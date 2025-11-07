Entretenimiento

Nuevos mensajes de Angelina Jolie revelan el impacto emocional de la batalla legal contra Brad Pitt: “Siento que me estoy enfermando”

La prolongada controversia por la bodega francesa involucra reclamos económicos y familiares, mientras la actriz busca apoyo para superar el desgaste sufrido

Nuevos correos electrónicos revelan el impacto emocional del conflicto legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt por Château Miraval (REUTERS/Philippe Laurenson/AFP)

El conflicto legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt por la venta de la bodega francesa Château Miraval ha sumado un nuevo capítulo con la revelación de correos electrónicos que exhiben el fuerte impacto emocional del litigio sobre la actriz.

Según documentos judiciales citados por Daily Mail, Jolie manifestó en mayo de 2021 que el estrés del proceso no solo afectaba su desempeño profesional, sino que también comprometía su salud, hasta el punto de sentirse enferma por la preocupación constante.

La disputa entre Jolie y Pitt, ambos figuras de renombre internacional, supera los tres años y se centra en la propiedad y venta de Château Miraval, ubicada en Francia. El pleito, actualmente en los tribunales de Los Ángeles, ha requerido la presentación de comunicaciones privadas, como la reciente filtración de mensajes de correo electrónico enviados por Jolie.

En dichos mensajes, la actriz de 50 años expuso a su administrador de negocios la necesidad de eliminar todo factor de estrés de su vida: “Siento honestamente que me estoy enfermando de tanta preocupación. Me gustaría que discutiéramos cómo puedo recibir mejor apoyo y evitar relaciones que me generen estrés”, afirmó. Los correos también reflejan tensiones familiares.

Angelina Jolie expresa en mensajes privados el deterioro de su salud y bienestar debido al prolongado litigio con Brad Pitt (The Grosby Group)

Jolie mencionó a su hermano mayor, James Haven Voight, de 52 años, lamentando la falta de gratitud por el apoyo económico brindado. “Situaciones financieras como la de Jamie, en las que solo doy y doy y ni siquiera recibo un agradecimiento, simplemente están mal”, escribió la actriz, añadiendo que no debería ser su responsabilidad ocuparse cada año del bienestar de su hermano, quien, según ella, no ahorra porque siempre recibe fondos.

Demandas millonarias y controversias en tribunales

En el plano judicial, la disputa se ha intensificado tras la demanda presentada por Pitt, quien exige USD 35 millones en concepto de daños asociados a la venta de la participación de Jolie en la bodega. De acuerdo con Daily Mail, los abogados del actor solicitaron al tribunal acceso a los correos electrónicos de Jolie relacionados con la transacción de 2021.

Argumentaron que parte de la correspondencia presentada por la actriz fue censurada bajo privilegio abogado-cliente. El equipo legal de Pitt sostiene que la contraparte ha retenido comunicaciones con personas que, supuestamente, no son abogados, situación que ha generado nuevos roces en el proceso.

La batalla judicial por la bodega francesa Château Miraval involucra reclamos económicos, familiares y tensiones personales entre las celebridades

Por su parte, Paul Murphy, abogado de Jolie, respondió a estas acusaciones en declaraciones recogidas por Daily Mail: “La respuesta de Pitt no aborda nuestros argumentos y sigue basándose en conjeturas y especulaciones, todo con el objetivo de invadir las comunicaciones privilegiadas de Angelina con sus abogados”.

Según Murphy, la demanda refleja “el esfuerzo de años del señor Pitt por acosar y controlar a Angelina”.

Una separación con efecto mediático y legal duradero

El origen de este conflicto legal se remonta a la separación de la pareja en 2016, tras una relación de 12 años y dos de matrimonio. Jolie y Pitt, ampliamente conocidos como “Brangelina”, comparten la paternidad de seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.

El divorcio se formalizó en diciembre de 2024, después de años de enfrentamientos legales relacionados con la custodia de sus hijos y la administración de bienes compartidos.

La separación de Jolie y Pitt, formalizada en 2024, sigue generando repercusiones mediáticas y legales por la custodia de sus hijos y la administración de bienes (Europa Press)

La atención mediática permanece centrada en el caso, mientras ambas partes esperan la próxima audiencia judicial, que podría definir el rumbo de la prolongada batalla por Château Miraval y sus implicancias personales y financieras. El estrés, el conflicto familiar y la exposición pública han resultado elementos relevantes en este proceso judicial en curso.

