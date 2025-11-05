Kendall Jenner celebra su cumpleaños número 30 con fotos desnuda

La empresaria del tequila 818 compartió imágenes íntimas y naturales desde la playa. (REUTERS/Instagram/Kendall Jenner)

Kendall Jenner cumplió 30 años y decidió celebrarlo como solo una supermodelo y estrella de reality podría hacerlo: en una isla privada, rodeada de su círculo más cercano y con una sesión de fotos al desnudo que arrasó en redes sociales.

Las imágenes que causaron revuelo esta semana muestran a la joven disfrutando de la playa y en topless durante su escapada de cumpleaños.

El viaje a Mustique fue parte del festejo. Jenner alquiló la propiedad de lujo del diseñador Tommy Hilfiger, una estancia que, de acuerdo con The Sun, cuesta alrededor de 125 mil dólares por semana.

En las fotografías, Kendall aparece recostada sobre la arena sin la parte superior de su bikini, solo cubierta por granos de arena sobre el pecho.

Jenner lució un bikini verde de tiro alto en una de sus fotos más comentadas del viaje. (Instagram/Kendall Jenner)

En otra toma, posó con una toalla enrollada en la cintura mientras tomaba selfies frente al espejo.

El despliegue de looks veraniegos no pasó desapercibido: la socialité lució bikinis rojos, verdes y negros para presumir su abdomen marcado y su esbelta figura.

Su hermana Khloé Kardashian se unió a los elogios de los admiradores de Jenner: “Eres un ser humano perfecto”, escribió.

Jenner eligió el mar como fondo perfecto para sus fotos más atrevidas. (Instagram/Kendall Jenner)

La lujosa fiesta de Kendall Jenner

La celebración nocturna fue igual de espectacular. Kendall organizó una fiesta en la playa con un ambiente sofisticado: luces cálidas, alfombras y cojines de inspiración marroquí alrededor de una fogata en la arena, y una enorme exhibición de fuegos artificiales sobre el océano.

Como anfitriona y fundadora de 818 Tequila, Jenner brindó con su propia marca, mientras los invitados disfrutaron además de un vino francés Chateau Haut-Brion del año 1995 —el año en que nació la modelo—, valorado en 595 dólares la botella.

La cumpleañera lució un top de seda en tonos rosa y beige combinado con una falda geométrica, siguiendo el código de vestimenta en colores neutros que siguieron sus invitados. Kim Kardashian (45 años) optó por un vestido largo de cuero marrón; Kylie Jenner (28) por un mini vestido negro; y Khloé (41) por un elegante diseño rosa halter. Kris Jenner (69) posó en un ceñido atuendo transparente con estampado de cebra.

Kim, Kylie, Khloé y Kris Jenner se unieron a la celebración en la playa.(Instagram)

El festejo incluyó un enorme arreglo de globos plateados que decía “Happy Birthday Kendall”, selfies frente al mar y un pastel blanco de estética vintage adornado con lazos negros.

Aunque al festejo asistieron decenas de familiares y amigos —incluyendo a Hailey Bieber y Justine Skye—, Page Six reportó que Kourtney Kardashian no fue vista en ninguna de las imágenes del viaje ni de la fiesta. Tampoco se observó a Rob Kardashian entre los asistentes.

“Gracias por todo el amor en mi cumpleaños”, escribió la modelo en sus redes sociales.

Kendall Jenner saltó a la fama como parte del exitoso reality Keeping Up with the Kardashians, en el que participó desde 2007 hasta 2021. Tras el final del programa, ella y su familia continuaron su presencia televisiva en The Kardashians a través de Hulu.

Atrevida y serena: así se vio Kendall disfrutando de un día de playa sin paparazzis. (Instagram/Kendall Jenner)

Su experiencia como modelo se remonta a cuando tenía 14 años. Entre 2014 y 2015 se conviritó en una de las figuras más poderosas de las pasarelas internacionales. En 2017, Forbes la nombró la modelo mejor pagada del mundo, superando a Gisele Bündchen.

En cuanto a su vida personal, Jenner ha mantenido relaciones sentimentales muy mediáticas con figuras como Harry Styles, Ben Simmons, Devin Booker y, más recientemente, Bad Bunny, con quien estuvo hasta septiembre de 2024.