Cómo luce ahora Stephanie Seymour, la supermodelo de los 80s que posó para Playboy y conquistó a Axl Rose

Las fotos de la ex pareja de Axl Rose, totalmente desnuda a los 49 años

Stephanie Seymour fue uno de los grandes íconos de la moda en los años 80 y 90. Reconocida por su belleza clásica, su figura curvilínea y una presencia escénica que la distinguió de sus contemporáneas, formó parte del exclusivo grupo de supermodelos que definió una era, junto a Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Claudia Schiffer.

Nacida en San Diego, California, Seymour comenzó a modelar siendo una adolescente para periódicos y tiendas locales. Su salto a la fama llegó a edad temprana: en 1983, cuando tenía apenas 15 años, fue finalista del primer Elite Model Management Look of the Year, hoy conocido como Elite Model Look, una plataforma que catapultó a futuras superestrellas de las pasarelas.

Su carrera avanzó con rapidez. Seymour se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Victoria’s Secret, siendo una de las primeras modelos en impulsar la expansión internacional de la firma de lencería.

Formó parte de la histórica generación de ángeles de Victoria’s Secret. (Redes sociales)

También fue portada de Vogue y parte del codiciado Sports Illustrated Swimsuit Issue.

En esa época, fue contactada por las grandes casas de lujo: trabajó para Versace, Fendi, Ferragamo —en la campaña otoño/invierno 2007-2008 junto a Claudia Schiffer—, y participó en un reconocido editorial de Interview con supermodelos como Kate Moss y Amber Valletta para la edición “Model” de 2013.

Seymour también fue una favorita de Hugh Hefner, y posó para Playboy en dos oportunidades: marzo de 1991 y febrero de 1993. Con esas sensuales portadas, reforzó su imagen de pin-up moderna y su estatus de símbolo sexual global.

Stephanie Seymour, quien era una de las mujeres más deseadas del momento, aceptó posar sin ropa en la revista Playboy (Amazon Store/Playboy Magazine)

Además del modelaje, incursionó en la actuación: debutó como una actriz en vivo dentro del videojuego Hell: A Cyberpunk Thriller, y más tarde participó en la película Pollock (2000) y en un episodio de Law & Order: Criminal Intent (2002).

En el rubro empresarial, lanzó el libro Stephanie Seymour’s Beauty Secrets for Dummies (1998) y en 2017 cofundó Raven & Sparrow, una línea de lencería de lujo.

Los amores de Stephanie Seymour

Su vida sentimental ha estado marcada por relaciones intensas y altamente mediáticas. A los 14 años comenzó un vínculo con John Casablancas, entonces director de Elite Model Management y 42 años mayor que ella. El cuestionable romance fue abordado en el documental: Casablancas: El hombre que amaba a las mujeres.

En 1989, Stephanie Seymour se casó con el guitarrista Tommy Andrews, con quien tuvo a su primer hijo, Dylan, antes de divorciarse al año siguiente.

Su relación con Axl Rose terminó en demandas cruzadas que luego fueron resueltas fuera de los tribunales (Shutterstock)

Su romance más polémico fue con Axl Rose, líder de Guns N’ Roses, a quien conoció en 1991. Seymour protagonizó dos de los videos más famosos de la banda: Don’t Cry y November Rain. La relación terminó en juicios cruzados por supuestos episodios de abuso y robo, que luego se resolvieron fuera de los tribunales.

En 2014, Seymour definió esa relación como “un error clarísimo” y aseguró que la aleccionó sobre conductas violentas que no deseaba volver a tolerar.

Tras la ruptura con Rose, conoció al magnate editorial Peter Brant. Se casaron en 1995 en París y tuvieron tres hijos: Peter II (1993), Harry (1996) y Lily Margarita (2004). Aunque en 2009 anunciaron su divorcio, se reconciliaron en 2010 y continúan juntos.

Stephanie Seymour en una sesión para Vanity Fair 2023 (Captura: Instagram)

El episodio más doloroso en la vida de Seymour ocurrió en enero de 2021: la muerte de su hijo Harry, de 24 años, debido a una sobredosis accidental de medicamentos recetados tras años de lucha contra la adicción.

La modelo ha compartido públicamente cómo mantiene vivo su recuerdo. En una entrevista con WSJ Magazine, confesó que utiliza la ropa de Harry porque “se siente bien” y la conecta con él. Incluso ha conservado sus prendas para fotografiarlas, pensando que a él le habría gustado que otras personas las llevaran.

Hoy, a sus 57 años, Stephanie Seymour continúa activa en la moda y enfocada en su familia. Este 3 de noviembre, apareció en los CFDA Fashion Awards con un atuendo negro diseñado por la firma Alaïa.

La supermodelo lució espectacular en la alfombra roja de los CFDA Awards en 2025.(Vía AFP)

La elegancia de Seymour brilló en la alfombra roja del evento (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Asimismo, recientemente celebró que su hijo mayor, Dylan, se convirtió en padre y que su nieto lleva el nombre de su fallecido hermano, en un homenaje que la modelo considera profundamente especial.