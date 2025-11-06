Entretenimiento

Macaulay Culkin vuelve al universo de ‘Mi pobre Angelito’ en un emotivo anuncio

A 35 años del estreno de la entrañable película, Kevin reaparece para proteger a su mamá

Guardar
El actor retomó su personaje de Kevin McCallister y se reencontró con la nieta del recordado Marley, el hombre de la pala de nieve. (Créditos: Home Instead)

Por el 35.º aniversario del clásico navideño Mi pobre angelito (Home Alone, 1990), Macaulay Culkin se pone nuevamente en la piel de Kevin McCallister. Pero esta vez, el icónico personaje no debe frustrar los planes de un par de ladrones torpes… sino proteger a alguien mucho más importante: su mamá.

El actor protagoniza una nueva campaña publicitaria titulada “Home But Not Alone”, producida por Home Instead, compañía especializada en brindar asistencia y cuidados en casa para adultos mayores.

El spot, que ya comenzó a emitirse en medios durante la programación navideña, y en la transmisiones de fútbol universitario hasta el 11 de enero, conecta directamente con la nostalgia, y con una realidad que interpela a todos: el envejecimiento de los padres.

En el anuncio que se ha viralizado en redes sociales, Kevin está ansioso y diseñando un Plan de Seguridad para Mamá.

Se le ve dibujando un mapa ilustrado que indica zonas peligrosas de la casa y medidas para prevenir accidentes: asegurar alfombras, envolver superficies resbalosas en plástico burbuja, eliminar riesgos de incendio e incluso instalar una silla salvaescaleras.

Culkin revive la nostalgia del
Culkin revive la nostalgia del clásico navideño en una campaña para Home Instead. (Captura de video)

“Me preocupa que mamá esté sola, ¿sabes? ¿Y si se cae o queda atrapada por la nieve? Nunca atraparon al Destripador de Pala del South Bay”, expresa el protagonista a sus hermanos vía teléfono.

Entre tanta preparación paranoica, aparece el sonido de una pala chocando contra la nieve. Kevin se queda paralizado… hasta que descubre que quien limpia la vereda es la nieta del entrañable viejo Marley, el vecino que en la película original lo ayudó a creer en la reconciliación familiar.

Al revelar su identidad, la dama le ofrece un consejo pensando en el bienestar de la madre de Kevin. “¿Has intentado hablar con ella sobre recibir un poco de ayuda?”, le pregunta.

El joven McCallister admite que le da temor sacar el tema. “La parte más aterradora es empezar esa conversación. Al menos así sabrás la verdad y podrás dejar de preocuparte. No es fácil… lo que sientes por la familia es algo complicado”, sentencia con voz solemne.

La nieta del viejo Marley
La nieta del viejo Marley aparece para aconsejar a Kevin sobre el cuidado familiar.(Captura de video)

Kevin reacciona sorprendido por el parecido de la mujer a su abuelo. “¡La cara, la mirada, las botas! Me dio escalofríos. ¡Lo clavaste!”

Según los medios estadounidenses, Home Instead también grabó otras piezas que homenajean escenas clásicas: ordenar pizza para su madre o cargar bolsas de supermercado que se rompen de golpe, como en la película original.

“Queríamos contar esta historia de manera auténtica. Va más allá de la nostalgia navideña para conectar con Kevin McCallister años después, enfrentándose a las mismas preocupaciones que muchos tenemos cuando nuestros padres envejecen. Es real, es divertido y es profundamente humano”, comentó a PEOPLE el director de la campaña.

Mi pobre angelito llegó a los cines estadounidenses el 10 de noviembre de 1990 y se convirtió en la comedia más taquillera de la historia durante años. También fue la película navideña más exitosa hasta que llegó El Grinch (2000). Fue nominada al Globo de Oro y al Óscar por su banda sonora, compuesta por John Williams.

La campaña se estrena en
La campaña se estrena en plena temporada navideña, junto a emisiones del clásico original (foto: Captura de pantalla/IMDb)

La historia original hizo que Kevin —y Culkin— se convirtieran en íconos culturales: un niño de ocho años que protege su casa de dos ladrones (Joe Pesci y Daniel Stern) tras ser olvidado accidentalmente en Navidad. Con el tiempo se produjeron más secuelas de la película, como Mi pobre angelito: perdido en Nueva York que también protagonizó Culkin.

Aunque el actor mantiene cariño por el personaje, ha sido franco respecto a sus sentimientos encontrados por su pasado como niño estrella. Recientemente también admitió que, en un punto de su vida, pensó en comprar la famosa casa del filme. Él visualizaba crear un espacio temático para los fans, hasta que decidió no intentarlo.

“Tengo hijos, estoy muy ocupado”, explicó entre risas, durante un conversatorio en Illinois.

Temas Relacionados

Macaulay CulkinMi pobre angelitoHome Alone

Últimas Noticias

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California

La joven deportista fue trasladada de inmediato a un hospital tras sufrir una caída durante una competencia en Thermal

La hija de Mark Wahlberg

Liam Gallagher arremete contra un fan “desquiciado” que lanzó una bengala al público durante un concierto de Oasis: “Ya te llegará tu merecido”

El incidente encendió la preocupación entre miles de asistentes, que vieron cómo una bengala atravesaba el público mientras la banda británica continuaba su presentación en el estadio australiano sin suspender el espectáculo

Liam Gallagher arremete contra un

Entre controversias y opiniones divididas, ¿regresa la saga de Los indestructibles?

Lionsgate planea relanzar la reconocida franquicia de acción pese al desempeño que mostró su última entrega. Cambios de figuras y una nueva estética serían claves en el quinto filme, según Hobby Consolas

Entre controversias y opiniones divididas,

Smithers y el enigma de su cambio de color: la historia detrás del detalle animado más famoso de Los Simpson

El fiel ayudante del Señor Burns supo tener un aspecto diferente al comienzo de la serie. Teorías, bromas y un mito que terminó con la esperada palabra de los guionistas y Matt Groening

Smithers y el enigma de

Marc Anthony aconseja a Bad Bunny antes de su presentación en el Super Bowl 2026

El intérprete de “Vivir Mi Vida” expresó admiración por el artista puertorriqueño y aseguró que su actuación será un momento clave para la representación latina

Marc Anthony aconseja a Bad
DEPORTES
Con la presencia de Messi

Con la presencia de Messi y varias sorpresas, Lionel Scaloni dio a conocer la última lista del año de la selección argentina

Serena Williams reveló los secretos de su éxito en los negocios tras retirarse del tenis: “Siempre me vi como empresaria”

La controvertida reflexión de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que Messi ganó con Argentina

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Pidieron diez años de prisión para Diego García, el ex futbolista de Estudiantes acusado de abusar de una jugadora de hockey

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Así vive Dua Lipa la previa a sus recitales en River: salidas porteñas, familia y saludos eufóricos en Buenos Aires

La China Suárez compartió un video de Mauro Icardi jugando a la pelota con Amancio: el gesto que sorprendió a todos

Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

Fue a Los 8 Escalones y sorprendió a Pampita al contarle con quién está de novio: “No entiendo nada”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Estados Unidos lograron

Israel y Estados Unidos lograron que Kazajistán se sumara a los Acuerdos de Abraham

Smithers y el enigma de su cambio de color: la historia detrás del detalle animado más famoso de Los Simpson

Estados Unidos no tendría representante para la Bienal de Venecia

Daniel Day-Lewis vs Brian Cox: choque de visiones y críticas al método de actuación

Ecuador recibirá USD 250 millones del BID para fortalecer su sistema de salud