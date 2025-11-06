Sam Smith confesó que se hizo una liposucción a los 13 años: “Vivía un infierno”

Apoyado por su familia, Smith buscó una solución médica al bullying que sufría en la escuela (Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Sam Smith se pronunció sobre sobre la presión estética, el bullying escolar y la imagen corporal en la adolescencia.

En una nueva entrevista para el pódcast Podcrushed, del actor Penn Badgley, el cantante británico recordó la experiencia traumática de haberse sometido a una liposucción cuando apenas tenía 13 años: una decisión a raíz de la inseguridad y el hostigamiento que vivía en el colegio.

Smith contó que desde muy pequeño sufrió acoso debido a los cambios de su cuerpo durante la pubertad. Su pecho tenía tendencia a crecer de forma más notoria que el de otros chicos de su edad, lo que lo hacía blanco de bromas pesadas.

“Mi peso era lo más difícil para mí en la escuela, y, curiosamente, de lo que más se burlaban”, dijo en el episodio emitido el 5 de noviembre. El artista recordó que las actividades cotidianas eran angustiantes: “No podía ir a nadar a la escuela, y cambiarme en los vestuarios era un infierno. Así que me hice una liposucción cuando tenía 13”.

El intérprete de “Unholy” ha hablado abiertamente sobre su relación complicada con la comida (REUTERS/Kevin Lamarque)

Smith agregó que sus padres respaldaron la decisión de su hijo, pues “veían lo paralizante que era la situación a mi alrededor”.

El cantante explicó que, después de la operación, tuvo que usar un vendaje compresor alrededor del torso para ayudar en la recuperación.

Ese detalle derivó en una ventaja que aprendió a aprovechar. “Si llevaba el vendaje, significaba que podía ir primero en la fila del almuerzo… Así que mantuve ese vendaje puesto casi un año”, recordó entre humor y vergüenza.

El beneficio de evitar el contacto físico y ser “tratado con cuidado” terminó generando el efecto contrario en cuanto a su peso: “Me ponía primero en la fila del almuerzo… y comía más y más. Así que la cirugía realmente nunca funcionó porque simplemente amo la comida”.

Smith ya había hablado de este tema en 2019 con la actriz Jameela Jamil. En aquella ocasión recordó que incluso a los ocho años pedía excusas para no ir a clases de natación. A los 11, la situación ya afectaba su estado de ánimo cada día. “Era tan consciente de mi cuerpo que afectaba mi humor diario y mi vida como adolescente”, dijo entonces.

Smith afirmó que su autoestima se vio gravemente afectada durante la pubertad (REUTERS)

Durante años, el intérprete de “Unholy” reconoció haber lidiado con problemas de dismorfia corporal. Pero a sus 25, comenzó un proceso de aceptación que hoy celebra.

“Ahora tengo lo opuesto a la dismorfia corporal. Me veo fabuloso. Finalmente estoy tomando sol… Estoy quemado en lugares donde nunca me había quemado”, contó en 2023 a The Sunday Time.

Ese cambio de perspectiva también ha estado acompañado por sus logros profesionales y la visibilidad que ha dado a la diversidad corporal y de género en la industria musical. En 2023, Smith hizo historia en los Grammy junto a Kim Petras, convirtiéndose ella en la primera mujer trans en ganar en la categoría Best Pop Duo/Group Performance.

Sam Smith ha luchado contra la dismorfia corporal gran parte de su vida (REUTERS)

Por otro lado, Smith vivió otro duro golpe físico en 2024, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL) en un accidente de esquí que lo dejó sin poder caminar durante un mes.

“Fue la primera vez que no podía moverme y estaba subiendo más de peso. Estaba muy ansioso”, contó en el pódcast Sidetracked ese año.