Brad Pitt exige que Angelina Jolie entregue mensajes privados en la disputa por Château Miraval

Los abogados del actor acusaron a Jolie de usar el privilegio abogado-cliente para ocultar documentos clave en la disputa por la bodega francesa. (REUTERS/Philippe Laurenson/AFP)

El actor Brad Pitt continúa adelante con la batalla legal que mantiene con su exesposa Angelina Jolie en relación con la bodega francesa Château Miraval, tras presentar ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles un documento judicial en el que solicita el acceso a registros de comunicaciones privadas que Jolie mantuvo sobre la venta de su parte de la propiedad. Según la información publicada por People, Jolie ha invocado el privilegio abogado-cliente para justificar su negativa a entregar ciertos mensajes.

Los abogados de Pitt alegan que Jolie “está abusando del privilegio para ocultar documentos cruciales que son esenciales para el caso” y han solicitado un total de 22 documentos. En la presentación judicial, el equipo legal de Pitt afirma que corresponde a Jolie demostrar que las comunicaciones que no se realizaron a través de abogados son privilegiadas, no a Pitt refutarlas.

Jolie, por su parte, presentó a principios de este mes una demanda en la que manifestó su descontento con el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la bodega. Ella señala que, tras su separación en 2016, le dejó a Pitt el control y la residencia completa de sus casas familiares en Los Ángeles y en Miraval, sin compensación alguna, con la esperanza de que esto facilitara un trato más tranquilo después de un periodo “difícil y traumático”. Según afirma, «hasta el día de hoy, ni mis hijos ni yo hemos vuelto a poner un pie en esa propiedad, dada su conexión con los dolorosos acontecimientos que llevaron al divorcio».

Antecedentes del conflicto por Château Miraval

Brad Pitt solicitó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles los registros de las comunicaciones privadas de Angelina Jolie sobre la venta de Château Miraval.Photo © 2022 Crystal Pictures/The Grosby Group

La pareja adquirió el Château Miraval en Francia (ubicado en Correns, Var, Provenza) en 2011, aunque habían estado arrendando la finca desde 2008. Con el paso de los años, la propiedad alcanzó una valoración estimada en torno a USD 500 millones, según reportes de LiveMint, debido al éxito de su vino rosado de Provenza, que se convirtió en símbolo de la marca.

Según la demanda de Pitt presentada en febrero de 2022, Jolie vendió su participación en la bodega (en 2021) a la empresa Tenute del Mondo —subsidiaria del grupo de bebidas alcohólicas Stoli Group— sin contar con la aprobación del actor, lo que a su entender violaba un supuesto convenio verbal de mutua aprobación en cualquier venta de participaciones. En marzo de 2024, un juez desestimó el intento de Jolie de desechar la demanda de Pitt, lo cual representa una victoria preliminar para el actor.

Jolie, por su parte, ha argumentado que Pitt le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) como condición para comprar su parte, lo cual, según ella, era una maniobra destinada a silenciar denuncias de abuso por parte del actor. El equipo de Jolie sostiene que la negativa a firmar ese NDA le permitió proceder con la venta a Tenute del Mondo.

La solicitud de mensajes privados y nuevas fases del litigio

La actriz manifestó que no ha vuelto a visitar Château Miraval desde su separación en 2016 por su vínculo con los hechos que llevaron al divorcio. (EFE/REUTERS)

En su última presentación ante el tribunal, los abogados de Brad Pitt buscan obtener comunicaciones privadas de Angelina Jolie —incluyendo mensajes de texto, correos electrónicos o chats— relativos a la venta de su parte del Château Miraval, así como depositions del ejecutivo de Stoli Group, Alexey Oliynik, quien habría participado en la transacción. Uno de los argumentos del equipo de Pitt señala que dicha información “va directamente a las alegaciones clave sobre la objeción de Pitt a la venta” y cumple con los requisitos legales para la descubierta (“discovery”) en litigios.

Por su parte, el equipo de Jolie califica las solicitudes de Brad Pitt como “amplias e intrusivas” y las describe como una “expedición sensacionalista de pesca de documentos”. Alegan que muchas de las comunicaciones solicitadas versan sobre terapia, pruebas de alcohol y medicamentos, y aspectos profundamente sensibles de la vida privada del actor.

Aunque la fecha del juicio aún no está fijada, los documentos judiciales sugieren que Pitt espera que el juicio con jurado dure aproximadamente 15 días, mientras que Jolie estima que el proceso podría prolongarse más de dos semanas.

El juez ‎Martin L. —encargado del caso— ya ha rechazado múltiples mociones de Jolie, lo que refuerza la inclinación del tribunal hacia la continuación del litigio.

Implicaciones para ambas partes y estado actual del caso

La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por Château Miraval continúa y se prevé que el juicio dure más de dos semanas.

Para Brad Pitt, esta fase representa otra victoria previa al juicio, al menos en términos de permitir que sus reclamaciones sigan adelante y al lograr que Jolie esté obligada a entregar ciertos documentos. Esta dinámica refuerza su posición de cara a la batalla judicial. Para Angelina Jolie, la negativa a revelar las comunicaciones privadas y el hecho de que la ex pareja no haya vuelto a la propiedad “por su conexión con los acontecimientos del divorcio” figuran como elementos de su defensa y narrativa personal.

Aunque el divorcio entre Pitt y Jolie se finalizó en diciembre de 2024, tras un proceso que se prolongó ocho años, la disputa por Château Miraval permanece vigente y con visos de alargarse.

La fricción entre ambas partes ya no solo involucra temas patrimoniales, sino también cuestiones de confidencialidad, reputación, relaciones familiares y memoria personal.

El caso continúa bajo la supervisión del sistema judicial californiano, que tendrá que dirimir finalmente si la venta de Jolie vulneró un acuerdo previo, si las comunicaciones privadas están protegidas o deben entregarse, y cuál será el alcance del control operativo u organizativo sobre la bodega en disputa.