Kendall Jenner cumple 30 años: los 10 looks que la consolidaron como referente de la moda

El cumpleaños de Kendall Jenner se convierte en un evento destacado para el mundo fashionista, con especial atención a sus outfits más influyentes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kendall Jenner celebró su cumpleaños número 30 consolidada como una de las figuras más icónicas en las alfombras rojas y en el mundo de la moda internacional. Su presencia no pasa desapercibida, y a lo largo de los años la modelo creó una impresión duradera por sus elecciones más emblemáticas.

Desde vestidos sobrios y minimalistas hasta impactantes diseños de alta costura cargados de detalles, un recorrido por diez de los looks más destacados que lució en el último tiempo.

1. Vestido largo negro y minimalista

El vestido negro sobrio y minimalista resalta la elegancia atemporal que Kendall Jenner llevó a la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su aparición más reciente, durante la Annual Academy Museum Gala el 18 de octubre en Los Ángeles, la modelo optó por un vestido largo negro de corte recto y sin mangas, confeccionado en tejido liso que cae hasta el suelo. El diseño ajustado realzaba la figura y presentaba tirantes anchos junto a un cuello redondo que sumaban un aire de sobriedad.

Para complementar, Jenner llevó el cabello suelto y peinado detrás de los hombros con la raya al medio, además de un maquillaje discreto y natural. Las sandalias negras de tiras finas dejaban los pies al descubierto y reforzaban la elegancia del conjunto.

2. Vestido largo blanco translúcido con escote en V y abertura en la pierna

El vestido blanco translúcido con escote en V y abertura en la pierna (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Durante el desfile de L’Oreal París, en septiembre de 2025, se presentó con un vestido largo blanco elaborado en material translúcido. La pieza destacaba por su escote pronunciado en forma de V y drapeados que aportaban textura al torso.

Al marcar la cintura y permitir movimiento, la prenda se abría en una amplia abertura sobre la pierna izquierda, y dejó a la vista tanto la pierna como unas sandalias doradas de tacón fino. Jenner apoyó el look con el cabello suelto, ligeramente ondulado.

3. Conjunto gris oscuro con chaqueta estructurada y pollera larga

El conjunto gris oscuro con chaqueta estructurada y falda larga evidencia el gusto de la modelo por la sofisticación contemporánea (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Met Gala de 2025, Jenner optó por un conjunto en tono gris oscuro. Se trató de un blazer de hombros estructurados y mangas largas, en combinación con una pollera larga ajustada que formaba una pequeña cola sobre la alfombra azul estampada.

El escote profundo en V y el talle entallado remarcaban la silueta, mientras que un collar plateado de varias vueltas sumó sofisticación al conjunto.

4. Vestido ajustado de encaje negro transparente

El vestido ajustado de encaje negro transparente refleja la apuesta de la modelo por la sensualidad (REUTERS/Danny Moloshok)

En la gala Vanity Fair 2025, Jenner sorprendió con un vestido largo y ajustado de encaje negro con motivos florales y transparencias estratégicas. El diseño, de manga larga y cuello alto, incluía una abertura en la parte baja de la pollera, que permitió apreciar la silueta de sus piernas.

El peinado, liso y partido al centro, junto a los zapatos de punta cerrada en color negro, completaban una estética sofisticada.

5. Abrigo gris clásico con pañuelo marrón y anteojos de sol oscuros

La modelo Kendall Jenner consolida la tendencia con un pañuelo marrón y abrigo oversize, un guiño contemporáneo

En un contexto urbano, la modelo lució un abrigo gris de largo medio y corte clásico, con detalles tradicionales como la doble botonadura y un cinturón a juego anudado en la cintura.

Se cubría la cabeza con un pañuelo marrón oscuro, anudado debajo de la barbilla, y usaba anteojos de sol rectangulares oscuros. El look incluía pantalones gris ajustados, medias blancas y mocasines negros.

6. Vestido negro de terciopelo con aberturas geométricas

El vestido de terciopelo negro con aberturas geométricas pone de manifiesto la preferencia de Kendall Jenner por las siluetas modernas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ocasión, para la Academy Museum Gala de 2024, la modelo optó por un llamativo vestido largo de terciopelo negro con brillo sutil. El diseño incorporaba varias aberturas geométricas en la zona del busto, que exponía parte del abdomen y los costados superiores.

El corte se ajustaba al cuerpo y caía recto hasta el suelo, con un cuello halter que dejaba los brazos al descubierto. Jenner posó con las manos en la cintura, el cabello suelto y ondas voluminosas.

7. Vestido ajustado negro con pedrería y detalles dorados

Kendall Jenner llega a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" el lunes 6 de mayo de 2024, en Nueva York (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Para la Met Gala de 2024, en Nueva York, Jenner eligió un vestido negro ceñido al cuerpo, adornado con aplicaciones brillantes. El diseño tenía un escote profundo en V decorado con pedrería dorada y tirantes estructurados que simulaban alas, de las cuales colgaban hilos dorados.

Destacó también la zona de tul nude en el abdomen y una silueta estilizada que se ensanchaba al llegar al suelo. El cabello iba peinado hacia atrás y el maquillaje se mantenía suave.

8. Vestido largo rojo brillante con lazo en la cintura y atmósfera monocromática

El vestido largo rojo brillante con lazo en la cintura destaca la energía y vitalidad de Kendall Jenner (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para una aparición vibrante, durante la Academy Museum Gala de 2023, vistió un largo vestido rojo confeccionado en tejido ligero, de manga larga, cuello cerrado y cintura ceñida resaltada por un gran lazo en el costado derecho.

La pollera descendía fluida hasta el suelo, acompañada por el cabello suelto y peinado de forma natural y un maquillaje en tonos suaves.

9. Vestido midi de malla translúcida beige e iridiscente, estilo asimétrico

El vestido midi de malla beige iridiscente y asimétrico acentúa la creatividad y el riesgo en los estilismos que la modelo escoge (The Grosby Group)

En otra selección estilística, en una fiesta de 2023, la modelo apostó por un vestido de malla translúcida beige con acabado iridiscente. El diseño, de corte midi ajustado, presentaba una sola manga larga y dejaba el otro hombro expuesto, y aportaba un toque asimétrico.

Los complementos incluyeron zapatos de tacón transparente y un bolso pequeño con aplicaciones plateadas.

10. Body de lentejuelas negras con capa de satén y botas hasta la rodilla

El body de lentejuelas negras, capa de satén y botas altas representa el dramatismo y teatralidad de la modelo en sus looks (REUTERS/Andrew Kelly)

Por último, durante la Met Gala de 2023, llevó un body de lentejuelas negras de manga larga, con cuello blanco tipo camisa y solapas adornadas con pedrería blanca. A este conjunto añadió una capa larga de satén negro forrada en blanco, que sumaba volumen y teatralidad.

Las botas negras hasta la rodilla con apliques metálicos redondeaban el estilismo. Jenner lució el cabello recogido en una cola de pelo alta.