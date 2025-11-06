Entretenimiento

Kim Kardashian deja ver su ropa interior con un vestuario atrevido para “All’s Fair”

La estrella de reality mostró en Instagram los vestuarios de su personaje Allura Grant, dejando poco a la imaginación.

Kim Kardashian dio un vistazo
Kim Kardashian dio un vistazo a los looks que usó para "All’s Fair". (Créditos: Reuters. Instagram)

Kim Kardashian ha decidido trasladar su característico sentido del estilo a su nuevo papel en la serie All’s Fair, y lo ha hecho compartiendo con sus seguidores un vistazo exclusivo a su vestuario en el set.

A través de una publicación en Instagram, la empresaria y estrella de The Kardashians mostró un carrusel con casi veinte atuendos distintos que formarán parte de los primeros episodios de la producción de Hulu.

Aquí tienen un adelanto de algunos looks de los primeros episodios”, escribió la fundadora de SKIMS junto a las imágenes que rápidamente generaron miles de comentarios.

Kim Kardashian mostró algunos de
Kim Kardashian mostró algunos de los conjuntos que utilizó para la serie. (Instagram/Kim Kardashian)

En las fotografías, la famosa de 45 años aparece convertida en Allura Grant, una abogada de alto perfil cuyo guardarropa refleja tanto poder como sensualidad.

La primera imagen la muestra con un traje corto de doble botonadura, una interpretación moderna del clásico conjunto ejecutivo, en tonos grises y con líneas limpias que evocan autoridad y elegancia.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido, pues en otra de las fotos, la parte trasera de la falda cae en una pronunciada abertura que deja ver un tanga color burdeos, un toque inesperado que rápidamente se volvió viral.

Kim Kardashian usó una falda
Kim Kardashian usó una falda que dejó ver su tanga. (Instagram/Kim Kardashian)

Otros atuendos incluyen un abrigo rojo de piel de cocodrilo, un conjunto de pijama satinado azul, el vestido blanco con el que aparece en la escena de cita romántica del primer episodio y varios trajes de oficina con accesorios llamativos, como bolsos Chanel y zapatos de tacón en tonos vibrantes.

“Voy a publicar pronto un vlog con todos los looks completos. ¡Próximamente!”, adelantó la empresaria en su publicación.

La atención al detalle en la ropa de su personaje ha despertado curiosidad entre los espectadores y críticos, que esperan ver cómo cada prenda contribuye al desarrollo de Allura Grant.

La falda con abertura, por ejemplo, ha sido objeto de discusión en redes, donde algunos usuarios han elogiado la audacia del diseño mientras otros cuestionan su funcionalidad.

Los vestuarios de Kim Kardashian
Los vestuarios de Kim Kardashian para "All’s Fair" han divivido opiniones. (Captura de video)

“Negocios al frente, fiesta atrás”, comentó con humor un seguidor al ver el atuendo, frase que se ha repetido en distintas plataformas como descripción perfecta del estilo de Kardashian en la serie.

¿De qué trata “All’s Fair”?

La serie, de diez episodios, sigue a un grupo de abogadas de divorcio que deciden abrir su propio bufete en Los Ángeles.

Según la sinopsis oficial, las protagonistas son “feroces, brillantes y emocionalmente complejas”, y deben lidiar con “rupturas de alto riesgo, secretos escandalosos y alianzas cambiantes, tanto en la sala de audiencias como dentro de su propio equipo. En un mundo donde el dinero habla y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan el juego: lo cambian”.

Además de Kardashian, All’s Fair cuenta con un elenco de alto perfil que incluye a Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson y Glenn Close. Sin embargo, ni la experiencia del reparto ni el renombre de Murphy parecen haber salvado la producción del rechazo crítico.

Kim Kardashian encabeza el elenco
Kim Kardashian encabeza el elenco de "All’s Fair" (Disney)

All’s Fair marca un nuevo capítulo en la carrera de la empresaria, quien ha demostrado su interés por combinar su conocimiento del mundo legal —tras años de estudios en derecho y su participación en proyectos de reforma penitenciaria— con su influencia en la cultura pop.

