPORTES
San Lorenzo y Rosario Central

San Lorenzo y Rosario Central abren la fecha 15 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

El jugador de la selección argentina que fue a alentar a Franco Colapinto en el GP de Brasil: “Esperemos darle suerte”

Desde España aseguran que ya hay fecha para enfrentar a la selección argentina en la Finalíssima: cuándo y dónde se jugaría

Daniele De Rossi fue presentado como nuevo DT de Genoa, pero sorprendió con una revelación sobre el Superclásico

TELESHOW
Julieta Prandi habló del rechazo

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

El gesto inesperado de Nico Vázquez con Gimena Accardi por la publicación del afiche de TILF, su nuevo proyecto

Mauro Icardi vuelve a la Argentina luego de cinco meses sin ver a sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Una confesión de Mick Jagger

Una confesión de Mick Jagger podría reescribir la historia creativa de los Rolling Stones

La Corte Suprema de EEUU evalúa un caso que podría revertir el fallo que legalizó el matrimonio igualitario en 2015

Receta de jugo de apio y pepino, rápida y fácil

Robert De Niro celebró sus raíces italianas con un premio en Roma

Una encuesta señaló que los estadounidenses esperan una leve baja de la inflación pero crece el temor a perder el empleo