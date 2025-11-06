Mundo

Angelina Jolie visitó de sorpresa la ciudad de Kherson en medio de amenazas de ataques rusos

La estrella de Hollywood fue fotografiada usando chaleco antibalas en una ciudad bajo apremio, donde se reunió con víctimas y personal médico

Angelina Jolie y otras personas
Angelina Jolie y otras personas de pie en el interior con chalecos antibalas, en Jersón, Ucrania, en esta imagen difundida el 6 de noviembre de 2025. Legacy of War Foundation/Handout via REUTERS

La estrella de Hollywood y filántropa Angelina Jolie realizó una visita sorpresa a una ciudad fronteriza del sur de Ucrania, en su segunda visita al país desde que Rusia lanzó su invasión, informaron medios ucranianos el miércoles.

Jolie, quien anteriormente fue embajadora de las Naciones Unidas para los refugiados, visitó una sala de maternidad y un hospital infantil en Kherson, ciudad que fue ocupada brevemente por Moscú en 2022 y que aún sufre bombardeos rusos a diario.

Una fotografía publicada por el funcionario local Vitaly Bogdanov mostraba a Jolie , cuyos éxitos cinematográficos incluyen “Maléfica”, “Sr. y Sra. Smith” y la serie de Lara Croft, luciendo un chaleco antibalas con insignias ucranianas.

Ni Jolie ni el gobierno ucraniano han confirmado la visita a Kherson, que se encuentra al otro lado del río Dniéper, lejos del control del ejército ruso.

La estrella de cine, que fue enviada especial de la ONU para los refugiados entre 2012 y 2022, ya había visitado Ucrania unos meses después del inicio de la invasión rusa.

Angelina Jolie sonríe mientras unos
Angelina Jolie sonríe mientras unos niños juegan, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Jersón, Ucrania, en esta imagen difundida el 6 de noviembre de 2025. Legacy of War Foundation/Handout via REUTERS

Jolie, quien ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su actuación en “Inocencia interrumpida” (1999), se reunió con personas desplazadas en la ciudad occidental de Lviv.

Reclutado

Uno de los conductores del convoy en el que la actriz estadounidense viajó a la ciudad ucraniana de Kherson fue interceptado por reclutadores y llevado a un centro militar para verificar si estaba al día con sus obligaciones con el ejército, informó este miércoles el Mando de las Fuerzas Terrestres ucranianas a la agencia de Kiev Unián.

El incidente, que se produjo el martes, ocurrió en la región de Mikoláyiv, en el sur de Ucrania y vecina de la parcialmente ocupada Kherson, a la que se dirigía la comitiva.

Al pasar por un control en la carretera, los reclutadores comprobaron que uno de los conductores -nacido en 1992 y obligado, por tanto, a registrarse para poder ser llamado a filas- no tenía los documentos necesarios.

Ante esta circunstancia, explicaron las Fuerzas Terrestres, fue llevado a un centro de reclutamiento, donde se estableció que el varón en cuestión está en condiciones de ser llamado a filas y se le dejó continuar el viaje con el resto de personas que viajaban en el convoy.

Un recluta de la 65.ª
Un recluta de la 65.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania dispara un lanzagranadas RPG-7 durante un ejercicio militar en un campo de entrenamiento cercano a la línea del frente, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania, el 5 de noviembre de 2025. Andriy Andriyenko/Servicio de Prensa de la 65.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Foto distribuida por REUTERS

“Destacamos que el ciudadano, como conductor, era parte del grupo que acompañaba a la actriz extranjera Angelina Jolie”, se lee en la comunicación remitida a la agencia de noticias ucraniana Unián por las Fuerzas Terrestres, que explicaron que “el grupo estaba cerca” del conductor interceptado mientras se aclaraba su situación.

El comunicado añade que una vez se resolvió la situación “la famosa actriz continuó el viaje planeado”.

“Ni ella ni sus representantes influyeron en el trabajo” de los encargados de verificar la situación del conductor, agrega la nota castrense, que desmintió informaciones publicadas en internet que apuntaban a lo contrario.

(con información de AFP y EFE)

