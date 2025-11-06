Entretenimiento

Los secretos de los Grammy 2026: cómo se define cada nominación y quién decide el podio musical

Con más de 90 categorías en competencia y renovados criterios para destacar artistas emergentes, el proceso de selección involucra paneles de expertos, requisitos de membresía y nuevas reglas que redefinen el galardón

La Academia de la Grabación anuncia los nominados a los Premios Grammy 2026 este viernes, generando gran expectativa en la industria musical (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

La expectativa aumenta en la industria musical ante la inminente publicación de los nominados a los Premios Grammy 2026, un proceso que involucra a miles de profesionales y genera preguntas sobre cómo se eligen los artistas y obras que compiten por el galardón más prestigioso de la música.

Según Associated Press, la Academia de la Grabación anunciará este viernes (7 de noviembre) la lista de nominados, mientras avanzan los preparativos para la ceremonia prevista para el 1 de febrero de 2026 en la Arena Crypto.com de Los Ángeles.

El proceso de votación Grammy se organiza en varias etapas definidas. En primer lugar, tanto los miembros de la Academia de la Grabación como las discográficas presentan artistas y obras en las distintas categorías Grammy, que en la edición de 2026 suman un total de 95.

Estas postulaciones pasan por una revisión para verificar su elegibilidad, de acuerdo con los criterios específicos de cada categoría.

Para votar en los Grammy, los profesionales deben cumplir requisitos de membresía y demostrar trayectoria, recomendaciones y créditos verificables (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Una vez superada esta fase, los miembros votantes de la Academia intervienen para determinar quiénes serán los nominados finales, utilizando un panel de control de membresía. Los votantes solo pueden emitir su voto sobre música que haya sido presentada y evaluada formalmente.

Membresía y requisitos para votar en los Premios Grammy

El sistema de votación está diseñado para que los expertos se concentren en sus áreas de mayor conocimiento. Los miembros votantes pueden participar en hasta diez categorías dentro de tres campos de género, además de las seis categorías de campo general, que incluyen grabación, álbum, canción, productor no clásico, compositor no clásico del año y mejor nuevo artista.

Esta limitación busca garantizar que las decisiones reflejen la experiencia y especialización de los votantes, en lugar de una participación indiscriminada en todas las categorías, como detalla Associated Press.

Para formar parte del grupo de votantes, la Academia de la Grabación establece requisitos claros. Existen tres tipos de membresía: Grammy U, profesional y de votación. Solo esta última otorga el derecho a votar en los premios y está reservada a intérpretes, compositores, productores, ingenieros, instrumentistas y otros profesionales con una carrera principal en la música.

El proceso de selección de los Grammy 2026 involucra paneles de expertos, requisitos de membresía y nuevas reglas para los artistas (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

Los aspirantes deben presentar pruebas de su trayectoria, dos recomendaciones y créditos verificables. No obstante, hay excepciones: quienes hayan sido nominados o ganadores del Grammy en el año en curso no necesitan recomendaciones, y aquellos nominados en los últimos cinco años pueden omitir la presentación de créditos, según la información recogida por Associated Press.

Criterios de elegibilidad y cambios en las categorías Grammy 2026

La elegibilidad de las obras para competir en los Premios Grammy 2026 depende de varios factores. Las grabaciones y videos musicales deben ajustarse a las reglas específicas de la categoría en la que se presentan, reglas que la Academia actualiza regularmente y que están disponibles en Grammy.com.

Para la edición de 2026, solo serán consideradas las obras lanzadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

Además, la Academia introduce cambios frecuentes en las categorías: este año, el mejor álbum de country se dividió en dos nuevas categorías —mejor álbum de country contemporáneo y mejor álbum de country tradicional—, mientras que las categorías de mejor paquete de grabación y mejor paquete de edición especial limitada o en caja se han fusionado en una sola, y la mejor portada de álbum se convirtió en una categoría independiente.

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles y podrá verse en CBS y Paramount+ (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La categoría de mejor nuevo artista, una de las más observadas, experimentó una evolución para adaptarse a los cambios en la industria y en la definición de “novedad”. Actualmente, la nominación depende de que “el artista haya alcanzado un avance o prominencia”, una decisión que recae en un comité de evaluación de la Academia.

Los artistas elegibles deben haber publicado al menos cinco sencillos o un álbum, sin un máximo de lanzamientos, lo que permite que músicos con trayectorias más extensas puedan ser considerados si cumplen con los criterios de notoriedad.

Además, desde este año, la categoría se amplía para incluir a artistas que hayan participado en álbumes nominados a álbum del año en ediciones anteriores, siempre que su contribución represente menos del 20% del contenido del álbum, según Associated Press.

Fechas clave y transmisión de la ceremonia

El calendario de los Premios Grammy 2026 marca fechas clave para la industria: las nominaciones se anunciarán este viernes, el período de votación final se extenderá del 12 de diciembre al 5 de enero, y la ceremonia de premiación se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.

El público podrá seguir la gala en directo a través de CBS y, posteriormente, acceder a la transmisión bajo demanda en Paramount+.

